Челси - Арсенал 30 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-11-2025 18:30
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
30 Ноября 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Челси
Арсенал

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Арсенал, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Арсенал
Лондон
1ИспанияврРоберт Санчес
24АнглиязщРис Джеймс
23АнглиязщТрево Чалоба
3ИспаниязщМарк Кукурелья
27ФранциязщМало Гюсто
29ФранциязщУэсли Фофана
8АргентинапзЭнцо Фернандес
25ЭквадорпзМойсес Кайседо
49АргентинапзАлехандро Гарначо
7ПортугалиянпПедру Нету
20БразилиянпЖоао Педро
1ИспанияврДавид Райя
33ИталиязщРиккардо Калафьори
12НидерландызщЮрриен Тимбер
2ФранциязщВильям Салиба
5ЭквадорзщПьеро Инкапье
36ИспанияпзМартин Субименди
41АнглияпзДеклан Райс
10АнглияпзЭберечи Эзе
23ИспанияпзМикель Мерино
7АнглиянпБукайо Сака
20АнглиянпНони Мадуэке
Главные тренеры
ИталияЭнцо Мареска
ИспанияМикель Артета
История личных встреч
16.03.2025Англия — Премьер-лига29-й турАрсенал1 : 0Челси
10.11.2024Англия — Премьер-лига11-й турЧелси1 : 1Арсенал
23.04.2024Англия - Премьер-лига29-й турАрсенал5 : 0Челси
21.10.2023Англия - Премьер-лига9-й турЧелси2 : 2Арсенал
02.05.2023Англия - Премьер-лига34-й турАрсенал3 : 1Челси
06.11.2022Англия - Премьер-лига15-й турЧелси0 : 1Арсенал
24.07.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиАрсенал4 : 0Челси
20.04.2022Англия - Премьер-лига25-й турЧелси2 : 4Арсенал
22.08.2021Англия - Премьер-лига2-й турАрсенал0 : 2Челси
01.08.2021Товарищеские матчи (клубы) - 2021Товарищеские матчиАрсенал1 : 2Челси
25.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турЧелси3 : 0
22.11.2025Англия — Премьер-лига12-й тур0 : 2Челси
08.11.2025Англия — Премьер-лига11-й турЧелси3 : 0
05.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур2 : 2Челси
01.11.2025Англия — Премьер-лига10-й тур0 : 1Челси
26.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турАрсенал3 : 1
23.11.2025Англия — Премьер-лига12-й турАрсенал4 : 1
08.11.2025Англия — Премьер-лига11-й тур2 : 2Арсенал
04.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур0 : 3Арсенал
01.11.2025Англия — Премьер-лига10-й тур0 : 2Арсенал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1229
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1325
3
Лига чемпионов
Челси1223
4
Лига чемпионов
Сандерленд1322
5
Лига Европы
Астон Вилла1221
6 Кристал Пэлас1220
7 Брайтон энд Хоув Альбион1219
8 Брентфорд1319
9 Борнмут1319
10 Тоттенхэм Хотспур1218
11 Манчестер Юнайтед1218
12 Эвертон1218
13 Ливерпуль1218
14 Ньюкасл Юнайтед1215
15 Фулхэм1214
16 Ноттингем Форест1212
17 Вест Хэм Юнайтед1211
18
Зона вылета
Лидс Юнайтед1311
19
Зона вылета
Бёрнли1310
20
Зона вылета
Вулверхэмптон122

