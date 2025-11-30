Челси - Арсенал 30 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 30-11-2025 18:30
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
30 Ноября 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Арсенал, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Арсенал
Лондон
|1
|вр
|Роберт Санчес
|24
|зщ
|Рис Джеймс
|23
|зщ
|Трево Чалоба
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|29
|зщ
|Уэсли Фофана
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|49
|пз
|Алехандро Гарначо
|7
|нп
|Педру Нету
|20
|нп
|Жоао Педро
|1
|вр
|Давид Райя
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|5
|зщ
|Пьеро Инкапье
|36
|пз
|Мартин Субименди
|41
|пз
|Деклан Райс
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|23
|пз
|Микель Мерино
|7
|нп
|Букайо Сака
|20
|нп
|Нони Мадуэке
Главные тренеры
|Энцо Мареска
|Микель Артета
История личных встреч
|16.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 0
|10.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|23.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|5 : 0
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|02.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 1
|06.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 1
|24.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|20.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 4
|22.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 2
|01.08.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 0
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 2
|08.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 0
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 2
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 1
|23.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|4 : 1
|08.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 3
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|12
|29
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|13
|25
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|12
|23
| 4
Лига чемпионов
|Сандерленд
|13
|22
| 5
Лига Европы
|Астон Вилла
|12
|21
|6
|Кристал Пэлас
|12
|20
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|12
|19
|8
|Брентфорд
|13
|19
|9
|Борнмут
|13
|19
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|12
|18
|11
|Манчестер Юнайтед
|12
|18
|12
|Эвертон
|12
|18
|13
|Ливерпуль
|12
|18
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|15
|Фулхэм
|12
|14
|16
|Ноттингем Форест
|12
|12
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|11
| 18
Зона вылета
|Лидс Юнайтед
|13
|11
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|13
|10
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|12
|2