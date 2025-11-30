01:24 ()
Онлайн трансляции
Суббота 29 ноября
Воскресенье 30 ноября
Свернуть список

Жирона - Реал Мадрид 30 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-11-2025 22:00
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
30 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 14-й тур
Жирона
Реал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Реал Мадрид, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жирона
Жирона
Реал Мадрид
Мадрид
13АргентинаврПауло Гассанига
2ИспаниязщУго Ринкон
4ИспаниязщАрнау Мартинес
12БразилиязщВитор Рейс
24ИспаниязщАлекс Морено
20БельгиязщАксель Витсель
23ИспанияпзИван Мартин
18МароккопзАззедин Унаи
15УкраинанпВиктор Цыганков
21ИспаниянпБрайан Хиль
19УкраинанпВладислав Ванат
1БельгияврТибо Куртуа
14ФранциязщОрельен Тчуамени
18ИспаниязщАльваро Фернандес
12АнглиязщТрент Александер-Арнольд
20ИспаниязщФрансиско Гарсия
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
5АнглияпзДжуд Беллингем
8УругвайпзФедерико Вальверде
15ТурциянпАрда Гюлер
10ФранциянпКилиан Мбаппе
7Бразилиянп Винисиус Жуниор
Главные тренеры
ИспанияМичел Санчес
ИспанияХаби Алонсо
История личных встреч
23.02.2025Испания — Примера25-й турРеал Мадрид2 : 0Жирона
07.12.2024Испания — Примера16-й турЖирона0 : 3Реал Мадрид
10.02.2024Испания - Примера24-й турРеал Мадрид4 : 0Жирона
30.09.2023Испания - Примера8-й турЖирона0 : 3Реал Мадрид
25.04.2023Испания - Примера31-й турЖирона4 : 2Реал Мадрид
30.10.2022Испания - Примера12-й турРеал Мадрид1 : 1Жирона
17.02.2019Испания - Примера24-й турРеал Мадрид1 : 2Жирона
31.01.2019Кубок Испании1/4 финала. 2-й матчЖирона1 : 3Реал Мадрид
24.01.2019Кубок Испании1/4 финала. 1-й матчРеал Мадрид4 : 2Жирона
26.08.2018Испания - Примера2-й турЖирона1 : 4Реал Мадрид
23.11.2025Испания — Примера13-й тур1 : 1Жирона
08.11.2025Испания — Примера12-й турЖирона1 : 0
31.10.2025Испания — Примера11-й тур2 : 1Жирона
25.10.2025Испания — Примера10-й турЖирона3 : 3
18.10.2025Испания — Примера9-й тур2 : 1Жирона
26.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур3 : 4Реал Мадрид
23.11.2025Испания — Примера13-й тур2 : 2Реал Мадрид
09.11.2025Испания — Примера12-й тур0 : 0Реал Мадрид
04.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур1 : 0Реал Мадрид
01.11.2025Испания — Примера11-й турРеал Мадрид4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1434
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1332
3
Лига чемпионов
Вильярреал1329
4
Лига чемпионов
Атлетико М1328
5
Лига Европы
Бетис1321
6
Лига конференций
Эспаньол1321
7 Хетафе1420
8 Атлетик Б1317
9 Эльче1416
10 Реал Сосьедад1316
11 Севилья1316
12 Райо Вальекано1316
13 Сельта1316
14 Алавес1415
15 Мальорка1413
16 Валенсия1313
17 Осасуна1412
18
Зона вылета
Жирона1311
19
Зона вылета
Леванте139
20
Зона вылета
Овьедо139

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close