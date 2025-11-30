Жирона - Реал Мадрид 30 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 30-11-2025 22:00
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
30 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 14-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Реал Мадрид, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жирона
Жирона
Реал Мадрид
Мадрид
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|2
|зщ
|Уго Ринкон
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|12
|зщ
|Витор Рейс
|24
|зщ
|Алекс Морено
|20
|зщ
|Аксель Витсель
|23
|пз
|Иван Мартин
|18
|пз
|Аззедин Унаи
|15
|нп
|Виктор Цыганков
|21
|нп
|Брайан Хиль
|19
|нп
|Владислав Ванат
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|14
|зщ
|Орельен Тчуамени
|18
|зщ
|Альваро Фернандес
|12
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|20
|зщ
|Франсиско Гарсия
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|15
|нп
|Арда Гюлер
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
Главные тренеры
|Мичел Санчес
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|23.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|2 : 0
|07.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 3
|10.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|4 : 0
|30.09.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|0 : 3
|25.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|4 : 2
|30.10.2022
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 1
|17.02.2019
|Испания - Примера
|24-й тур
|1 : 2
|31.01.2019
|Кубок Испании
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 3
|24.01.2019
|Кубок Испании
|1/4 финала. 1-й матч
|4 : 2
|26.08.2018
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 4
|23.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 1
|08.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|31.10.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|2 : 1
|25.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|3 : 3
|18.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|2 : 1
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 4
|23.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|2 : 2
|09.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|0 : 0
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|01.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|14
|34
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|13
|32
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|13
|29
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|13
|28
| 5
Лига Европы
|Бетис
|13
|21
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|13
|21
|7
|Хетафе
|14
|20
|8
|Атлетик Б
|13
|17
|9
|Эльче
|14
|16
|10
|Реал Сосьедад
|13
|16
|11
|Севилья
|13
|16
|12
|Райо Вальекано
|13
|16
|13
|Сельта
|13
|16
|14
|Алавес
|14
|15
|15
|Мальорка
|14
|13
|16
|Валенсия
|13
|13
|17
|Осасуна
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Жирона
|13
|11
| 19
Зона вылета
|Леванте
|13
|9
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|13
|9