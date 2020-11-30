01:24 ()
Фрайбург - Майнц 30 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-11-2025 20:30
Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
30 Ноября 2025 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Фрайбург
Майнц

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Майнц, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Майнц
Майнц
1ГерманияврНоа Атуболу
28ГерманиязщМаттиас Гинтер
37ГерманиязщМаксимилиан Розенфельдер
33ФранциязщЖорди Макенго
29ГерманияпзФилипп Трой
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
44ШвейцарияпзЙохан Манзамби
14ЯпонияпзЮито Судзуки
19ГерманиянпЯн-Никлас Бесте
7ГерманиянпДерри Шерхант
9ГерманиянпЛукас Хёлер
1ГерманияврЛассе Рис
21ГерманиязщДанни да Коста
25НорвегиязщАндреас Ханче-Ольсен
2АвстриязщФилипп Мвене
30ШвейцариязщСильван Видмер
15СШАпзЛеннард Мэлони
24ЯпонияпзСота Кавасаки
6ЯпонияпзКаисю Сано
8ГерманияпзПауль Небель
7Южная КореяпзЛи Джэ Сон
17ГерманиянпБенедикт Холлербах
Главные тренеры
ГерманияЮлиан Шустер
ДанияБо Хенриксен
История личных встреч
15.03.2025Германия — Бундеслига26-й турМайнц2 : 2Фрайбург
03.11.2024Германия — Бундеслига9-й турФрайбург0 : 0Майнц
21.04.2024Германия — Бундеслига30-й турФрайбург1 : 1Майнц
03.12.2023Германия — Бундеслига13-й турМайнц0 : 1Фрайбург
19.03.2023Германия — Бундеслига25-й турМайнц1 : 1Фрайбург
01.10.2022Германия — Бундеслига8-й турФрайбург2 : 1Майнц
12.02.2022Германия - Бундеслига22-й турФрайбург1 : 1Майнц
18.09.2021Германия - Бундеслига5-й турМайнц0 : 0Фрайбург
13.03.2021Германия — Бундеслига25-й турМайнц1 : 0Фрайбург
22.11.2020Германия - Бундеслига8-й турФрайбург1 : 3Майнц
27.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й тур0 : 0Фрайбург
22.11.2025Германия — Бундеслига11-й тур6 : 2Фрайбург
09.11.2025Германия — Бундеслига10-й турФрайбург2 : 1
06.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й тур1 : 3Фрайбург
01.11.2025Германия — Бундеслига9-й тур0 : 0Фрайбург
27.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 4-й тур1 : 0Майнц
21.11.2025Германия — Бундеслига11-й турМайнц1 : 1
09.11.2025Германия — Бундеслига10-й тур1 : 0Майнц
06.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 3-й турМайнц2 : 1
01.11.2025Германия — Бундеслига9-й турМайнц1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1234
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1226
3
Лига чемпионов
Байер1123
4
Лига чемпионов
Хоффенхайм1223
5
Лига Европы
Боруссия Д1122
6
Лига конференций
Штутгарт1122
7 Айнтрахт Ф1120
8 Вердер1216
9 Кёльн1215
10 Унион1215
11 Боруссия М1213
12 Фрайбург1113
13 Аугсбург1210
14 Гамбург119
15 Вольфсбург118
16
Стыковая зона
Хайденхайм128
17
Зона вылета
Санкт-Паули127
18
Зона вылета
Майнц116

