Фрайбург - Майнц 30 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 30-11-2025 20:30
Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
30 Ноября 2025 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Майнц, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Майнц
Майнц
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|37
|зщ
|Максимилиан Розенфельдер
|33
|зщ
|Жорди Макенго
|29
|пз
|Филипп Трой
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|44
|пз
|Йохан Манзамби
|14
|пз
|Юито Судзуки
|19
|нп
|Ян-Никлас Бесте
|7
|нп
|Дерри Шерхант
|9
|нп
|Лукас Хёлер
|1
|вр
|Лассе Рис
|21
|зщ
|Данни да Коста
|25
|зщ
|Андреас Ханче-Ольсен
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|30
|зщ
|Сильван Видмер
|15
|пз
|Леннард Мэлони
|24
|пз
|Сота Кавасаки
|6
|пз
|Каисю Сано
|8
|пз
|Пауль Небель
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|17
|нп
|Бенедикт Холлербах
Главные тренеры
|Юлиан Шустер
|Бо Хенриксен
История личных встреч
|15.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|2 : 2
|03.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 0
|21.04.2024
|Германия — Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|03.12.2023
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|19.03.2023
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|01.10.2022
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 1
|12.02.2022
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 1
|18.09.2021
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 0
|13.03.2021
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 0
|22.11.2020
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 3
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 0
|22.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|6 : 2
|09.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|2 : 1
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 3
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 0
|27.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|21.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|09.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|1 : 0
|06.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 1
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|12
|34
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|12
|26
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|11
|23
| 4
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|12
|23
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|11
|22
| 6
Лига конференций
|Штутгарт
|11
|22
|7
|Айнтрахт Ф
|11
|20
|8
|Вердер
|12
|16
|9
|Кёльн
|12
|15
|10
|Унион
|12
|15
|11
|Боруссия М
|12
|13
|12
|Фрайбург
|11
|13
|13
|Аугсбург
|12
|10
|14
|Гамбург
|11
|9
|15
|Вольфсбург
|11
|8
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|12
|8
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|12
|7
| 18
Зона вылета
|Майнц
|11
|6