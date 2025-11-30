ПСВ Эйндховен - Волендам 30 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 30-11-2025 13:15
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
30 Ноября 2025 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Волендам, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Волендам
Волендам
|32
|вр
|Матей Коварж
|8
|зщ
|Серджино Дест
|3
|зщ
|Ярек Гонсёровски
|2
|зщ
|Анасс Салах-Эддин
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|22
|пз
|Йерди Схаутен
|23
|пз
|Йоей Верман
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
|20
|пз
|Гус Тиль
|27
|нп
|Деннис Ман
|5
|нп
|Иван Перишич
|1
|вр
|Кайне ван Увелен
|5
|зщ
|Прешес Угву
|3
|зщ
|Мавуна Амевор
|20
|зщ
|Ник Версхурен
|32
|зщ
|Yannick Leliendal
|8
|пз
|Гибсон Ях
|18
|пз
|Nordin Bakala
|40
|пз
|Robin van Cruijsen
|11
|пз
|Аурелио Ухлерс
|10
|нп
|Брандлей Кювас
|9
|нп
|Henk Veerman
Главные тренеры
|Петер Бош
История личных встреч
|11.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|1 : 5
|30.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|3 : 1
|16.04.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 3
|31.08.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|7 : 1
|19.01.2021
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|0 : 2
|26.10.2017
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|0 : 2 ДВ
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 4
|22.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|0 : 1
|09.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 5
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 1
|31.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|5 : 2
|22.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 1
|08.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|2 : 1
|01.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|3 : 1
|29.10.2025
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 2
|25.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|13
|34
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|13
|28
| 3
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|13
|24
| 4
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|13
|21
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|13
|20
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|13
|20
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|13
|20
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|13
|17
|9
|Херенвен
|14
|17
|10
|Фортуна
|13
|17
|11
|Спарта
|13
|17
|12
|Гоу Эхед Иглс
|13
|16
|13
|Эксельсиор
|14
|16
|14
|ПЕК Зволле
|14
|16
|15
|Волендам
|13
|14
| 16
Стыковая зона
|НАК Бреда
|14
|12
| 17
Зона вылета
|Хераклес
|13
|12
| 18
Зона вылета
|Телстар
|13
|10