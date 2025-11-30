01:25 ()
ПСВ Эйндховен - Волендам 30 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-11-2025 13:15
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
30 Ноября 2025 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
ПСВ Эйндховен
Волендам

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Волендам, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Волендам
Волендам
32 Чехия вр Матей Коварж
8 США зщ Серджино Дест
3 Испания зщ Ярек Гонсёровски
2 Нидерланды зщ Анасс Салах-Эддин
17 Бразилия зщ Мауро Жуниор
22 Нидерланды пз Йерди Схаутен
23 Нидерланды пз Йоей Верман
34 Марокко пз Исмаэль Сайбари
20 Нидерланды пз Гус Тиль
27 Румыния нп Деннис Ман
5 Хорватия нп Иван Перишич
1 Нидерланды вр Кайне ван Увелен
5 Нидерланды зщ Прешес Угву
3 Того зщ Мавуна Амевор
20 Нидерланды зщ Ник Версхурен
32 Нидерланды зщ Yannick Leliendal
8 Нидерланды пз Гибсон Ях
18 Нидерланды пз Nordin Bakala
40 Нидерланды пз Robin van Cruijsen
11 Нидерланды пз Аурелио Ухлерс
10 Кюрасао нп Брандлей Кювас
9 Нидерланды нп Henk Veerman
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
11.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Волендам1 : 5ПСВ Эйндховен
30.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур ПСВ Эйндховен3 : 1Волендам
16.04.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Волендам2 : 3ПСВ Эйндховен
31.08.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 3-й тур ПСВ Эйндховен7 : 1Волендам
19.01.2021 Кубок Нидерландов 1/8 финала Волендам0 : 2ПСВ Эйндховен
26.10.2017 Кубок Нидерландов 2-й раунд Волендам0 : 2 ДВПСВ Эйндховен
26.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 1 : 4ПСВ Эйндховен
22.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур 0 : 1ПСВ Эйндховен
09.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур 1 : 5ПСВ Эйндховен
04.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 1 : 1ПСВ Эйндховен
31.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур ПСВ Эйндховен5 : 2
22.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур Волендам1 : 1
08.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур Волендам2 : 1
01.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 3 : 1Волендам
29.10.2025 Кубок Нидерландов 1-й раунд 1 : 2Волендам
25.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур Волендам3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1334
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1328
3
Лига чемпионов
АЗ Алкмар1324
4
Лига Европы
НЕК Неймеген1321
5
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1320
6
Плей-офф Лиги конференций
Аякс1320
7
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1320
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1317
9 Херенвен1417
10 Фортуна1317
11 Спарта1317
12 Гоу Эхед Иглс1316
13 Эксельсиор1416
14 ПЕК Зволле1416
15 Волендам1314
16
Стыковая зона
НАК Бреда1412
17
Зона вылета
Хераклес1312
18
Зона вылета
Телстар1310

