01:26 ()
Онлайн трансляции
Суббота 29 ноября
Воскресенье 30 ноября
Свернуть список

Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 30 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-11-2025 19:00
30 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 14-й тур
Фатих Карагюмрюк
Бешикташ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фатих Карагюмрюк - Бешикташ, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фатих Карагюмрюк
Стамбул
Бешикташ
Стамбул
Главные тренеры
Чехия Марцел Личка
Турция Серген Ялчин
История личных встреч
13.01.2024 Турция - Суперлига 20-й тур Бешикташ3 : 0Фатих Карагюмрюк
14.08.2023 Турция - Суперлига 1-й тур Фатих Карагюмрюк0 : 1Бешикташ
31.01.2023 Турция - Суперлига 22-й тур Фатих Карагюмрюк1 : 1Бешикташ
21.08.2022 Турция - Суперлига 3-й тур Бешикташ4 : 1Фатих Карагюмрюк
18.01.2022 Турция - Суперлига 22-й тур Фатих Карагюмрюк0 : 1Бешикташ
28.08.2021 Турция - Суперлига 3-й тур Бешикташ1 : 0Фатих Карагюмрюк
11.05.2021 Турция - Суперлига 41-й тур Бешикташ1 : 2Фатих Карагюмрюк
21.01.2021 Турция - Суперлига 20-й тур Фатих Карагюмрюк1 : 4Бешикташ
11.10.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Бешикташ5 : 2Фатих Карагюмрюк
22.11.2025 Турция — Суперлига 13-й тур 1 : 1Фатих Карагюмрюк
09.11.2025 Турция — Суперлига 12-й тур Фатих Карагюмрюк2 : 0
03.11.2025 Турция — Суперлига 11-й тур 1 : 0Фатих Карагюмрюк
24.10.2025 Турция — Суперлига 10-й тур Фатих Карагюмрюк2 : 2
19.10.2025 Турция — Суперлига 9-й тур 2 : 1Фатих Карагюмрюк
23.11.2025 Турция — Суперлига 13-й тур Бешикташ1 : 1
08.11.2025 Турция — Суперлига 12-й тур 1 : 3Бешикташ
02.11.2025 Турция — Суперлига 11-й тур Бешикташ2 : 3
26.10.2025 Турция — Суперлига 10-й тур 1 : 1Бешикташ
22.10.2025 Турция — Суперлига 3-й тур 0 : 2Бешикташ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай1332
2
Лига чемпионов
Фенербахче1331
3
Лига Европы
Трабзонспор1431
4
Лига конференций
Самсунспор1324
5 Гёзтепе1323
6 Газиантеп1422
7 Бешикташ1321
8 Коджаэлиспор1418
9 Истанбул Башакшехир1416
10 Аланьяспор1315
11 Коньяспор1415
12 Ризеспор1414
13 Антальяспор1314
14 Касымпаша1413
15 Эюпспор1412
16
Зона вылета
Кайсериспор1412
17
Зона вылета
Генчлербирлиги1411
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк138

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close