Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 30 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 30-11-2025 19:00
30 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 14-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фатих Карагюмрюк - Бешикташ, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фатих Карагюмрюк
Стамбул
Бешикташ
Стамбул
Главные тренеры
|Марцел Личка
|Серген Ялчин
История личных встреч
|13.01.2024
|Турция - Суперлига
|20-й тур
|3 : 0
|14.08.2023
|Турция - Суперлига
|1-й тур
|0 : 1
|31.01.2023
|Турция - Суперлига
|22-й тур
|1 : 1
|21.08.2022
|Турция - Суперлига
|3-й тур
|4 : 1
|18.01.2022
|Турция - Суперлига
|22-й тур
|0 : 1
|28.08.2021
|Турция - Суперлига
|3-й тур
|1 : 0
|11.05.2021
|Турция - Суперлига
|41-й тур
|1 : 2
|21.01.2021
|Турция - Суперлига
|20-й тур
|1 : 4
|11.10.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|5 : 2
|22.11.2025
|Турция — Суперлига
|13-й тур
|1 : 1
|09.11.2025
|Турция — Суперлига
|12-й тур
|2 : 0
|03.11.2025
|Турция — Суперлига
|11-й тур
|1 : 0
|24.10.2025
|Турция — Суперлига
|10-й тур
|2 : 2
|19.10.2025
|Турция — Суперлига
|9-й тур
|2 : 1
|23.11.2025
|Турция — Суперлига
|13-й тур
|1 : 1
|08.11.2025
|Турция — Суперлига
|12-й тур
|1 : 3
|02.11.2025
|Турция — Суперлига
|11-й тур
|2 : 3
|26.10.2025
|Турция — Суперлига
|10-й тур
|1 : 1
|22.10.2025
|Турция — Суперлига
|3-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|13
|32
| 2
Лига чемпионов
|Фенербахче
|13
|31
| 3
Лига Европы
|Трабзонспор
|14
|31
| 4
Лига конференций
|Самсунспор
|13
|24
|5
|Гёзтепе
|13
|23
|6
|Газиантеп
|14
|22
|7
|Бешикташ
|13
|21
|8
|Коджаэлиспор
|14
|18
|9
|Истанбул Башакшехир
|14
|16
|10
|Аланьяспор
|13
|15
|11
|Коньяспор
|14
|15
|12
|Ризеспор
|14
|14
|13
|Антальяспор
|13
|14
|14
|Касымпаша
|14
|13
|15
|Эюпспор
|14
|12
| 16
Зона вылета
|Кайсериспор
|14
|12
| 17
Зона вылета
|Генчлербирлиги
|14
|11
| 18
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|13
|8