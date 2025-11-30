01:27 ()
Полесье - Заря 30 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-11-2025 18:00
Стадион: Центральный (Житомир, Украина), вместимость: 5928
30 Ноября 2025 года в 19:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 14-й тур
Полесье
Заря

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Полесье - Заря, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Житомир, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Полесье
Житомир
Заря
Главные тренеры
Украина Руслан Петрович Ротань
Украина Виктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
17.05.2025 Украина — Премьер-лига 29-й тур Заря0 : 1Полесье
25.11.2024 Украина — Премьер-лига 14-й тур Полесье1 : 1Заря
05.05.2024 Украина - Премьер-лига 27-й тур Полесье1 : 1Заря
28.10.2023 Украина - Премьер-лига 12-й тур Заря0 : 1Полесье
23.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур Полесье0 : 0
09.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур 0 : 3Полесье
03.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур Полесье0 : 0
25.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур 0 : 4Полесье
18.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур Полесье0 : 0
24.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур Заря2 : 2
08.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур 1 : 3Заря
02.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур Заря1 : 0
24.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур 0 : 0Заря
18.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур Заря1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр1330
2
Лига конференций
ЛНЗ Черкассы1429
3
Лига конференций
Полесье1324
4 Колос1423
5 Кривбасс1321
6 Заря1320
7 Динамо К1320
8 Металлист 19251320
9 Карпаты1419
10 Верес1418
11 Оболонь-Бровар1417
12 Кудровка1414
13
Стыковая зона
Эпицентр1310
14
Стыковая зона
Александрия1310
15
Зона вылета
Рух В1310
16
Зона вылета
Полтава136

Отзывы и комментарии к матчу

