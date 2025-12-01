Арока - Брага 01 Декабря прямая трансляция
01 Декабря 2025 года в 23:15 (+03:00)
Стадион: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия), вместимость: 7000
Португалия — Примейра, 12-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия)
Арока
Арока
Брага
Брага
|58
|вр
|Нико Мантль
|5
|зщ
|Борис Попович
|66
|зщ
|Омар Файед
|28
|зщ
|Тиагу Эшгаю
|16
|зщ
|Арнау Сола
|21
|пз
|Таити Фукуи
|8
|пз
|Давид Симау
|11
|пз
|Мигель Пуче
|14
|пз
|Хюн Чу Ли
|7
|пз
|Найс Джуара
|17
|нп
|Ivan Barbero
|1
|вр
|Лукаш Горничек
|14
|зщ
|Густаф Лагербильке
|4
|зщ
|Сику Ньякате
|26
|зщ
|Брайт Арри-Мби
|5
|зщ
|Леонарду Лелу
|29
|пз
|Жан-Батист Горби
|8
|пз
|Жоау Моутинью
|20
|нп
|Марио Доржелес
|77
|нп
|Габри Мартинес
|39
|нп
|Фран Наварро
|21
|нп
|Рикарду Орта
Главные тренеры
|Карлос Висенс
История личных встреч
|29.03.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|2 : 1
|03.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|1 : 2
|06.04.2024
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|0 : 3
|12.11.2023
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|0 : 1
|19.02.2023
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|2 : 0
|28.08.2022
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|0 : 6
|08.05.2022
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|1 : 0
|30.12.2021
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|0 : 6
|04.03.2017
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|3 : 1
|02.10.2016
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|1 : 1
|23.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 1
|07.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|4 : 3
|02.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|0 : 2
|25.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|5 : 0
|18.10.2025
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|1 : 2
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 1
|23.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|4 : 2
|09.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|2 : 1
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|3 : 4
|02.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|11
|31
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|12
|31
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|12
|28
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|12
|23
|5
|Фамаликан
|12
|20
|6
|Морейренсе
|12
|19
|7
|Витория Гимарайнш
|12
|17
|8
|Брага
|11
|16
|9
|Алверка
|12
|14
|10
|Эшторил
|11
|13
|11
|Риу Аве
|12
|13
|12
|Санта-Клара
|12
|12
|13
|Насьонал
|12
|12
|14
|Эштрела
|12
|11
|15
|Каза Пия
|12
|9
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|12
|9
| 17
Зона вылета
|Арока
|11
|9
| 18
Зона вылета
|АВС
|12
|3