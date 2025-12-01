Арока - Брага 01 Декабря прямая трансляция

03:48 ()
Начало трансляции: 01-12-2025 22:15
Стадион: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия), вместимость: 7000
01 Декабря 2025 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 12-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
Арока
Брага

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Брага, которое состоится 01 Декабря 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

58 Германия вр Нико Мантль
5 Сербия зщ Борис Попович
66 Египет зщ Омар Файед
28 Португалия зщ Тиагу Эшгаю
16 Испания зщ Арнау Сола
21 Япония пз Таити Фукуи
8 Португалия пз Давид Симау
11 Испания пз Мигель Пуче
14 Южная Корея пз Хюн Чу Ли
7 Франция пз Найс Джуара
17 Испания нп Ivan Barbero
1 Чехия вр Лукаш Горничек
14 Швеция зщ Густаф Лагербильке
4 Мали зщ Сику Ньякате
26 Германия зщ Брайт Арри-Мби
5 Португалия зщ Леонарду Лелу
29 Франция пз Жан-Батист Горби
8 Португалия пз Жоау Моутинью
20 Кот-д'Ивуар нп Марио Доржелес
77 Испания нп Габри Мартинес
39 Испания нп Фран Наварро
21 Португалия нп Рикарду Орта
Главные тренеры
Испания Карлос Висенс
История личных встреч
29.03.2025 Португалия — Примейра 27-й тур Брага2 : 1Арока
03.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур Арока1 : 2Брага
06.04.2024 Португалия — Примейра 28-й тур Брага0 : 3Арока
12.11.2023 Португалия — Примейра 11-й тур Арока0 : 1Брага
19.02.2023 Португалия - Примейра 21-й тур Брага2 : 0Арока
28.08.2022 Португалия - Примейра 4-й тур Арока0 : 6Брага
08.05.2022 Португалия - Примейра 33-й тур Брага1 : 0Арока
30.12.2021 Португалия - Примейра 16-й тур Арока0 : 6Брага
04.03.2017 Португалия - Примейра 24-й тур Брага3 : 1Арока
02.10.2016 Португалия - Примейра 7-й тур Арока1 : 1Брага
23.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала 2 : 1Арока
07.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур 4 : 3Арока
02.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур Арока0 : 2
25.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур 5 : 0Арока
18.10.2025 Кубок Португалии 3-й раунд 1 : 2Арока
27.11.2025 Лига Европы Общий этап. 5-й тур 1 : 1Брага
23.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала Брага4 : 2
09.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур Брага2 : 1
06.11.2025 Лига Европы Общий этап. 4-й тур Брага3 : 4
02.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур 2 : 1Брага
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1131
2
Лига чемпионов
Спортинг1231
3
Лига Европы
Бенфика1228
4
Лига конференций
Жил Висенте1223
5 Фамаликан1220
6 Морейренсе1219
7 Витория Гимарайнш1217
8 Брага1116
9 Алверка1214
10 Эшторил1113
11 Риу Аве1213
12 Санта-Клара1212
13 Насьонал1212
14 Эштрела1211
15 Каза Пия129
16
Стыковая зона
Тондела129
17
Зона вылета
Арока119
18
Зона вылета
АВС123

