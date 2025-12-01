Фенербахче - Галатасарай 01 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 01-12-2025 19:00
Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
01 Декабря 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 14-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Галатасарай, которое состоится 01 Декабря 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Галатасарай
Стамбул
Главные тренеры
|Доменико Тедеско
|Окан Бурук
История личных встреч
|24.02.2025
|Турция — Суперлига
|25-й тур
|0 : 0
|21.09.2024
|Турция — Суперлига
|6-й тур
|1 : 3
|19.05.2024
|Турция - Суперлига
|37-й тур
|0 : 1
|07.04.2024
|Суперкубок Турции
|Финал
|3 : 0 Т
|24.12.2023
|Турция - Суперлига
|18-й тур
|0 : 0
|04.06.2023
|Турция - Суперлига
|37-й тур
|3 : 0
|08.01.2023
|Турция - Суперлига
|18-й тур
|0 : 3
|10.04.2022
|Турция - Суперлига
|32-й тур
|2 : 0
|21.11.2021
|Турция - Суперлига
|13-й тур
|1 : 2
|06.02.2021
|Турция - Суперлига
|24-й тур
|0 : 1
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 1
|23.11.2025
|Турция — Суперлига
|13-й тур
|2 : 5
|09.11.2025
|Турция — Суперлига
|12-й тур
|4 : 2
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 0
|02.11.2025
|Турция — Суперлига
|11-й тур
|2 : 3
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 1
|22.11.2025
|Турция — Суперлига
|13-й тур
|3 : 2
|09.11.2025
|Турция — Суперлига
|12-й тур
|1 : 0
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 3
|01.11.2025
|Турция — Суперлига
|11-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|13
|32
| 2
Лига чемпионов
|Фенербахче
|13
|31
| 3
Лига Европы
|Трабзонспор
|14
|31
| 4
Лига конференций
|Гёзтепе
|14
|26
|5
|Бешикташ
|14
|24
|6
|Самсунспор
|13
|24
|7
|Газиантеп
|14
|22
|8
|Коджаэлиспор
|14
|18
|9
|Истанбул Башакшехир
|14
|16
|10
|Аланьяспор
|13
|15
|11
|Коньяспор
|14
|15
|12
|Ризеспор
|14
|14
|13
|Антальяспор
|14
|14
|14
|Касымпаша
|14
|13
|15
|Эюпспор
|14
|12
| 16
Зона вылета
|Кайсериспор
|14
|12
| 17
Зона вылета
|Генчлербирлиги
|14
|11
| 18
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|14
|8