Фенербахче - Галатасарай 01 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 01-12-2025 19:00
Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
01 Декабря 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 14-й тур
Фенербахче
Галатасарай

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Галатасарай, которое состоится 01 Декабря 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Галатасарай
Стамбул
Главные тренеры
Германия Доменико Тедеско
Турция Окан Бурук
История личных встреч
24.02.2025 Турция — Суперлига 25-й тур Галатасарай0 : 0Фенербахче
21.09.2024 Турция — Суперлига 6-й тур Фенербахче1 : 3Галатасарай
19.05.2024 Турция - Суперлига 37-й тур Галатасарай0 : 1Фенербахче
07.04.2024 Суперкубок Турции Финал Галатасарай3 : 0 ТФенербахче
24.12.2023 Турция - Суперлига 18-й тур Фенербахче0 : 0Галатасарай
04.06.2023 Турция - Суперлига 37-й тур Галатасарай3 : 0Фенербахче
08.01.2023 Турция - Суперлига 18-й тур Фенербахче0 : 3Галатасарай
10.04.2022 Турция - Суперлига 32-й тур Фенербахче2 : 0Галатасарай
21.11.2021 Турция - Суперлига 13-й тур Галатасарай1 : 2Фенербахче
06.02.2021 Турция - Суперлига 24-й тур Фенербахче0 : 1Галатасарай
27.11.2025 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Фенербахче1 : 1
23.11.2025 Турция — Суперлига 13-й тур 2 : 5Фенербахче
09.11.2025 Турция — Суперлига 12-й тур Фенербахче4 : 2
06.11.2025 Лига Европы Общий этап. 4-й тур 0 : 0Фенербахче
02.11.2025 Турция — Суперлига 11-й тур 2 : 3Фенербахче
25.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Галатасарай0 : 1
22.11.2025 Турция — Суперлига 13-й тур Галатасарай3 : 2
09.11.2025 Турция — Суперлига 12-й тур 1 : 0Галатасарай
05.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 0 : 3Галатасарай
01.11.2025 Турция — Суперлига 11-й тур Галатасарай0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай1332
2
Лига чемпионов
Фенербахче1331
3
Лига Европы
Трабзонспор1431
4
Лига конференций
Гёзтепе1426
5 Бешикташ1424
6 Самсунспор1324
7 Газиантеп1422
8 Коджаэлиспор1418
9 Истанбул Башакшехир1416
10 Аланьяспор1315
11 Коньяспор1415
12 Ризеспор1414
13 Антальяспор1414
14 Касымпаша1413
15 Эюпспор1412
16
Зона вылета
Кайсериспор1412
17
Зона вылета
Генчлербирлиги1411
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк148

