03:48 ()
Свернуть список

Бирмингем Сити - Уотфорд 01 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 01-12-2025 22:00
Стадион: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия), вместимость: 30009
01 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 18-й тур
Бирмингем Сити
Уотфорд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бирмингем Сити - Уотфорд, которое состоится 01 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бирмингем Сити
Бирмингем
Уотфорд
Уотфорд
Главные тренеры
Уэльс Крис Дэвис
Испания Хави Грасия
История личных встреч
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Бирмингем Сити0 : 1Уотфорд
16.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Уотфорд2 : 0Бирмингем Сити
14.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Уотфорд3 : 0Бирмингем Сити
16.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Бирмингем Сити1 : 1Уотфорд
20.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Уотфорд3 : 0Бирмингем Сити
12.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Бирмингем Сити0 : 1Уотфорд
18.04.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Уотфорд1 : 0Бирмингем Сити
04.11.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Бирмингем Сити2 : 1Уотфорд
26.11.2025 Англия — Чемпионшип 17-й тур 1 : 1Бирмингем Сити
22.11.2025 Англия — Чемпионшип 16-й тур Бирмингем Сити4 : 1
08.11.2025 Англия — Чемпионшип 15-й тур 2 : 1Бирмингем Сити
04.11.2025 Англия — Чемпионшип 14-й тур Бирмингем Сити4 : 0
01.11.2025 Англия — Чемпионшип 13-й тур Бирмингем Сити4 : 0
25.11.2025 Англия — Чемпионшип 17-й тур Уотфорд1 : 1
22.11.2025 Англия — Чемпионшип 16-й тур 2 : 3Уотфорд
07.11.2025 Англия — Чемпионшип 15-й тур Уотфорд1 : 1
04.11.2025 Англия — Чемпионшип 14-й тур 1 : 1Уотфорд
01.11.2025 Англия — Чемпионшип 13-й тур Уотфорд3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ковентри Сити1843
2
Повышение
Мидлсбро1833
3
Плей-офф за повышение
Миллуолл1831
4
Плей-офф за повышение
Сток Сити1830
5
Плей-офф за повышение
Престон Норт Энд1830
6
Плей-офф за повышение
Бристоль Сити1829
7 Халл Сити1828
8 Ипсвич Таун1727
9 Рексем1826
10 Дерби Каунти1826
11 Бирмингем Сити1725
12 Вест Бромвич Альбион1825
13 Куинз Парк Рейнджерс1825
14 Саутгемптон1824
15 Уотфорд1724
16 Лестер Сити1824
17 Чарльтон Атлетик1823
18 Блэкберн Роверс1720
19 Шеффилд Юнайтед1819
20 Оксфорд Юнайтед1818
21 Суонси Сити1817
22
Зона вылета
Портсмут1817
23
Зона вылета
Норвич Сити1813
24
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей18-4

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close