Бирмингем Сити - Уотфорд 01 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 01-12-2025 22:00
Стадион: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия), вместимость: 30009
01 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 18-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бирмингем Сити - Уотфорд, которое состоится 01 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бирмингем Сити
Бирмингем
Уотфорд
Уотфорд
Главные тренеры
|Крис Дэвис
|Хави Грасия
История личных встреч
|16.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|0 : 1
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 0
|14.03.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|3 : 0
|16.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|1 : 1
|20.03.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|3 : 0
|12.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|0 : 1
|18.04.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 0
|04.11.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|2 : 1
|26.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|17-й тур
|1 : 1
|22.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|16-й тур
|4 : 1
|08.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|15-й тур
|2 : 1
|04.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|14-й тур
|4 : 0
|01.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|13-й тур
|4 : 0
|25.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|17-й тур
|1 : 1
|22.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|16-й тур
|2 : 3
|07.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|15-й тур
|1 : 1
|04.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|14-й тур
|1 : 1
|01.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|13-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ковентри Сити
|18
|43
| 2
Повышение
|Мидлсбро
|18
|33
| 3
Плей-офф за повышение
|Миллуолл
|18
|31
| 4
Плей-офф за повышение
|Сток Сити
|18
|30
| 5
Плей-офф за повышение
|Престон Норт Энд
|18
|30
| 6
Плей-офф за повышение
|Бристоль Сити
|18
|29
|7
|Халл Сити
|18
|28
|8
|Ипсвич Таун
|17
|27
|9
|Рексем
|18
|26
|10
|Дерби Каунти
|18
|26
|11
|Бирмингем Сити
|17
|25
|12
|Вест Бромвич Альбион
|18
|25
|13
|Куинз Парк Рейнджерс
|18
|25
|14
|Саутгемптон
|18
|24
|15
|Уотфорд
|17
|24
|16
|Лестер Сити
|18
|24
|17
|Чарльтон Атлетик
|18
|23
|18
|Блэкберн Роверс
|17
|20
|19
|Шеффилд Юнайтед
|18
|19
|20
|Оксфорд Юнайтед
|18
|18
|21
|Суонси Сити
|18
|17
| 22
Зона вылета
|Портсмут
|18
|17
| 23
Зона вылета
|Норвич Сити
|18
|13
| 24
Зона вылета
|Шеффилд Уэнсдей
|18
|-4