Динамо Киев - Полтава 01 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 01-12-2025 15:30
Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
01 Декабря 2025 года в 16:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 14-й тур
Динамо К
Полтава

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Киев - Полтава, которое состоится 01 Декабря 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: НСК Олимпийский (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо К
Киев
Полтава
Полтава
Главные тренеры
Украина Александр Владимирович Шовковский
История личных встреч
27.11.2025 Лига конференций Общий этап. 4-й тур 2 : 0Динамо К
22.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур 2 : 1Динамо К
09.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур Динамо К0 : 1
06.11.2025 Лига конференций Общий этап. 3-й тур Динамо К6 : 0
02.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур 3 : 1Динамо К
21.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур Полтава0 : 2
09.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур 7 : 1Полтава
01.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур 2 : 2Полтава
26.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур Полтава2 : 2
17.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур Полтава1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр1330
2
Лига конференций
ЛНЗ Черкассы1429
3
Лига конференций
Полесье1427
4 Колос1423
5 Кривбасс1321
6 Металлист 19251421
7 Динамо К1320
8 Заря1420
9 Карпаты1419
10 Верес1418
11 Оболонь-Бровар1417
12 Кудровка1414
13
Стыковая зона
Рух В1413
14
Стыковая зона
Эпицентр1411
15
Зона вылета
Александрия1410
16
Зона вылета
Полтава136

