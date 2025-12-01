Шахтёр - Кривбасс 01 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 01-12-2025 18:00
Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
01 Декабря 2025 года в 19:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 14-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Кривбасс, которое состоится 01 Декабря 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шахтёр
Кривбасс
Кривой Рог
Главные тренеры
|Арда Туран
|Патрик ван Леуэн
История личных встреч
|16.04.2025
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 2
|06.03.2025
|Украина — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|03.03.2024
|Украина - Премьер-лига
|19-й тур
|5 : 2
|20.08.2023
|Украина - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 3
|12.03.2023
|Украина - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 3
|28.08.2022
|Украина - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|30.11.2012
|Украина - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 2
|29.07.2012
|Украина - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
|11.12.2011
|Украина - Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 4
|07.08.2011
|Украина - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 0
|27.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 2
|22.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 6
|09.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|7 : 1
|06.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 0
|02.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 1
|23.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 2
|08.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|01.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|26.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|4 : 0
|18.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|13
|30
| 2
Лига конференций
|ЛНЗ Черкассы
|14
|29
| 3
Лига конференций
|Полесье
|14
|27
|4
|Колос
|14
|23
|5
|Кривбасс
|13
|21
|6
|Металлист 1925
|14
|21
|7
|Динамо К
|13
|20
|8
|Заря
|14
|20
|9
|Карпаты
|14
|19
|10
|Верес
|14
|18
|11
|Оболонь-Бровар
|14
|17
|12
|Кудровка
|14
|14
| 13
Стыковая зона
|Рух В
|14
|13
| 14
Стыковая зона
|Эпицентр
|14
|11
| 15
Зона вылета
|Александрия
|14
|10
| 16
Зона вылета
|Полтава
|13
|6