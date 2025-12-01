03:48 ()
Шахтёр - Кривбасс 01 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 01-12-2025 18:00
Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
01 Декабря 2025 года в 19:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 14-й тур
Шахтёр
Кривбасс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Кривбасс, которое состоится 01 Декабря 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр
Кривбасс
Кривой Рог
Главные тренеры
Турция Арда Туран
Нидерланды Патрик ван Леуэн
История личных встреч
16.04.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур Кривбасс1 : 2Шахтёр
06.03.2025 Украина — Премьер-лига 20-й тур Шахтёр1 : 1Кривбасс
03.03.2024 Украина - Премьер-лига 19-й тур Шахтёр5 : 2Кривбасс
20.08.2023 Украина - Премьер-лига 4-й тур Кривбасс3 : 3Шахтёр
12.03.2023 Украина - Премьер-лига 17-й тур Кривбасс0 : 3Шахтёр
28.08.2022 Украина - Премьер-лига 2-й тур Шахтёр1 : 0Кривбасс
30.11.2012 Украина - Премьер-лига 18-й тур Кривбасс0 : 2Шахтёр
29.07.2012 Украина - Премьер-лига 3-й тур Шахтёр1 : 0Кривбасс
11.12.2011 Украина - Премьер-лига 20-й тур Кривбасс0 : 4Шахтёр
07.08.2011 Украина - Премьер-лига 5-й тур Шахтёр2 : 0Кривбасс
27.11.2025 Лига конференций Общий этап. 4-й тур 1 : 2Шахтёр
22.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур 0 : 6Шахтёр
09.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур Шахтёр7 : 1
06.11.2025 Лига конференций Общий этап. 3-й тур Шахтёр2 : 0
02.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур Шахтёр3 : 1
23.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур Кривбасс2 : 2
08.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур 1 : 0Кривбасс
01.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур Кривбасс2 : 2
26.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур 4 : 0Кривбасс
18.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур 1 : 2Кривбасс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр1330
2
Лига конференций
ЛНЗ Черкассы1429
3
Лига конференций
Полесье1427
4 Колос1423
5 Кривбасс1321
6 Металлист 19251421
7 Динамо К1320
8 Заря1420
9 Карпаты1419
10 Верес1418
11 Оболонь-Бровар1417
12 Кудровка1414
13
Стыковая зона
Рух В1413
14
Стыковая зона
Эпицентр1411
15
Зона вылета
Александрия1410
16
Зона вылета
Полтава136

