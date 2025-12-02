Борнмут - Эвертон 02 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 02-12-2025 21:30
Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
02 Декабря 2025 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Составы команд
Борнмут
Борнмут
Эвертон
Ливерпуль
|1
|вр
|Джордже Петрович
|15
|зщ
|Адам Смит
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|44
|зщ
|Велько Милосавлевич
|8
|пз
|Алекс Скотт
|12
|пз
|Тайлер Адамс
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|19
|нп
|Джастин Клюйверт
|22
|нп
|Эли Крупи
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|15
|зщ
|Джейк О'Брайен
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|5
|зщ
|Майкл Кин
|16
|зщ
|Виталий Миколенко
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|22
|пз
|Кирнан Дьюсбери-Холл
|18
|пз
|Джек Грилиш
|24
|пз
|Карлос Алькарас
|10
|нп
|Илиман Ндиайе
|11
|нп
|Тьерно Барри
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|26.07.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|1-й тур
|0 : 3
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 2
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 3
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 0
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 0
|12.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 0
|08.11.2022
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|4 : 1
|26.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 3
|29.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 2
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 2
|09.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|4 : 0
|02.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|26.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|29.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 4
|24.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|08.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|03.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|26.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|13
|30
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|13
|25
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|13
|24
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|13
|24
| 5
Лига Европы
|Брайтон энд Хоув Альбион
|13
|22
|6
|Сандерленд
|13
|22
|7
|Манчестер Юнайтед
|13
|21
|8
|Ливерпуль
|13
|21
|9
|Кристал Пэлас
|13
|20
|10
|Брентфорд
|13
|19
|11
|Борнмут
|13
|19
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|13
|18
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|18
|14
|Эвертон
|13
|18
|15
|Фулхэм
|13
|17
|16
|Ноттингем Форест
|13
|12
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|11
| 18
Зона вылета
|Лидс Юнайтед
|13
|11
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|13
|10
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|13
|2