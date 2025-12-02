03:11 ()
Борнмут - Эвертон 02 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 02-12-2025 21:30
Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
02 Декабря 2025 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Борнмут
Эвертон

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Эвертон, которое состоится 02 Декабря 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Эвертон
Ливерпуль
1 Сербия вр Джордже Петрович
15 Англия зщ Адам Смит
18 Франция зщ Бафоде Диаките
3 Франция зщ Адриен Трюффер
44 Сербия зщ Велько Милосавлевич
8 Англия пз Алекс Скотт
12 США пз Тайлер Адамс
16 Англия пз Маркус Таверньер
24 Гана нп Антуан Семеньо
19 Нидерланды нп Джастин Клюйверт
22 Франция нп Эли Крупи
1 Англия вр Джордан Пикфорд
15 Ирландия зщ Джейк О'Брайен
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
5 Англия зщ Майкл Кин
16 Украина зщ Виталий Миколенко
37 Англия пз Джеймс Гарнер
22 Англия пз Кирнан Дьюсбери-Холл
18 Англия пз Джек Грилиш
24 Аргентина пз Карлос Алькарас
10 Сенегал нп Илиман Ндиайе
11 Франция нп Тьерно Барри
Главные тренеры
Испания Андони Ираола
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
26.07.2025 Летняя серия Премьер-лиги 1-й тур Эвертон0 : 3Борнмут
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Эвертон0 : 2Борнмут
04.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур Борнмут1 : 0Эвертон
31.08.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур Эвертон2 : 3Борнмут
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Борнмут2 : 1Эвертон
07.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Эвертон3 : 0Борнмут
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Эвертон1 : 0Борнмут
12.11.2022 Англия - Премьер-лига 16-й тур Борнмут3 : 0Эвертон
08.11.2022 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Борнмут4 : 1Эвертон
26.07.2020 Англия - Премьер-лига 38-й тур Эвертон1 : 3Борнмут
29.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур 3 : 2Борнмут
22.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур Борнмут2 : 2
09.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур 4 : 0Борнмут
02.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур 3 : 1Борнмут
26.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур Борнмут2 : 0
29.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур Эвертон1 : 4
24.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур 0 : 1Эвертон
08.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур Эвертон2 : 0
03.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур 1 : 1Эвертон
26.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур Эвертон0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1330
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1325
3
Лига чемпионов
Челси1324
4
Лига чемпионов
Астон Вилла1324
5
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион1322
6 Сандерленд1322
7 Манчестер Юнайтед1321
8 Ливерпуль1321
9 Кристал Пэлас1320
10 Брентфорд1319
11 Борнмут1319
12 Тоттенхэм Хотспур1318
13 Ньюкасл Юнайтед1318
14 Эвертон1318
15 Фулхэм1317
16 Ноттингем Форест1312
17 Вест Хэм Юнайтед1311
18
Зона вылета
Лидс Юнайтед1311
19
Зона вылета
Бёрнли1310
20
Зона вылета
Вулверхэмптон132

