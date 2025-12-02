Ньюкасл - Тоттенхэм 02 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 02-12-2025 22:15
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
02 Декабря 2025 года в 23:15 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 02 Декабря 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
|32
|вр
|Аарон Рамсдейл
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|12
|зщ
|Малик Тшау
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|7
|пз
|Жоэлинтон
|8
|пз
|Сандро Тонали
|10
|пз
|Энтони Гордон
|27
|нп
|Ник Вольтемаде
|23
|нп
|Джейкоб Мёрфи
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|23
|зщ
|Педро Порро
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|24
|зщ
|Джед Спенс
|6
|пз
|Жоау Пальинья
|20
|пз
|Мохаммед Кудус
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
|7
|пз
|Хави Симонс
|28
|пз
|Вильсон Одобер
|9
|нп
|Ришарлисон
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Томас Франк
История личных встреч
|29.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0
|03.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 2
|01.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|4 : 0
|10.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|4 : 1
|23.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|6 : 1
|23.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|03.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|5 : 1
|17.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 3
|29.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 4
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 1
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|09.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 1
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 0
|29.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|5 : 3
|23.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|4 : 1
|08.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|13
|30
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|13
|25
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|13
|24
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|13
|24
| 5
Лига Европы
|Брайтон энд Хоув Альбион
|13
|22
|6
|Сандерленд
|13
|22
|7
|Манчестер Юнайтед
|13
|21
|8
|Ливерпуль
|13
|21
|9
|Кристал Пэлас
|13
|20
|10
|Брентфорд
|13
|19
|11
|Борнмут
|13
|19
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|13
|18
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|18
|14
|Эвертон
|13
|18
|15
|Фулхэм
|13
|17
|16
|Ноттингем Форест
|13
|12
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|11
| 18
Зона вылета
|Лидс Юнайтед
|13
|11
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|13
|10
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|13
|2