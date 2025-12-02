03:11 ()
Свернуть список

Ньюкасл - Тоттенхэм 02 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 02-12-2025 22:15
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
02 Декабря 2025 года в 23:15 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Ньюкасл Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 02 Декабря 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
32 Англия вр Аарон Рамсдейл
21 Англия зщ Тино Ливраменто
12 Германия зщ Малик Тшау
33 Англия зщ Дэн Бёрн
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
7 Бразилия пз Жоэлинтон
8 Италия пз Сандро Тонали
10 Англия пз Энтони Гордон
27 Германия нп Ник Вольтемаде
23 Англия нп Джейкоб Мёрфи
1 Италия вр Гульельмо Викарио
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
23 Испания зщ Педро Порро
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
24 Англия зщ Джед Спенс
6 Португалия пз Жоау Пальинья
20 Гана пз Мохаммед Кудус
30 Уругвай пз Родриго Бентанкур
7 Нидерланды пз Хави Симонс
28 Франция пз Вильсон Одобер
9 Бразилия нп Ришарлисон
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Дания Томас Франк
История личных встреч
29.10.2025 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Ньюкасл Юнайтед2 : 0Тоттенхэм Хотспур
03.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ньюкасл Юнайтед1 : 1Тоттенхэм Хотспур
04.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2Ньюкасл Юнайтед
01.09.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1Тоттенхэм Хотспур
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 0Тоттенхэм Хотспур
10.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Тоттенхэм Хотспур4 : 1Ньюкасл Юнайтед
23.04.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур Ньюкасл Юнайтед6 : 1Тоттенхэм Хотспур
23.10.2022 Англия - Премьер-лига 13-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2Ньюкасл Юнайтед
03.04.2022 Англия - Премьер-лига 31-й тур Тоттенхэм Хотспур5 : 1Ньюкасл Юнайтед
17.10.2021 Англия - Премьер-лига 8-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 3Тоттенхэм Хотспур
29.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур 1 : 4Ньюкасл Юнайтед
25.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 2 : 1Ньюкасл Юнайтед
22.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1
09.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур 3 : 1Ньюкасл Юнайтед
05.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 0
29.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2
26.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 5 : 3Тоттенхэм Хотспур
23.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур 4 : 1Тоттенхэм Хотспур
08.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 2
04.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур Тоттенхэм Хотспур4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1330
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1325
3
Лига чемпионов
Челси1324
4
Лига чемпионов
Астон Вилла1324
5
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион1322
6 Сандерленд1322
7 Манчестер Юнайтед1321
8 Ливерпуль1321
9 Кристал Пэлас1320
10 Брентфорд1319
11 Борнмут1319
12 Тоттенхэм Хотспур1318
13 Ньюкасл Юнайтед1318
14 Эвертон1318
15 Фулхэм1317
16 Ноттингем Форест1312
17 Вест Хэм Юнайтед1311
18
Зона вылета
Лидс Юнайтед1311
19
Зона вылета
Бёрнли1310
20
Зона вылета
Вулверхэмптон132

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close