03:11 ()
Свернуть список

Боруссия М - Санкт-Паули 02 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 02-12-2025 19:00
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
02 Декабря 2025 года в 20:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/8 финала
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Боруссия М
Санкт-Паули

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Санкт-Паули, которое состоится 02 Декабря 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Санкт-Паули
Гамбург
33ГерманияврМориц Николас
29СШАзщДжозеф Скалли
30ШвейцариязщНико Эльведи
4ИндонезиязщКевин Дикс
26ГерманиязщЛукас Ульрих
17Южная КореяпзЙенс Кастроп
27ГерманияпзРокко Райц
6ГерманияпзЯнник Энгельхардт
13СШАпзДжованни Рейна
9ФранциянпФранк Онора
15Босния и ГерцеговинанпХарис Табакович
1ГерманияврБен Фолль
5ГерманиязщХауке Валь
8ШвециязщЭрик Смит
3ЭстониязщКарол Метс
21ГерманиязщЛарс Рицка
11ПольшапзАркадиуш Пырка
16ЯпонияпзДжоэл Чима Фудзита
6СШАпзДжеймс Сэндс
7АвстралияпзДжексон Ирвайн
19НидерландынпМартейн Карс
28ФранциянпМатиас Перейра Лаж
Главные тренеры
ШвейцарияХерардо Сеоане
ГерманияАлександер Блессин
История личных встреч
01.11.2025Германия — Бундеслига9-й турСанкт-Паули0 : 4Боруссия М
06.04.2025Германия — Бундеслига28-й турСанкт-Паули1 : 1Боруссия М
24.11.2024Германия — Бундеслига11-й турБоруссия М2 : 0Санкт-Паули
10.08.2015Кубок Германии1-й раундСанкт-Паули1 : 4Боруссия М
12.02.2011Германия - Бундеслига22-й турСанкт-Паули3 : 1Боруссия М
22.09.2010Германия - Бундеслига5-й турБоруссия М1 : 2Санкт-Паули
28.11.2025Германия — Бундеслига12-й турБоруссия М0 : 0
22.11.2025Германия — Бундеслига11-й тур0 : 3Боруссия М
08.11.2025Германия — Бундеслига10-й турБоруссия М3 : 1
01.11.2025Германия — Бундеслига9-й турСанкт-Паули0 : 4Боруссия М
28.10.2025Кубок Германии1/16 финалаБоруссия М3 : 1
29.11.2025Германия — Бундеслига12-й тур3 : 1Санкт-Паули
23.11.2025Германия — Бундеслига11-й турСанкт-Паули0 : 1
09.11.2025Германия — Бундеслига10-й тур2 : 1Санкт-Паули
01.11.2025Германия — Бундеслига9-й турСанкт-Паули0 : 4Боруссия М
28.10.2025Кубок Германии1/16 финалаСанкт-Паули2 : 2 8 : 7
Турнирная таблица
1-й раунд
Саарбрюккен
Магдебург
1 : 3
Зонненхоф Гроссаспах
Байер
0 : 4
Гютерсло
Унион
0 : 5
Арминия
Вердер
1 : 0
Пирмазенс
Гамбург
1 : 2 ДВ
Динамо Б
Бохум
1 : 3 ДВ
Балингер
Хайденхайм
0 : 5
Ганза Р
Хоффенхайм
0 : 4
Зандхаузен
РБ Лейпциг
2 : 4
Хемелинген
Вольфсбург
0 : 9
Иллертиссен
Нюрнберг
3 : 3 6 : 5
Айнтрахт Н
Санкт-Паули
0 : 0 2 : 3
Шпортфройнде
Фрайбург
0 : 2
Энерги
Ганновер-96
1 : 0
Любек
Дармштадт 98
1 : 2
Виктория 1904
Падерборн 07
1 : 3
Энгерс 07
Айнтрахт Ф
0 : 5
Айнтрахт 1949
Кайзерслаутерн
0 : 7
Локомотив Лейпциг
Шальке-04
0 : 1 ДВ
Мойзельвиц
Карлсруэ
0 : 5
Блау-Вайс Л
Гройтер Фюрт
0 : 2
Атлас Д
Боруссия М
2 : 3
Ян
Кёльн
1 : 2
Хомбург
Хольштайн
0 : 2
Галлешер
Аугсбург
0 : 2
Ульм 1846
Эльверсберг
0 : 1
Пройссен Мюнстер
Герта
0 : 0 3 : 5
Швайнфурт 05
Фортуна
2 : 4
Динамо Др
Майнц
0 : 1
Рот-Вайсс Эс
Боруссия Д
0 : 1
Айнтрахт Б
Штутгарт
4 : 4 7 : 8
Веен
Бавария
2 : 3
1/16 финала
Вольфсбург
Хольштайн
0 : 1
Герта
Эльверсберг
3 : 0
Айнтрахт Ф
Боруссия Д
1 : 1 2 : 4
Хайденхайм
Гамбург
0 : 1
Санкт-Паули
Хоффенхайм
2 : 2 8 : 7
Аугсбург
Бохум
0 : 1
Энерги
РБ Лейпциг
1 : 4
Боруссия М
Карлсруэ
3 : 1
Падерборн 07
Байер
2 : 4 ДВ
Майнц
Штутгарт
0 : 2
Гройтер Фюрт
Кайзерслаутерн
0 : 1
Иллертиссен
Магдебург
0 : 3
Кёльн
Бавария
1 : 4
Фортуна
Фрайбург
1 : 3
Унион
Арминия
2 : 1 ДВ
Дармштадт 98
Шальке-04
4 : 0
1/8 финала
Боруссия М
Санкт-Паули
02.12
Герта
Кайзерслаутерн
02.12
РБ Лейпциг
Магдебург
02.12
Боруссия Д
Байер
02.12
Фрайбург
Дармштадт 98
03.12
Бохум
Штутгарт
03.12
Унион
Бавария
03.12
Гамбург
Хольштайн
03.12

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close