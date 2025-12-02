Герта - Кайзерслаутерн 02 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 02-12-2025 19:00
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 74667
02 Декабря 2025 года в 20:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/8 финала
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Кайзерслаутерн, которое состоится 02 Декабря 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Герта
Берлин
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
|1
|вр
|Тьярк Эрнст
|44
|зщ
|Линус Гехтер
|37
|зщ
|Тони Лайстнер
|31
|зщ
|Мартон Дардаи
|33
|зщ
|Михал Карбовник
|30
|пз
|Пауль Зегуин
|23
|пз
|Kennet Eichhorn
|11
|пз
|Фабиан Резе
|10
|пз
|Микаэль Кюизанс
|22
|пз
|Мартен Винклер
|18
|нп
|Ян-Лука Шулер
|1
|вр
|Юлиан Краль
|31
|зщ
|Luca Sirch
|4
|зщ
|Максвелл Гьямфи
|37
|зщ
|Leon Robinson
|22
|зщ
|Mika Haas
|6
|пз
|Фабиан Кунце
|8
|пз
|Semih Şahin
|7
|пз
|Марлон Риттер
|27
|нп
|Диксон Абиама
|15
|нп
|Наатан Скюття
|9
|нп
|Иван Пртаин
Главные тренеры
|Торстен Либеркнехт
История личных встреч
|08.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 1
|08.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|21-й тур
|0 : 1
|31.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|3 : 4
|11.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|3 : 1
|31.01.2024
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 3
|09.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 2
|25.09.2013
|Кубок Германии
|2-й раунд
|3 : 1
|21.04.2012
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 2
|21.12.2011
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 1
|03.12.2011
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|1 : 1
|29.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|0 : 1
|21.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 0
|08.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 1
|01.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|28.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 0
|29.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 0
|23.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|4 : 1
|08.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 1
|02.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|29.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 1
Турнирная таблица
1-й раунд
| Саарбрюккен
Магдебург
|1 : 3
| Зонненхоф Гроссаспах
Байер
|0 : 4
| Гютерсло
Унион
|0 : 5
| Арминия
Вердер
|1 : 0
| Пирмазенс
Гамбург
|1 : 2 ДВ
| Динамо Б
Бохум
|1 : 3 ДВ
| Балингер
Хайденхайм
|0 : 5
| Ганза Р
Хоффенхайм
|0 : 4
| Зандхаузен
РБ Лейпциг
|2 : 4
| Хемелинген
Вольфсбург
|0 : 9
| Иллертиссен
Нюрнберг
|3 : 3 6 : 5
| Айнтрахт Н
Санкт-Паули
|0 : 0 2 : 3
| Шпортфройнде
Фрайбург
|0 : 2
| Энерги
Ганновер-96
|1 : 0
| Любек
Дармштадт 98
|1 : 2
| Виктория 1904
Падерборн 07
|1 : 3
| Энгерс 07
Айнтрахт Ф
|0 : 5
| Айнтрахт 1949
Кайзерслаутерн
|0 : 7
| Локомотив Лейпциг
Шальке-04
|0 : 1 ДВ
| Мойзельвиц
Карлсруэ
|0 : 5
| Блау-Вайс Л
Гройтер Фюрт
|0 : 2
| Атлас Д
Боруссия М
|2 : 3
| Ян
Кёльн
|1 : 2
| Хомбург
Хольштайн
|0 : 2
| Галлешер
Аугсбург
|0 : 2
| Ульм 1846
Эльверсберг
|0 : 1
| Пройссен Мюнстер
Герта
|0 : 0 3 : 5
| Швайнфурт 05
Фортуна
|2 : 4
| Динамо Др
Майнц
|0 : 1
| Рот-Вайсс Эс
Боруссия Д
|0 : 1
| Айнтрахт Б
Штутгарт
|4 : 4 7 : 8
| Веен
Бавария
|2 : 3
1/16 финала
| Вольфсбург
Хольштайн
|0 : 1
| Герта
Эльверсберг
|3 : 0
| Айнтрахт Ф
Боруссия Д
|1 : 1 2 : 4
| Хайденхайм
Гамбург
|0 : 1
| Санкт-Паули
Хоффенхайм
|2 : 2 8 : 7
| Аугсбург
Бохум
|0 : 1
| Энерги
РБ Лейпциг
|1 : 4
| Боруссия М
Карлсруэ
|3 : 1
| Падерборн 07
Байер
|2 : 4 ДВ
| Майнц
Штутгарт
|0 : 2
| Гройтер Фюрт
Кайзерслаутерн
|0 : 1
| Иллертиссен
Магдебург
|0 : 3
| Кёльн
Бавария
|1 : 4
| Фортуна
Фрайбург
|1 : 3
| Унион
Арминия
|2 : 1 ДВ
| Дармштадт 98
Шальке-04
|4 : 0
1/8 финала
| Боруссия М
Санкт-Паули
|02.12
| Герта
Кайзерслаутерн
|02.12
| РБ Лейпциг
Магдебург
|02.12
| Боруссия Д
Байер
|02.12
| Фрайбург
Дармштадт 98
|03.12
| Бохум
Штутгарт
|03.12
| Унион
Бавария
|03.12
| Гамбург
Хольштайн
|03.12