Герта - Кайзерслаутерн 02 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 02-12-2025 19:00
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 74667
02 Декабря 2025 года в 20:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/8 финала
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
Герта
Кайзерслаутерн

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Кайзерслаутерн, которое состоится 02 Декабря 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Герта
Берлин
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
1ГерманияврТьярк Эрнст
44ГерманиязщЛинус Гехтер
37ГерманиязщТони Лайстнер
31ВенгриязщМартон Дардаи
33ПольшазщМихал Карбовник
30ГерманияпзПауль Зегуин
23ГерманияпзKennet Eichhorn
11ГерманияпзФабиан Резе
10ФранцияпзМикаэль Кюизанс
22ГерманияпзМартен Винклер
18ГерманиянпЯн-Лука Шулер
1ГерманияврЮлиан Краль
31ГерманиязщLuca Sirch
4ГерманиязщМаксвелл Гьямфи
37ГерманиязщLeon Robinson
22ГерманиязщMika Haas
6ГерманияпзФабиан Кунце
8ГерманияпзSemih Şahin
7ГерманияпзМарлон Риттер
27НигериянпДиксон Абиама
15ФинляндиянпНаатан Скюття
9ХорватиянпИван Пртаин
Главные тренеры
ГерманияТорстен Либеркнехт
История личных встреч
08.11.2025Германия — Вторая Бундеслига12-й турКайзерслаутерн0 : 1Герта
08.02.2025Германия — Вторая Бундеслига21-й турГерта0 : 1Кайзерслаутерн
31.08.2024Германия — Вторая Бундеслига4-й турКайзерслаутерн3 : 4Герта
11.05.2024Германия - Вторая Бундеслига33-й турГерта3 : 1Кайзерслаутерн
31.01.2024Кубок Германии1/4 финалаГерта1 : 3Кайзерслаутерн
09.12.2023Германия - Вторая Бундеслига16-й турКайзерслаутерн1 : 2Герта
25.09.2013Кубок Германии2-й раундКайзерслаутерн3 : 1Герта
21.04.2012Германия - Бундеслига32-й турГерта1 : 2Кайзерслаутерн
21.12.2011Кубок Германии1/8 финалаГерта3 : 1Кайзерслаутерн
03.12.2011Германия - Бундеслига15-й турКайзерслаутерн1 : 1Герта
29.11.2025Германия — Вторая Бундеслига14-й тур0 : 1Герта
21.11.2025Германия — Вторая Бундеслига13-й турГерта1 : 0
08.11.2025Германия — Вторая Бундеслига12-й турКайзерслаутерн0 : 1Герта
01.11.2025Германия — Вторая Бундеслига11-й турГерта2 : 0
28.10.2025Кубок Германии1/16 финалаГерта3 : 0
29.11.2025Германия — Вторая Бундеслига14-й тур2 : 0Кайзерслаутерн
23.11.2025Германия — Вторая Бундеслига13-й турКайзерслаутерн4 : 1
08.11.2025Германия — Вторая Бундеслига12-й турКайзерслаутерн0 : 1Герта
02.11.2025Германия — Вторая Бундеслига11-й тур1 : 1Кайзерслаутерн
29.10.2025Кубок Германии1/16 финала0 : 1Кайзерслаутерн
Турнирная таблица
1-й раунд
Саарбрюккен
Магдебург
1 : 3
Зонненхоф Гроссаспах
Байер
0 : 4
Гютерсло
Унион
0 : 5
Арминия
Вердер
1 : 0
Пирмазенс
Гамбург
1 : 2 ДВ
Динамо Б
Бохум
1 : 3 ДВ
Балингер
Хайденхайм
0 : 5
Ганза Р
Хоффенхайм
0 : 4
Зандхаузен
РБ Лейпциг
2 : 4
Хемелинген
Вольфсбург
0 : 9
Иллертиссен
Нюрнберг
3 : 3 6 : 5
Айнтрахт Н
Санкт-Паули
0 : 0 2 : 3
Шпортфройнде
Фрайбург
0 : 2
Энерги
Ганновер-96
1 : 0
Любек
Дармштадт 98
1 : 2
Виктория 1904
Падерборн 07
1 : 3
Энгерс 07
Айнтрахт Ф
0 : 5
Айнтрахт 1949
Кайзерслаутерн
0 : 7
Локомотив Лейпциг
Шальке-04
0 : 1 ДВ
Мойзельвиц
Карлсруэ
0 : 5
Блау-Вайс Л
Гройтер Фюрт
0 : 2
Атлас Д
Боруссия М
2 : 3
Ян
Кёльн
1 : 2
Хомбург
Хольштайн
0 : 2
Галлешер
Аугсбург
0 : 2
Ульм 1846
Эльверсберг
0 : 1
Пройссен Мюнстер
Герта
0 : 0 3 : 5
Швайнфурт 05
Фортуна
2 : 4
Динамо Др
Майнц
0 : 1
Рот-Вайсс Эс
Боруссия Д
0 : 1
Айнтрахт Б
Штутгарт
4 : 4 7 : 8
Веен
Бавария
2 : 3
1/16 финала
Вольфсбург
Хольштайн
0 : 1
Герта
Эльверсберг
3 : 0
Айнтрахт Ф
Боруссия Д
1 : 1 2 : 4
Хайденхайм
Гамбург
0 : 1
Санкт-Паули
Хоффенхайм
2 : 2 8 : 7
Аугсбург
Бохум
0 : 1
Энерги
РБ Лейпциг
1 : 4
Боруссия М
Карлсруэ
3 : 1
Падерборн 07
Байер
2 : 4 ДВ
Майнц
Штутгарт
0 : 2
Гройтер Фюрт
Кайзерслаутерн
0 : 1
Иллертиссен
Магдебург
0 : 3
Кёльн
Бавария
1 : 4
Фортуна
Фрайбург
1 : 3
Унион
Арминия
2 : 1 ДВ
Дармштадт 98
Шальке-04
4 : 0
1/8 финала
Боруссия М
Санкт-Паули
02.12
Герта
Кайзерслаутерн
02.12
РБ Лейпциг
Магдебург
02.12
Боруссия Д
Байер
02.12
Фрайбург
Дармштадт 98
03.12
Бохум
Штутгарт
03.12
Унион
Бавария
03.12
Гамбург
Хольштайн
03.12

