РБ Лейпциг - Магдебург 02 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 02-12-2025 22:00
Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
02 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/8 финала
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
РБ Лейпциг
Магдебург

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Магдебург, которое состоится 02 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Магдебург
Магдебург
26БельгияврМартен Вандевордт
19СербиязщКоста Неделькович
4ВенгриязщВилли Орбан
23ФранциязщКастелло Люкеба
22ГерманиязщДавид Раум
13АвстрияпзНиколас Зайвальд
14АвстрияпзКристоф Баумгартнер
6НидерландынпЭзехил Банзюзи
49Кот-д'ИвуарнпЯн Диоманд
11ДаниянпКонрад Хардер
7НорвегиянпАнтонио Нуса
1ГерманияврДоминик Райман
27ГерманиязщФилипп Херхер
5ГерманиязщТобиас Мюллер
19ЗамбиязщЛубамба Мусонда
17ГерманиязщАлександер Нолленбергер
16ДанияпзМаркус Матисен
8ГерманияпзЛаурин Ульрих
25Кот-д'ИвуарпзСилас Гнака
21ГерманияпзФалько Михель
22ПольшанпМатеуш Жуковски
23ТурциянпBaris Atik
Главные тренеры
ГерманияОле Вернер
История личных встреч
28.11.2025Германия — Бундеслига12-й тур0 : 0РБ Лейпциг
23.11.2025Германия — Бундеслига11-й турРБ Лейпциг2 : 0
08.11.2025Германия — Бундеслига10-й тур3 : 1РБ Лейпциг
01.11.2025Германия — Бундеслига9-й турРБ Лейпциг3 : 1
28.10.2025Кубок Германии1/16 финала1 : 4РБ Лейпциг
29.11.2025Германия — Вторая Бундеслига14-й турМагдебург3 : 0
22.11.2025Германия — Вторая Бундеслига13-й тур2 : 1Магдебург
09.11.2025Германия — Вторая Бундеслига12-й турМагдебург0 : 1
02.11.2025Германия — Вторая Бундеслига11-й тур2 : 0Магдебург
29.10.2025Кубок Германии1/16 финала0 : 3Магдебург
Турнирная таблица
1-й раунд
Саарбрюккен
Магдебург
1 : 3
Зонненхоф Гроссаспах
Байер
0 : 4
Гютерсло
Унион
0 : 5
Арминия
Вердер
1 : 0
Пирмазенс
Гамбург
1 : 2 ДВ
Динамо Б
Бохум
1 : 3 ДВ
Балингер
Хайденхайм
0 : 5
Ганза Р
Хоффенхайм
0 : 4
Зандхаузен
РБ Лейпциг
2 : 4
Хемелинген
Вольфсбург
0 : 9
Иллертиссен
Нюрнберг
3 : 3 6 : 5
Айнтрахт Н
Санкт-Паули
0 : 0 2 : 3
Шпортфройнде
Фрайбург
0 : 2
Энерги
Ганновер-96
1 : 0
Любек
Дармштадт 98
1 : 2
Виктория 1904
Падерборн 07
1 : 3
Энгерс 07
Айнтрахт Ф
0 : 5
Айнтрахт 1949
Кайзерслаутерн
0 : 7
Локомотив Лейпциг
Шальке-04
0 : 1 ДВ
Мойзельвиц
Карлсруэ
0 : 5
Блау-Вайс Л
Гройтер Фюрт
0 : 2
Атлас Д
Боруссия М
2 : 3
Ян
Кёльн
1 : 2
Хомбург
Хольштайн
0 : 2
Галлешер
Аугсбург
0 : 2
Ульм 1846
Эльверсберг
0 : 1
Пройссен Мюнстер
Герта
0 : 0 3 : 5
Швайнфурт 05
Фортуна
2 : 4
Динамо Др
Майнц
0 : 1
Рот-Вайсс Эс
Боруссия Д
0 : 1
Айнтрахт Б
Штутгарт
4 : 4 7 : 8
Веен
Бавария
2 : 3
1/16 финала
Вольфсбург
Хольштайн
0 : 1
Герта
Эльверсберг
3 : 0
Айнтрахт Ф
Боруссия Д
1 : 1 2 : 4
Хайденхайм
Гамбург
0 : 1
Санкт-Паули
Хоффенхайм
2 : 2 8 : 7
Аугсбург
Бохум
0 : 1
Энерги
РБ Лейпциг
1 : 4
Боруссия М
Карлсруэ
3 : 1
Падерборн 07
Байер
2 : 4 ДВ
Майнц
Штутгарт
0 : 2
Гройтер Фюрт
Кайзерслаутерн
0 : 1
Иллертиссен
Магдебург
0 : 3
Кёльн
Бавария
1 : 4
Фортуна
Фрайбург
1 : 3
Унион
Арминия
2 : 1 ДВ
Дармштадт 98
Шальке-04
4 : 0
1/8 финала
Боруссия М
Санкт-Паули
02.12
Герта
Кайзерслаутерн
02.12
РБ Лейпциг
Магдебург
02.12
Боруссия Д
Байер
02.12
Фрайбург
Дармштадт 98
03.12
Бохум
Штутгарт
03.12
Унион
Бавария
03.12
Гамбург
Хольштайн
03.12

