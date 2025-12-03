Атлетик - Реал Мадрид 03 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 03-12-2025 20:00
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
03 Декабря 2025 года в 21:00 (+03:00). Испания — Примера, 19-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Реал Мадрид, которое состоится 03 Декабря 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Реал Мадрид
Мадрид
|1
|вр
|Унай Симон
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|2
|зщ
|Андони Горосабель
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|18
|пз
|Микель Хаурехисар
|20
|пз
|Унаи Гомес
|16
|пз
|Иньиго Руис
|7
|нп
|Алекс Беренгер
|10
|нп
|Нико Уильямс
|11
|нп
|Горка Гурусета
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|12
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|3
|зщ
|Эдер Милитао
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|14
|зщ
|Орельен Тчуамени
|18
|зщ
|Альваро Фернандес
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|20.04.2025
|Испания — Примера
|32-й тур
|1 : 0
|04.12.2024
|Испания — Примера
|19-й тур
|2 : 1
|31.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|2 : 0
|12.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 2
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1
|22.01.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 2
|03.02.2022
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 0
|16.01.2022
|Суперкубок Испании
|Финал
|0 : 2
|22.12.2021
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 2
|01.12.2021
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 0
|29.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|0 : 2
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 0
|22.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|4 : 0
|09.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 0
|30.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|1 : 1
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 4
|23.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|2 : 2
|09.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|0 : 0
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 19-го тура Примеры: «Атлетик» — «Реал». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|14
|34
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|14
|33
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|14
|32
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|14
|31
| 5
Лига Европы
|Бетис
|14
|24
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|14
|24
|7
|Хетафе
|14
|20
|8
|Атлетик Б
|14
|20
|9
|Райо Вальекано
|14
|17
|10
|Реал Сосьедад
|14
|16
|11
|Эльче
|14
|16
|12
|Сельта
|14
|16
|13
|Севилья
|14
|16
|14
|Алавес
|14
|15
|15
|Валенсия
|14
|14
|16
|Мальорка
|14
|13
|17
|Осасуна
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Жирона
|14
|12
| 19
Зона вылета
|Леванте
|14
|9
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|14
|9