Атлетик - Реал Мадрид 03 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 03-12-2025 20:00
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
03 Декабря 2025 года в 21:00 (+03:00). Испания — Примера, 19-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Атлетик Б
Реал Мадрид

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Реал Мадрид, которое состоится 03 Декабря 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Реал Мадрид
Мадрид
1 Испания вр Унай Симон
3 Испания зщ Дани Вивиан
17 Испания зщ Юри Берчиче
2 Испания зщ Андони Горосабель
14 Испания зщ Эмерик Лапорт
18 Испания пз Микель Хаурехисар
20 Испания пз Унаи Гомес
16 Испания пз Иньиго Руис
7 Испания нп Алекс Беренгер
10 Испания нп Нико Уильямс
11 Испания нп Горка Гурусета
1 Бельгия вр Тибо Куртуа
12 Англия зщ Трент Александер-Арнольд
3 Бразилия зщ Эдер Милитао
22 Германия зщ Антонио Рюдигер
14 Франция зщ Орельен Тчуамени
18 Испания зщ Альваро Фернандес
5 Англия пз Джуд Беллингем
8 Уругвай пз Федерико Вальверде
6 Франция пз Эдуарду Камавинга
10 Франция нп Килиан Мбаппе
7 Бразилия нп Винисиус Жуниор
Главные тренеры
Испания Эрнесто Вальверде
Испания Хаби Алонсо
История личных встреч
20.04.2025 Испания — Примера 32-й тур Реал Мадрид1 : 0Атлетик Б
04.12.2024 Испания — Примера 19-й тур Атлетик Б2 : 1Реал Мадрид
31.03.2024 Испания - Примера 30-й тур Реал Мадрид2 : 0Атлетик Б
12.08.2023 Испания - Примера 1-й тур Атлетик Б0 : 2Реал Мадрид
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур Реал Мадрид1 : 1Атлетик Б
22.01.2023 Испания - Примера 18-й тур Атлетик Б0 : 2Реал Мадрид
03.02.2022 Кубок Испании 1/4 финала Атлетик Б1 : 0Реал Мадрид
16.01.2022 Суперкубок Испании Финал Атлетик Б0 : 2Реал Мадрид
22.12.2021 Испания - Примера 21-й тур Атлетик Б1 : 2Реал Мадрид
01.12.2021 Испания - Примера 9-й тур Реал Мадрид1 : 0Атлетик Б
29.11.2025 Испания — Примера 14-й тур 0 : 2Атлетик Б
25.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 0 : 0Атлетик Б
22.11.2025 Испания — Примера 13-й тур 4 : 0Атлетик Б
09.11.2025 Испания — Примера 12-й тур Атлетик Б1 : 0
05.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 2 : 0Атлетик Б
30.11.2025 Испания — Примера 14-й тур 1 : 1Реал Мадрид
26.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 3 : 4Реал Мадрид
23.11.2025 Испания — Примера 13-й тур 2 : 2Реал Мадрид
09.11.2025 Испания — Примера 12-й тур 0 : 0Реал Мадрид
04.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 1 : 0Реал Мадрид
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 19-го тура Примеры: «Атлетик» — «Реал». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1434
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1433
3
Лига чемпионов
Вильярреал1432
4
Лига чемпионов
Атлетико М1431
5
Лига Европы
Бетис1424
6
Лига конференций
Эспаньол1424
7 Хетафе1420
8 Атлетик Б1420
9 Райо Вальекано1417
10 Реал Сосьедад1416
11 Эльче1416
12 Сельта1416
13 Севилья1416
14 Алавес1415
15 Валенсия1414
16 Мальорка1413
17 Осасуна1412
18
Зона вылета
Жирона1412
19
Зона вылета
Леванте149
20
Зона вылета
Овьедо149

