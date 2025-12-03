03:39 ()
Интер - Венеция 03 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 03-12-2025 22:00
03 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/8 финала
Интер М
Венеция

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Венеция, которое состоится 03 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Венеция
Венеция
Главные тренеры
Румыния Кристиан Киву
История личных встреч
12.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур Венеция0 : 1Интер М
03.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур Интер М1 : 0Венеция
22.01.2022 Италия - Серия А 23-й тур Интер М2 : 1Венеция
27.11.2021 Италия - Серия А 14-й тур Венеция0 : 2Интер М
30.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур 0 : 2Интер М
26.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 2 : 1Интер М
23.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур Интер М0 : 1
09.11.2025 Италия — Серия А 11-й тур Интер М2 : 0
05.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур Интер М2 : 1
29.11.2025 Италия — Серия B 14-й тур Венеция3 : 0
22.11.2025 Италия — Серия B 13-й тур 0 : 2Венеция
08.11.2025 Италия — Серия B 12-й тур Венеция3 : 1
02.11.2025 Италия — Серия B 11-й тур 2 : 1Венеция
29.10.2025 Италия — Серия B 10-й тур Венеция3 : 0
Турнирная таблица
1/64 финала
Виртус Энтелла
Тернана
4 : 0
Падова
Виченца
0 : 2
Пескара
Римини
1 : 0
Авеллино
Аудаче Чериньола
0 : 1
1/32 финала
Эмполи
Реджана
1 : 1 3 : 0
Сассуоло
Катандзаро
1 : 0
Лечче
Юве Стабия
2 : 0
Дженоа
Виченца
3 : 0
Венеция
Мантова
4 : 0
Комо
Зюйдтироль
3 : 1
Кальяри
Виртус Энтелла
1 : 1 5 : 4
Кремонезе
Палермо
0 : 0 4 : 5
Монца
Фрозиноне
0 : 1
Парма
Пескара
2 : 0
Чезена
Пиза
0 : 0 1 : 2
Милан
Бари
2 : 0
Аудаче Чериньола
Верона
1 : 1 2 : 4
Специя
Сампдория
1 : 1 4 : 2
Удинезе
Каррарезе
2 : 0
Торино
Модена
1 : 0
1/16 финала
Кальяри
Фрозиноне
4 : 1
Удинезе
Палермо
2 : 1
Милан
Лечче
3 : 0
Парма
Специя
2 : 2 4 : 3
Верона
Венеция
0 : 0 4 : 5
Комо
Сассуоло
3 : 0
Дженоа
Эмполи
3 : 1
Торино
Пиза
1 : 0
1/8 финала
Ювентус
Удинезе
02.12
Аталанта
Дженоа
03.12
Наполи
Кальяри
03.12
Интер М
Венеция
03.12
Болонья
Парма
04.12
Лацио
Милан
04.12
Рома
Торино
13.01
Фиорентина
Комо
27.01
1/4 финала
Команда12
Winner EF1
Winner EF2
04.0204.02
Winner EF6
Winner EF5
04.0204.02
Команда12
Winner EF3
Winner EF4
04.0204.02
Winner EF8
Winner EF7
04.0204.02
1/2 финала
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
04.0304.03
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
04.0304.03
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
13.05

Отзывы и комментарии к матчу

