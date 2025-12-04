Болонья - Парма 04 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 04-12-2025 19:00
04 Декабря 2025 года в 20:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/8 финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Парма, которое состоится 04 Декабря 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Парма
Парма
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Карлос Куэста
История личных встреч
|02.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 3
|22.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|2 : 0
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|07.02.2021
|Италия - Серия А
|21-й тур
|0 : 3
|28.09.2020
|Италия - Серия А
|2-й тур
|4 : 1
|12.07.2020
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 2
|24.11.2019
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 2
|13.05.2019
|Италия - Серия А
|36-й тур
|4 : 1
|22.12.2018
|Италия - Серия А
|17-й тур
|0 : 0
|13.04.2014
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|01.12.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 3
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|4 : 1
|22.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|0 : 3
|09.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 0
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 0
|29.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 2
|23.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 2
|08.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 2
|02.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 3
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
1/64 финала
| Виртус Энтелла
Тернана
|4 : 0
| Падова
Виченца
|0 : 2
| Пескара
Римини
|1 : 0
| Авеллино
Аудаче Чериньола
|0 : 1
1/32 финала
| Эмполи
Реджана
|1 : 1 3 : 0
| Сассуоло
Катандзаро
|1 : 0
| Лечче
Юве Стабия
|2 : 0
| Дженоа
Виченца
|3 : 0
| Венеция
Мантова
|4 : 0
| Комо
Зюйдтироль
|3 : 1
| Кальяри
Виртус Энтелла
|1 : 1 5 : 4
| Кремонезе
Палермо
|0 : 0 4 : 5
| Монца
Фрозиноне
|0 : 1
| Парма
Пескара
|2 : 0
| Чезена
Пиза
|0 : 0 1 : 2
| Милан
Бари
|2 : 0
| Аудаче Чериньола
Верона
|1 : 1 2 : 4
| Специя
Сампдория
|1 : 1 4 : 2
| Удинезе
Каррарезе
|2 : 0
| Торино
Модена
|1 : 0
1/16 финала
| Кальяри
Фрозиноне
|4 : 1
| Удинезе
Палермо
|2 : 1
| Милан
Лечче
|3 : 0
| Парма
Специя
|2 : 2 4 : 3
| Верона
Венеция
|0 : 0 4 : 5
| Комо
Сассуоло
|3 : 0
| Дженоа
Эмполи
|3 : 1
| Торино
Пиза
|1 : 0
1/8 финала
| Ювентус
Удинезе
|2 : 0
| Аталанта
Дженоа
|4 : 0
| Наполи
Кальяри
|1 : 1 9 : 8
| Интер М
Венеция
|03.12
| Болонья
Парма
|04.12
| Лацио
Милан
|04.12
| Рома
Торино
|13.01
| Фиорентина
Комо
|27.01
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Winner EF1
Winner EF2
|04.02
|04.02
| Winner EF6
Winner EF5
|04.02
|04.02
| Ювентус
Аталанта
|04.02
|Команда
|1
|2
| Winner EF8
Winner EF7
|04.02
|04.02
| Winner EF4
Winner EF3
|04.02
|04.02
| Winner EF7
Наполи
|04.02
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|04.03
|04.03
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|04.03
|04.03
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|13.05