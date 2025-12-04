04:56 ()
Свернуть список

Болонья - Парма 04 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 04-12-2025 19:00
04 Декабря 2025 года в 20:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/8 финала
Болонья
Парма

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Парма, которое состоится 04 Декабря 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Парма
Парма
Главные тренеры
Италия Винченцо Итальяно
Испания Карлос Куэста
История личных встреч
02.11.2025 Италия — Серия А 10-й тур Парма1 : 3Болонья
22.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур Парма2 : 0Болонья
06.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур Болонья0 : 0Парма
07.02.2021 Италия - Серия А 21-й тур Парма0 : 3Болонья
28.09.2020 Италия - Серия А 2-й тур Болонья4 : 1Парма
12.07.2020 Италия - Серия А 32-й тур Парма2 : 2Болонья
24.11.2019 Италия - Серия А 13-й тур Болонья2 : 2Парма
13.05.2019 Италия - Серия А 36-й тур Болонья4 : 1Парма
22.12.2018 Италия - Серия А 17-й тур Парма0 : 0Болонья
13.04.2014 Италия - Серия А 33-й тур Болонья1 : 1Парма
01.12.2025 Италия — Серия А 13-й тур Болонья1 : 3
27.11.2025 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Болонья4 : 1
22.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур 0 : 3Болонья
09.11.2025 Италия — Серия А 11-й тур Болонья2 : 0
06.11.2025 Лига Европы Общий этап. 4-й тур Болонья0 : 0
29.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур Парма0 : 2
23.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур 1 : 2Парма
08.11.2025 Италия — Серия А 11-й тур Парма2 : 2
02.11.2025 Италия — Серия А 10-й тур Парма1 : 3Болонья
29.10.2025 Италия — Серия А 9-й тур 2 : 1Парма
Турнирная таблица
1/64 финала
Виртус Энтелла
Тернана
4 : 0
Падова
Виченца
0 : 2
Пескара
Римини
1 : 0
Авеллино
Аудаче Чериньола
0 : 1
1/32 финала
Эмполи
Реджана
1 : 1 3 : 0
Сассуоло
Катандзаро
1 : 0
Лечче
Юве Стабия
2 : 0
Дженоа
Виченца
3 : 0
Венеция
Мантова
4 : 0
Комо
Зюйдтироль
3 : 1
Кальяри
Виртус Энтелла
1 : 1 5 : 4
Кремонезе
Палермо
0 : 0 4 : 5
Монца
Фрозиноне
0 : 1
Парма
Пескара
2 : 0
Чезена
Пиза
0 : 0 1 : 2
Милан
Бари
2 : 0
Аудаче Чериньола
Верона
1 : 1 2 : 4
Специя
Сампдория
1 : 1 4 : 2
Удинезе
Каррарезе
2 : 0
Торино
Модена
1 : 0
1/16 финала
Кальяри
Фрозиноне
4 : 1
Удинезе
Палермо
2 : 1
Милан
Лечче
3 : 0
Парма
Специя
2 : 2 4 : 3
Верона
Венеция
0 : 0 4 : 5
Комо
Сассуоло
3 : 0
Дженоа
Эмполи
3 : 1
Торино
Пиза
1 : 0
1/8 финала
Ювентус
Удинезе
2 : 0
Аталанта
Дженоа
4 : 0
Наполи
Кальяри
1 : 1 9 : 8
Интер М
Венеция
03.12
Болонья
Парма
04.12
Лацио
Милан
04.12
Рома
Торино
13.01
Фиорентина
Комо
27.01
1/4 финала
Команда12
Winner EF1
Winner EF2
04.0204.02
Winner EF6
Winner EF5
04.0204.02
Ювентус
Аталанта
04.02
Команда12
Winner EF8
Winner EF7
04.0204.02
Winner EF4
Winner EF3
04.0204.02
Winner EF7
Наполи
04.02
1/2 финала
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
04.0304.03
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
04.0304.03
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
13.05

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close