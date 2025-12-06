06:32 ()
Зенит - Акрон 06 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 06-12-2025 18:30
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
06 Декабря 2025 года в 19:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 18-й тур
Зенит
Акрон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Акрон, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
История личных встреч
04.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Акрон1 : 1Зенит
07.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур Зенит1 : 2Акрон
18.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Акрон0 : 5Зенит
02.10.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 5-й тур Зенит5 : 1Акрон
27.08.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 3-й тур Акрон1 : 1 5 : 4Зенит
30.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Зенит1 : 0
27.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч 0 : 1Зенит
23.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур 0 : 2Зенит
21.11.2025 Россия — МФЛ 30-й тур Зенит0 : 1
09.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур 1 : 1Зенит
29.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Акрон1 : 2
21.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Акрон3 : 2
08.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур 1 : 2Акрон
01.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур 0 : 1Акрон
26.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур Акрон1 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Зенит» — «Акрон». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1737
2 ЦСКА1736
3 Зенит1736
4 Локомотив М1734
5 Балтика1732
6 Спартак М1728
7 Рубин1723
8 Ахмат1822
9 Акрон1721
10 Динамо М1720
11 Ростов1718
12 Крылья Советов1717
13
Стыковая зона
Динамо Мх1715
14
Стыковая зона
Оренбург1812
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород1711
16
Зона вылета
Сочи179

