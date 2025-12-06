06:32 ()
Ростов - Рубин 06 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 06-12-2025 13:00
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
06 Декабря 2025 года в 14:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 18-й тур
Ростов
Рубин

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Рубин, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Рубин
Казань
Главные тренеры
Испания Джонатан Альба
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
17.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Рубин1 : 0Ростов
15.08.2025 Россия — МФЛ 19-й тур Ростов0 : 1Рубин
11.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур Рубин1 : 0Ростов
04.04.2025 Россия — МФЛ 4-й тур Рубин1 : 3Ростов
09.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Ростов1 : 1Рубин
11.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур Рубин3 : 1Ростов
20.09.2023 Fonbet Кубок России Группа B Рубин1 : 1 2 : 4Ростов
12.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Ростов3 : 0Рубин
26.07.2023 Fonbet Кубок России Группа B Ростов1 : 0Рубин
14.03.2022 Россия — Премьер-Лига 21-й тур Рубин1 : 2Ростов
30.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Ростов1 : 3
26.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) 1 : 3Ростов
23.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур 2 : 0Ростов
21.11.2025 Россия — МФЛ 30-й тур Ростов3 : 0
08.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур 0 : 1Ростов
30.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур 1 : 0Рубин
25.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) 0 : 0 3 : 2Рубин
22.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Рубин1 : 0
21.11.2025 Россия — МФЛ 30-й тур 2 : 0Рубин
08.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур 0 : 0Рубин
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Ростов» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1737
2 ЦСКА1736
3 Зенит1736
4 Локомотив М1734
5 Балтика1732
6 Спартак М1728
7 Рубин1723
8 Ахмат1822
9 Акрон1721
10 Динамо М1720
11 Ростов1718
12 Крылья Советов1717
13
Стыковая зона
Динамо Мх1715
14
Стыковая зона
Оренбург1812
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород1711
16
Зона вылета
Сочи179

