Ростов - Рубин 06 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 06-12-2025 13:00
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
06 Декабря 2025 года в 14:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 18-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Рубин, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Рубин
Казань
Главные тренеры
|Джонатан Альба
|Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
|17.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|15.08.2025
|Россия — МФЛ
|19-й тур
|0 : 1
|11.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|04.04.2025
|Россия — МФЛ
|4-й тур
|1 : 3
|09.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|11.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 1
|20.09.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|1 : 1 2 : 4
|12.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|26.07.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|1 : 0
|14.03.2022
|Россия — Премьер-Лига
|21-й тур
|1 : 2
|30.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 3
|26.11.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|1 : 3
|23.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
|21.11.2025
|Россия — МФЛ
|30-й тур
|3 : 0
|08.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 1
|30.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|25.11.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|0 : 0 3 : 2
|22.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|21.11.2025
|Россия — МФЛ
|30-й тур
|2 : 0
|08.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Ростов» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|17
|37
|2
|ЦСКА
|17
|36
|3
|Зенит
|17
|36
|4
|Локомотив М
|17
|34
|5
|Балтика
|17
|32
|6
|Спартак М
|17
|28
|7
|Рубин
|17
|23
|8
|Ахмат
|18
|22
|9
|Акрон
|17
|21
|10
|Динамо М
|17
|20
|11
|Ростов
|17
|18
|12
|Крылья Советов
|17
|17
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|17
|15
| 14
Стыковая зона
|Оренбург
|18
|12
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|17
|11
| 16
Зона вылета
|Сочи
|17
|9