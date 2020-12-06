06:32 ()
Лидс - Ливерпуль 06 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 06-12-2025 19:30
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
06 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Лидс Юнайтед
Ливерпуль

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Ливерпуль, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Ливерпуль
Ливерпуль
1 Бразилия вр Лукас Перри
2 Англия зщ Джейден Богл
6 Уэльс зщ Джо Родон
5 Нидерланды зщ Паскаль Стрёйк
15 Словения зщ Яка Бийол
3 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
4 Уэльс пз Итан Ампаду
44 Болгария пз Илия Груев
18 Германия пз Антон Стах
10 Нидерланды нп Жоэль Пироэ
19 Швейцария нп Ноа Окафор
1 Бразилия вр Алисон Бекер
5 Франция зщ Ибраима Конате
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
6 Венгрия зщ Милош Керкез
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
18 Нидерланды пз Коди Гакпо
17 Англия пз Кёртис Джонс
11 Египет нп Мохамед Салах
22 Франция нп Уго Экитике
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
Нидерланды Арне Слот
История личных встреч
17.04.2023 Англия - Премьер-лига 31-й тур Лидс Юнайтед1 : 6Ливерпуль
29.10.2022 Англия - Премьер-лига 14-й тур Ливерпуль1 : 2Лидс Юнайтед
23.02.2022 Англия - Премьер-лига 19-й тур Ливерпуль6 : 0Лидс Юнайтед
12.09.2021 Англия - Премьер-лига 4-й тур Лидс Юнайтед0 : 3Ливерпуль
19.04.2021 Англия - Премьер-лига 32-й тур Лидс Юнайтед1 : 1Ливерпуль
12.09.2020 Англия - Премьер-лига 1-й тур Ливерпуль4 : 3Лидс Юнайтед
29.11.2016 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Ливерпуль2 : 0Лидс Юнайтед
03.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур Лидс Юнайтед3 : 1
29.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур 3 : 2Лидс Юнайтед
23.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур Лидс Юнайтед1 : 2
09.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур 3 : 1Лидс Юнайтед
01.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур 3 : 0Лидс Юнайтед
03.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур Ливерпуль1 : 1
30.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур 0 : 2Ливерпуль
26.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Ливерпуль1 : 4
22.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур Ливерпуль0 : 3
09.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур 3 : 0Ливерпуль
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура АПЛ: «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1433
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1428
3
Лига чемпионов
Астон Вилла1427
4
Лига чемпионов
Челси1424
5
Лига Европы
Кристал Пэлас1423
6 Сандерленд1423
7 Брайтон энд Хоув Альбион1422
8 Манчестер Юнайтед1422
9 Ливерпуль1422
10 Эвертон1421
11 Тоттенхэм Хотспур1419
12 Ньюкасл Юнайтед1419
13 Брентфорд1419
14 Борнмут1419
15 Фулхэм1417
16 Ноттингем Форест1415
17 Лидс Юнайтед1414
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1412
19
Зона вылета
Бёрнли1410
20
Зона вылета
Вулверхэмптон142

