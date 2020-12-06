Лидс - Ливерпуль 06 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 06-12-2025 19:30
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
06 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Ливерпуль, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Ливерпуль
Ливерпуль
|1
|вр
|Лукас Перри
|2
|зщ
|Джейден Богл
|6
|зщ
|Джо Родон
|5
|зщ
|Паскаль Стрёйк
|15
|зщ
|Яка Бийол
|3
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|4
|пз
|Итан Ампаду
|44
|пз
|Илия Груев
|18
|пз
|Антон Стах
|10
|нп
|Жоэль Пироэ
|19
|нп
|Ноа Окафор
|1
|вр
|Алисон Бекер
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|6
|зщ
|Милош Керкез
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|18
|пз
|Коди Гакпо
|17
|пз
|Кёртис Джонс
|11
|нп
|Мохамед Салах
|22
|нп
|Уго Экитике
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
|Арне Слот
История личных встреч
|17.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 6
|29.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 2
|23.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|6 : 0
|12.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 3
|19.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 1
|12.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|4 : 3
|29.11.2016
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 0
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|29.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 2
|23.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|09.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 1
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|30.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 2
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 4
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 3
|09.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 0
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура АПЛ: «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|14
|33
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|14
|28
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|14
|27
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|14
|24
| 5
Лига Европы
|Кристал Пэлас
|14
|23
|6
|Сандерленд
|14
|23
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|14
|22
|8
|Манчестер Юнайтед
|14
|22
|9
|Ливерпуль
|14
|22
|10
|Эвертон
|14
|21
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|14
|19
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|14
|19
|13
|Брентфорд
|14
|19
|14
|Борнмут
|14
|19
|15
|Фулхэм
|14
|17
|16
|Ноттингем Форест
|14
|15
|17
|Лидс Юнайтед
|14
|14
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|12
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|14
|10
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|14
|2