Эвертон - Ноттингем Форест 06 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 06-12-2025 17:00
Стадион: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия), вместимость: 52888
06 Декабря 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Эвертон
Ноттингем Форест

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Ноттингем Форест, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Ноттингем Форест
Ноттингем
1 Англия вр Джордан Пикфорд
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
15 Ирландия зщ Джейк О'Брайен
16 Украина зщ Виталий Миколенко
2 Шотландия зщ Нейтан Паттерсон
24 Аргентина пз Карлос Алькарас
18 Англия пз Джек Грилиш
37 Англия пз Джеймс Гарнер
22 Англия пз Кирнан Дьюсбери-Холл
10 Сенегал нп Илиман Ндиайе
11 Франция нп Тьерно Барри
26 Бельгия вр Матц Селс
37 Италия зщ Николо Савона
31 Сербия зщ Никола Миленкович
3 Уэльс зщ Неко Уильямс
5 Бразилия зщ Мурилло
6 Кот-д'Ивуар пз Ибраим Сангаре
8 Англия пз Эллиот Андерсон
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
21 Англия пз Омари Хатчинсон
19 Бразилия нп Игор Жезус
7 Англия нп Каллум Хадсон-Одои
Главные тренеры
Шотландия Дэвид Мойес
Англия Шон Дайч
История личных встреч
12.04.2025 Англия — Премьер-лига 32-й тур Ноттингем Форест0 : 1Эвертон
29.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур Эвертон0 : 2Ноттингем Форест
21.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Эвертон2 : 0Ноттингем Форест
02.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Ноттингем Форест0 : 1Эвертон
05.03.2023 Англия - Премьер-лига 26-й тур Ноттингем Форест2 : 2Эвертон
20.08.2022 Англия - Премьер-лига 3-й тур Эвертон1 : 1Ноттингем Форест
02.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур 0 : 1Эвертон
29.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур Эвертон1 : 4
24.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур 0 : 1Эвертон
08.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур Эвертон2 : 0
03.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур 1 : 1Эвертон
03.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур 0 : 1Ноттингем Форест
30.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур Ноттингем Форест0 : 2
27.11.2025 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Ноттингем Форест3 : 0
22.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур 0 : 3Ноттингем Форест
09.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур Ноттингем Форест3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1433
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1428
3
Лига чемпионов
Астон Вилла1427
4
Лига чемпионов
Челси1424
5
Лига Европы
Кристал Пэлас1423
6 Сандерленд1423
7 Брайтон энд Хоув Альбион1422
8 Манчестер Юнайтед1422
9 Ливерпуль1422
10 Эвертон1421
11 Тоттенхэм Хотспур1419
12 Ньюкасл Юнайтед1419
13 Брентфорд1419
14 Борнмут1419
15 Фулхэм1417
16 Ноттингем Форест1415
17 Лидс Юнайтед1414
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1412
19
Зона вылета
Бёрнли1410
20
Зона вылета
Вулверхэмптон142

