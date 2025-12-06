06:32 ()
Тоттенхэм Хотспур - Брентфорд 06 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 06-12-2025 17:00
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
06 Декабря 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Тоттенхэм Хотспур
Брентфорд

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Брентфорд, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Брентфорд
Лондон
1 Италия вр Гульельмо Викарио
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
23 Испания зщ Педро Порро
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
24 Англия зщ Джед Спенс
20 Гана пз Мохаммед Кудус
14 Англия пз Арчи Грей
7 Нидерланды пз Хави Симонс
28 Франция пз Вильсон Одобер
6 Португалия пз Жоау Пальинья
9 Бразилия нп Ришарлисон
1 Ирландия вр Кивин Келлехер
22 Ирландия зщ Нейтан Коллинз
4 Нидерланды зщ Сепп ван ден Берг
20 Норвегия зщ Кристоффер Аер
33 Италия пз Микаель Кайоде
6 Англия пз Джордан Хендерсон
18 Украина пз Егор Ярмолюк
19 Буркина-Фасо нп Данго Уаттара
24 Дания нп Миккель Дамсгор
7 Германия нп Кевин Шаде
9 Бразилия нп Игор Тьяго
Главные тренеры
Дания Томас Франк
Ирландия Кит Эндрюс
История личных встреч
02.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур Брентфорд0 : 2Тоттенхэм Хотспур
21.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1Брентфорд
31.01.2024 Англия - Премьер-лига 22-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 2Брентфорд
13.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур Брентфорд2 : 2Тоттенхэм Хотспур
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 3Брентфорд
26.12.2022 Англия - Премьер-лига 17-й тур Брентфорд2 : 2Тоттенхэм Хотспур
23.04.2022 Англия - Премьер-лига 34-й тур Брентфорд0 : 0Тоттенхэм Хотспур
02.12.2021 Англия - Премьер-лига 14-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0Брентфорд
05.01.2021 Англия - Кубок лиги 1/2 финала Тоттенхэм Хотспур2 : 0Брентфорд
02.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур 2 : 2Тоттенхэм Хотспур
29.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2
26.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 5 : 3Тоттенхэм Хотспур
23.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур 4 : 1Тоттенхэм Хотспур
08.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 2
03.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур 2 : 0Брентфорд
29.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур Брентфорд3 : 1
22.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур 2 : 1Брентфорд
09.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур Брентфорд3 : 1
01.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур 2 : 0Брентфорд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1433
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1428
3
Лига чемпионов
Астон Вилла1427
4
Лига чемпионов
Челси1424
5
Лига Европы
Кристал Пэлас1423
6 Сандерленд1423
7 Брайтон энд Хоув Альбион1422
8 Манчестер Юнайтед1422
9 Ливерпуль1422
10 Эвертон1421
11 Тоттенхэм Хотспур1419
12 Ньюкасл Юнайтед1419
13 Брентфорд1419
14 Борнмут1419
15 Фулхэм1417
16 Ноттингем Форест1415
17 Лидс Юнайтед1414
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1412
19
Зона вылета
Бёрнли1410
20
Зона вылета
Вулверхэмптон142

