Тоттенхэм Хотспур - Брентфорд 06 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 06-12-2025 17:00
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
06 Декабря 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Брентфорд, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Брентфорд
Лондон
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|23
|зщ
|Педро Порро
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|24
|зщ
|Джед Спенс
|20
|пз
|Мохаммед Кудус
|14
|пз
|Арчи Грей
|7
|пз
|Хави Симонс
|28
|пз
|Вильсон Одобер
|6
|пз
|Жоау Пальинья
|9
|нп
|Ришарлисон
|1
|вр
|Кивин Келлехер
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|4
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|33
|пз
|Микаель Кайоде
|6
|пз
|Джордан Хендерсон
|18
|пз
|Егор Ярмолюк
|19
|нп
|Данго Уаттара
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
|7
|нп
|Кевин Шаде
|9
|нп
|Игор Тьяго
Главные тренеры
|Томас Франк
|Кит Эндрюс
История личных встреч
|02.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|31.01.2024
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 2
|13.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 2
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 3
|26.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 2
|23.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 0
|02.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|05.01.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала
|2 : 0
|02.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 2
|29.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|5 : 3
|23.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|4 : 1
|08.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|29.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 1
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|09.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 1
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|14
|33
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|14
|28
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|14
|27
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|14
|24
| 5
Лига Европы
|Кристал Пэлас
|14
|23
|6
|Сандерленд
|14
|23
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|14
|22
|8
|Манчестер Юнайтед
|14
|22
|9
|Ливерпуль
|14
|22
|10
|Эвертон
|14
|21
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|14
|19
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|14
|19
|13
|Брентфорд
|14
|19
|14
|Борнмут
|14
|19
|15
|Фулхэм
|14
|17
|16
|Ноттингем Форест
|14
|15
|17
|Лидс Юнайтед
|14
|14
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|12
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|14
|10
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|14
|2