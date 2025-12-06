06:32 ()
Ньюкасл Юнайтед - Бёрнли 06 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 06-12-2025 17:00
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
06 Декабря 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Ньюкасл Юнайтед
Бёрнли

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Бёрнли, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Бёрнли
Бёрнли
32 Англия вр Аарон Рамсдейл
21 Англия зщ Тино Ливраменто
12 Германия зщ Малик Тшау
33 Англия зщ Дэн Бёрн
3 Англия зщ Льюис Холл
28 Англия пз Джо Уиллок
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
10 Англия пз Энтони Гордон
41 Англия пз Джейкоб Рэмси
27 Германия нп Ник Вольтемаде
20 Швеция нп Энтони Эланга
1 Словакия вр Мартин Дубравка
5 Франция зщ Максим Эстеве
3 Нидерланды зщ Квилиндсхи Хартман
2 Англия зщ Кайл Уокер
18 Швеция зщ Яльмар Экдаль
24 Ирландия пз Джош Каллен
16 Португалия пз Флорентину Луиш
19 Нидерланды пз Зиан Флемминг
8 Франция пз Лесли Угочукву
7 Дания нп Якоб Бруун Ларсен
11 Англия нп Джейдон Энтони
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Англия Скотт Паркер
История личных встреч
04.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур Бёрнли1 : 4Ньюкасл Юнайтед
30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 0Бёрнли
22.05.2022 Англия - Премьер-лига 38-й тур Бёрнли1 : 2Ньюкасл Юнайтед
04.12.2021 Англия - Премьер-лига 15-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Бёрнли
25.08.2021 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Ньюкасл Юнайтед0 : 0 3 : 4Бёрнли
11.04.2021 Англия - Премьер-лига 31-й тур Бёрнли1 : 2Ньюкасл Юнайтед
03.10.2020 Англия - Премьер-лига 4-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 1Бёрнли
29.02.2020 Англия - Премьер-лига 28-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 0Бёрнли
14.12.2019 Англия - Премьер-лига 17-й тур Бёрнли1 : 0Ньюкасл Юнайтед
26.02.2019 Англия - Премьер-лига 28-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 0Бёрнли
02.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 2
29.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур 1 : 4Ньюкасл Юнайтед
25.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 2 : 1Ньюкасл Юнайтед
22.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1
09.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур 3 : 1Ньюкасл Юнайтед
03.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур Бёрнли0 : 1
29.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур 3 : 1Бёрнли
22.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур Бёрнли0 : 2
08.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур 3 : 2Бёрнли
01.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур Бёрнли0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1433
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1428
3
Лига чемпионов
Астон Вилла1427
4
Лига чемпионов
Челси1424
5
Лига Европы
Кристал Пэлас1423
6 Сандерленд1423
7 Брайтон энд Хоув Альбион1422
8 Манчестер Юнайтед1422
9 Ливерпуль1422
10 Эвертон1421
11 Тоттенхэм Хотспур1419
12 Ньюкасл Юнайтед1419
13 Брентфорд1419
14 Борнмут1419
15 Фулхэм1417
16 Ноттингем Форест1415
17 Лидс Юнайтед1414
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1412
19
Зона вылета
Бёрнли1410
20
Зона вылета
Вулверхэмптон142

  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
