Ньюкасл Юнайтед - Бёрнли 06 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 06-12-2025 17:00
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
06 Декабря 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Бёрнли, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Бёрнли
Бёрнли
|32
|вр
|Аарон Рамсдейл
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|12
|зщ
|Малик Тшау
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|3
|зщ
|Льюис Холл
|28
|пз
|Джо Уиллок
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|10
|пз
|Энтони Гордон
|41
|пз
|Джейкоб Рэмси
|27
|нп
|Ник Вольтемаде
|20
|нп
|Энтони Эланга
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|5
|зщ
|Максим Эстеве
|3
|зщ
|Квилиндсхи Хартман
|2
|зщ
|Кайл Уокер
|18
|зщ
|Яльмар Экдаль
|24
|пз
|Джош Каллен
|16
|пз
|Флорентину Луиш
|19
|пз
|Зиан Флемминг
|8
|пз
|Лесли Угочукву
|7
|нп
|Якоб Бруун Ларсен
|11
|нп
|Джейдон Энтони
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Скотт Паркер
История личных встреч
|04.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 4
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|22.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 2
|04.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|25.08.2021
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 0 3 : 4
|11.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 2
|03.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 1
|29.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 0
|14.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|26.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 0
|02.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 2
|29.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 4
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 1
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|09.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 1
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|29.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 1
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 2
|08.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|14
|33
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|14
|28
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|14
|27
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|14
|24
| 5
Лига Европы
|Кристал Пэлас
|14
|23
|6
|Сандерленд
|14
|23
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|14
|22
|8
|Манчестер Юнайтед
|14
|22
|9
|Ливерпуль
|14
|22
|10
|Эвертон
|14
|21
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|14
|19
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|14
|19
|13
|Брентфорд
|14
|19
|14
|Борнмут
|14
|19
|15
|Фулхэм
|14
|17
|16
|Ноттингем Форест
|14
|15
|17
|Лидс Юнайтед
|14
|14
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|12
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|14
|10
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|14
|2