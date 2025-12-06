06:33 ()
Суббота 06 декабря
Алавес - Реал Сосьедад 06 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 06-12-2025 17:15
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
06 Декабря 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 15-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
Алавес
Реал Сосьедад

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Реал Сосьедад, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1ИспанияврАнтонио Сивера
17ИспаниязщХонни Отто
14АргентиназщНауэль Тенаглия
5ИспаниязщХон Пачеко
24ИспаниязщВиктор Парада
6ИспанияпзАндер Гевара
20БразилияпзКалебе Гонсалвеш
19ИспанияпзПабло Ибаньес
4ИспанияпзДенис Суарес
21АлжирнпАбдеррахман Реббах
15АргентинанпЛукас Бое
1ИспанияврАлекс Ремиро
2ВенесуэлазщХон Арамбуру
31ИспаниязщХон Мартин
17ИспаниязщСерхио Гомес
16ХорватиязщДуе Чалета-Цар
4ИспанияпзЙон Горротксатеги
18ИспанияпзКарлос Солер
23ИспанияпзБрайс Мендес
14ЯпониянпТакефуса Кубо
11ПортугалиянпГонсалу Гедеш
15НигериянпУмар Садик
Главные тренеры
АргентинаЭдуардо Коудет
ИспанияСерхио Франсиско
История личных встреч
23.04.2025Испания — Примера33-й турАлавес1 : 0Реал Сосьедад
28.08.2024Испания — Примера3-й турРеал Сосьедад1 : 2Алавес
31.03.2024Испания - Примера30-й турАлавес0 : 1Реал Сосьедад
02.01.2024Испания - Примера19-й турРеал Сосьедад1 : 1Алавес
13.03.2022Испания - Примера28-й турРеал Сосьедад1 : 0Алавес
02.01.2022Испания - Примера19-й турАлавес1 : 1Реал Сосьедад
21.02.2021Испания - Примера24-й турРеал Сосьедад4 : 0Алавес
06.12.2020Испания - Примера12-й турАлавес0 : 0Реал Сосьедад
18.06.2020Испания - Примера29-й турАлавес2 : 0Реал Сосьедад
26.09.2019Испания - Примера6-й турРеал Сосьедад3 : 0Алавес
02.12.2025Кубок Испании2-й раунд0 : 3Алавес
29.11.2025Испания — Примера14-й тур3 : 1Алавес
22.11.2025Испания — Примера13-й турАлавес0 : 1
08.11.2025Испания — Примера12-й тур1 : 0Алавес
02.11.2025Испания — Примера11-й турАлавес2 : 1
30.11.2025Испания — Примера14-й турРеал Сосьедад2 : 3
22.11.2025Испания — Примера13-й тур1 : 3Реал Сосьедад
07.11.2025Испания — Примера12-й тур1 : 1Реал Сосьедад
01.11.2025Испания — Примера11-й турРеал Сосьедад3 : 2
24.10.2025Испания — Примера10-й турРеал Сосьедад2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1537
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1536
3
Лига чемпионов
Вильярреал1432
4
Лига чемпионов
Атлетико М1531
5
Лига Европы
Бетис1424
6
Лига конференций
Эспаньол1424
7 Хетафе1420
8 Атлетик Б1520
9 Райо Вальекано1417
10 Реал Сосьедад1416
11 Эльче1416
12 Сельта1416
13 Севилья1416
14 Алавес1415
15 Валенсия1414
16 Мальорка1413
17 Осасуна1412
18
Зона вылета
Жирона1412
19
Зона вылета
Леванте149
20
Зона вылета
Овьедо149

