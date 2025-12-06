Алавес - Реал Сосьедад 06 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 06-12-2025 17:15
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
06 Декабря 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 15-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Реал Сосьедад, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алавес
Витория
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
|1
|вр
|Антонио Сивера
|17
|зщ
|Хонни Отто
|14
|зщ
|Науэль Тенаглия
|5
|зщ
|Хон Пачеко
|24
|зщ
|Виктор Парада
|6
|пз
|Андер Гевара
|20
|пз
|Калебе Гонсалвеш
|19
|пз
|Пабло Ибаньес
|4
|пз
|Денис Суарес
|21
|нп
|Абдеррахман Реббах
|15
|нп
|Лукас Бое
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|2
|зщ
|Хон Арамбуру
|31
|зщ
|Хон Мартин
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|16
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|4
|пз
|Йон Горротксатеги
|18
|пз
|Карлос Солер
|23
|пз
|Брайс Мендес
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|11
|нп
|Гонсалу Гедеш
|15
|нп
|Умар Садик
Главные тренеры
|Эдуардо Коудет
|Серхио Франсиско
История личных встреч
|23.04.2025
|Испания — Примера
|33-й тур
|1 : 0
|28.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 2
|31.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 1
|02.01.2024
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 1
|13.03.2022
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|02.01.2022
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 1
|21.02.2021
|Испания - Примера
|24-й тур
|4 : 0
|06.12.2020
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 0
|18.06.2020
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 0
|26.09.2019
|Испания - Примера
|6-й тур
|3 : 0
|02.12.2025
|Кубок Испании
|2-й раунд
|0 : 3
|29.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|3 : 1
|22.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|0 : 1
|08.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|02.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|2 : 1
|30.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 3
|22.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 3
|07.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 1
|01.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|3 : 2
|24.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|15
|37
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|15
|36
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|14
|32
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|15
|31
| 5
Лига Европы
|Бетис
|14
|24
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|14
|24
|7
|Хетафе
|14
|20
|8
|Атлетик Б
|15
|20
|9
|Райо Вальекано
|14
|17
|10
|Реал Сосьедад
|14
|16
|11
|Эльче
|14
|16
|12
|Сельта
|14
|16
|13
|Севилья
|14
|16
|14
|Алавес
|14
|15
|15
|Валенсия
|14
|14
|16
|Мальорка
|14
|13
|17
|Осасуна
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Жирона
|14
|12
| 19
Зона вылета
|Леванте
|14
|9
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|14
|9