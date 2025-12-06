06:33 ()
Онлайн трансляции
Суббота 06 декабря
Свернуть список

Атлетик Б - Атлетико М 06 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 06-12-2025 22:00
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
06 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 15-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Атлетик Б
Атлетико М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Атлетико М, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Атлетико М
Мадрид
1ИспанияврУнай Симон
3ИспаниязщДани Вивиан
14ИспаниязщЭмерик Лапорт
12ИспаниязщХесус Аресо
17ИспаниязщЮри Берчиче
18ИспанияпзМикель Хаурехисар
16ИспанияпзИньиго Руис
8ИспанияпзОйан Сансет
7ИспаниянпАлекс Беренгер
11ИспаниянпГорка Гурусета
10ИспаниянпНико Уильямс
13СловенияврЯн Облак
16АргентиназщНауэль Молина
17СловакиязщДавид Ганцко
18ИспаниязщМарк Пубиль
8ИспанияпзПабло Барриос
4АнглияпзКонор Галлахер
23АргентинапзНиколас Гонсалес
11АргентинапзТьяго Альмада
19АргентинанпХулиан Альварес
20АргентинанпДжулиано Симеоне
7ФранциянпАнтуан Гризманн
Главные тренеры
ИспанияЭрнесто Вальверде
АргентинаДиего Симеоне
История личных встреч
01.03.2025Испания — Примера26-й турАтлетико М1 : 0Атлетик Б
31.08.2024Испания — Примера4-й турАтлетик Б0 : 1Атлетико М
27.04.2024Испания - Примера33-й турАтлетико М3 : 1Атлетик Б
29.02.2024Кубок Испании1/2 финала. 2-й матчАтлетик Б3 : 0Атлетико М
07.02.2024Кубок Испании1/2 финала. 1-й матчАтлетико М0 : 1Атлетик Б
16.12.2023Испания - Примера17-й турАтлетик Б2 : 0Атлетико М
19.02.2023Испания - Примера22-й турАтлетико М1 : 0Атлетик Б
15.10.2022Испания - Примера9-й турАтлетик Б0 : 1Атлетико М
30.04.2022Испания - Примера34-й турАтлетик Б2 : 0Атлетико М
13.01.2022Суперкубок Испании1/2 финалаАтлетико М1 : 2Атлетик Б
03.12.2025Испания — Примера19-й турАтлетик Б0 : 3
29.11.2025Испания — Примера14-й тур0 : 2Атлетик Б
25.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур0 : 0Атлетик Б
22.11.2025Испания — Примера13-й тур4 : 0Атлетик Б
09.11.2025Испания — Примера12-й турАтлетик Б1 : 0
02.12.2025Испания — Примера19-й тур3 : 1Атлетико М
29.11.2025Испания — Примера14-й турАтлетико М2 : 0
26.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турАтлетико М2 : 1
23.11.2025Испания — Примера13-й тур0 : 1Атлетико М
08.11.2025Испания — Примера12-й турАтлетико М3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1537
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1536
3
Лига чемпионов
Вильярреал1432
4
Лига чемпионов
Атлетико М1531
5
Лига Европы
Бетис1424
6
Лига конференций
Эспаньол1424
7 Хетафе1420
8 Атлетик Б1520
9 Райо Вальекано1417
10 Реал Сосьедад1416
11 Эльче1416
12 Сельта1416
13 Севилья1416
14 Алавес1415
15 Валенсия1414
16 Мальорка1413
17 Осасуна1412
18
Зона вылета
Жирона1412
19
Зона вылета
Леванте149
20
Зона вылета
Овьедо149

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close