Атлетик Б - Атлетико М 06 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 06-12-2025 22:00
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
06 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 15-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Атлетико М, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Атлетико М
Мадрид
|1
|вр
|Унай Симон
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|18
|пз
|Микель Хаурехисар
|16
|пз
|Иньиго Руис
|8
|пз
|Ойан Сансет
|7
|нп
|Алекс Беренгер
|11
|нп
|Горка Гурусета
|10
|нп
|Нико Уильямс
|13
|вр
|Ян Облак
|16
|зщ
|Науэль Молина
|17
|зщ
|Давид Ганцко
|18
|зщ
|Марк Пубиль
|8
|пз
|Пабло Барриос
|4
|пз
|Конор Галлахер
|23
|пз
|Николас Гонсалес
|11
|пз
|Тьяго Альмада
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|20
|нп
|Джулиано Симеоне
|7
|нп
|Антуан Гризманн
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Диего Симеоне
История личных встреч
|01.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 0
|31.08.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|0 : 1
|27.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 1
|29.02.2024
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 0
|07.02.2024
|Кубок Испании
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 1
|16.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 0
|19.02.2023
|Испания - Примера
|22-й тур
|1 : 0
|15.10.2022
|Испания - Примера
|9-й тур
|0 : 1
|30.04.2022
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 0
|13.01.2022
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|1 : 2
|03.12.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|0 : 3
|29.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|0 : 2
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 0
|22.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|4 : 0
|09.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|02.12.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|3 : 1
|29.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 0
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 1
|23.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|0 : 1
|08.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|15
|37
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|15
|36
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|14
|32
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|15
|31
| 5
Лига Европы
|Бетис
|14
|24
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|14
|24
|7
|Хетафе
|14
|20
|8
|Атлетик Б
|15
|20
|9
|Райо Вальекано
|14
|17
|10
|Реал Сосьедад
|14
|16
|11
|Эльче
|14
|16
|12
|Сельта
|14
|16
|13
|Севилья
|14
|16
|14
|Алавес
|14
|15
|15
|Валенсия
|14
|14
|16
|Мальорка
|14
|13
|17
|Осасуна
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Жирона
|14
|12
| 19
Зона вылета
|Леванте
|14
|9
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|14
|9