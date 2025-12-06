06:34 ()
Тулуза - Страсбург 06 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 06-12-2025 20:00
Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
06 Декабря 2025 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Тулуза
Страсбург

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Страсбург, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тулуза
Тулуза
Страсбург
Страсбург
1 Франция вр Гийом Рест
3 США зщ Марк Маккензи
4 Англия зщ Чарли Крессуэлл
2 Дания зщ Расмус Николайсен
19 Франция зщ Джибриль Сидибе
45 Франция пз Алексис Восса
24 Франция пз Дайанн Металье
23 Венесуэла пз Кристиан Кассерес
15 Норвегия пз Арон Дённум
9 Камерун нп Франк Магри
20 Бразилия нп Эмерсонн Коррейя да Силва
39 Бельгия вр Майк Пендерс
22 Франция зщ Гела Дуэ
2 Ирландия зщ Эндрю Омобамиделе
23 Франция зщ Мамаду Сарр
27 Англия пз Самуэль Амо-Амейо
29 Франция пз Самир Эль-Мурабет
6 Франция пз Исмаэль Дукуре
3 Англия пз Бен Чилуэлл
16 Эквадор пз Кендри Паэс
19 Парагвай нп Хулио Энсисо
9 Аргентина нп Хоакин Паничелли
Главные тренеры
Испания Карлес Мартинес
Англия Лиам Росеньор
История личных встреч
16.03.2025 Франция — Лига 1 26-й тур Страсбург2 : 1Тулуза
12.01.2025 Франция — Лига 1 17-й тур Тулуза1 : 2Страсбург
07.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур Тулуза0 : 0Страсбург
27.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур Страсбург2 : 0Тулуза
29.01.2023 Франция - Лига 1 20-й тур Страсбург1 : 2Тулуза
23.10.2022 Франция - Лига 1 12-й тур Тулуза2 : 2Страсбург
05.02.2020 Франция - Лига 1 23-й тур Тулуза0 : 1Страсбург
07.12.2019 Франция - Лига 1 17-й тур Страсбург4 : 2Тулуза
13.01.2019 Франция - Лига 1 20-й тур Тулуза1 : 2Страсбург
03.11.2018 Франция - Лига 1 12-й тур Страсбург1 : 1Тулуза
29.11.2025 Франция — Лига 1 14-й тур 2 : 2Тулуза
23.11.2025 Франция — Лига 1 13-й тур Тулуза0 : 1
09.11.2025 Франция — Лига 1 12-й тур 1 : 1Тулуза
02.11.2025 Франция — Лига 1 11-й тур Тулуза0 : 0
29.10.2025 Франция — Лига 1 10-й тур Тулуза2 : 2
30.11.2025 Франция — Лига 1 14-й тур Страсбург1 : 2
27.11.2025 Лига конференций Общий этап. 4-й тур Страсбург2 : 1
22.11.2025 Франция — Лига 1 13-й тур 1 : 0Страсбург
09.11.2025 Франция — Лига 1 12-й тур Страсбург2 : 0
06.11.2025 Лига конференций Общий этап. 3-й тур 1 : 2Страсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ланс1431
2
Лига чемпионов
ПСЖ1430
3
Лига чемпионов
Марсель1429
4
Лига чемпионов
Лилль1426
5
Лига Европы
Ренн1424
6
Лига конференций
Лион1424
7 Монако1523
8 Страсбург1422
9 Брест1519
10 Тулуза1417
11 Ницца1417
12 Анже1416
13 Париж1415
14 Гавр1414
15 Лорьян1414
16
Стыковая зона
Нант1411
17
Зона вылета
Метц1411
18
Зона вылета
Осер149

