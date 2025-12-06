Тулуза - Страсбург 06 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 06-12-2025 20:00
Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
06 Декабря 2025 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Страсбург, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тулуза
Тулуза
Страсбург
Страсбург
|1
|вр
|Гийом Рест
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|4
|зщ
|Чарли Крессуэлл
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|19
|зщ
|Джибриль Сидибе
|45
|пз
|Алексис Восса
|24
|пз
|Дайанн Металье
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|15
|пз
|Арон Дённум
|9
|нп
|Франк Магри
|20
|нп
|Эмерсонн Коррейя да Силва
|39
|вр
|Майк Пендерс
|22
|зщ
|Гела Дуэ
|2
|зщ
|Эндрю Омобамиделе
|23
|зщ
|Мамаду Сарр
|27
|пз
|Самуэль Амо-Амейо
|29
|пз
|Самир Эль-Мурабет
|6
|пз
|Исмаэль Дукуре
|3
|пз
|Бен Чилуэлл
|16
|пз
|Кендри Паэс
|19
|нп
|Хулио Энсисо
|9
|нп
|Хоакин Паничелли
Главные тренеры
|Карлес Мартинес
|Лиам Росеньор
История личных встреч
|16.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|2 : 1
|12.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|1 : 2
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 0
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 0
|29.01.2023
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 2
|23.10.2022
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|2 : 2
|05.02.2020
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|0 : 1
|07.12.2019
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|4 : 2
|13.01.2019
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 2
|03.11.2018
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|29.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|2 : 2
|23.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|0 : 1
|09.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|2 : 2
|30.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|1 : 2
|27.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 1
|22.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|1 : 0
|09.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|2 : 0
|06.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ланс
|14
|31
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|14
|30
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|14
|29
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|14
|26
| 5
Лига Европы
|Ренн
|14
|24
| 6
Лига конференций
|Лион
|14
|24
|7
|Монако
|15
|23
|8
|Страсбург
|14
|22
|9
|Брест
|15
|19
|10
|Тулуза
|14
|17
|11
|Ницца
|14
|17
|12
|Анже
|14
|16
|13
|Париж
|14
|15
|14
|Гавр
|14
|14
|15
|Лорьян
|14
|14
| 16
Стыковая зона
|Нант
|14
|11
| 17
Зона вылета
|Метц
|14
|11
| 18
Зона вылета
|Осер
|14
|9