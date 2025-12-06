06:34 ()
ПСЖ - Ренн 06 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 06-12-2025 22:05
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
06 Декабря 2025 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
ПСЖ
Ренн

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Ренн, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Ренн
Ренн
39 Россия вр Матвей Сафонов
5 Бразилия зщ Маркиньос
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
21 Франция зщ Лукас Эрнандес
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
87 Португалия пз Жоау Невеш
17 Португалия пз Витинья
8 Испания пз Фабиан Руис
7 Грузия нп Хвича Кварацхелия
29 Франция нп Брэдли Баркола
10 Франция нп Усман Дембеле
30 Франция вр Брис Самба
97 Франция зщ Жереми Жаке
3 Франция зщ Лилиан Брассье
48 Марокко пз Абдельхамид Аит Будлал
95 Польша пз Пшемыслав Франковски
45 Франция пз Махди Камара
21 Франция пз Валентин Ронжье
6 Франция пз Джауи Сиссе
11 Иордания нп Мусса Аль-Тамари
9 Франция нп Эстебан Леполь
7 Швейцария нп Брил Эмболо
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Сенегал Хабиб Бей
История личных встреч
08.03.2025 Франция — Лига 1 25-й тур Ренн1 : 4ПСЖ
27.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур ПСЖ3 : 1Ренн
03.04.2024 Кубок Франции 1/2 финала ПСЖ1 : 0Ренн
25.02.2024 Франция - Лига 1 23-й тур ПСЖ1 : 1Ренн
08.10.2023 Франция - Лига 1 8-й тур Ренн1 : 3ПСЖ
19.03.2023 Франция - Лига 1 28-й тур ПСЖ0 : 2Ренн
15.01.2023 Франция - Лига 1 19-й тур Ренн1 : 0ПСЖ
11.02.2022 Франция - Лига 1 24-й тур ПСЖ1 : 0Ренн
03.10.2021 Франция - Лига 1 9-й тур Ренн2 : 0ПСЖ
09.05.2021 Франция - Лига 1 36-й тур Ренн1 : 1ПСЖ
29.11.2025 Франция — Лига 1 14-й тур 1 : 0ПСЖ
26.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур ПСЖ5 : 3
22.11.2025 Франция — Лига 1 13-й тур ПСЖ3 : 0
09.11.2025 Франция — Лига 1 12-й тур 2 : 3ПСЖ
04.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур ПСЖ1 : 2
28.11.2025 Франция — Лига 1 14-й тур 0 : 1Ренн
22.11.2025 Франция — Лига 1 13-й тур Ренн4 : 1
07.11.2025 Франция — Лига 1 12-й тур 0 : 1Ренн
02.11.2025 Франция — Лига 1 11-й тур Ренн4 : 1
29.10.2025 Франция — Лига 1 10-й тур 2 : 2Ренн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ланс1431
2
Лига чемпионов
ПСЖ1430
3
Лига чемпионов
Марсель1429
4
Лига чемпионов
Лилль1426
5
Лига Европы
Ренн1424
6
Лига конференций
Лион1424
7 Монако1523
8 Страсбург1422
9 Брест1519
10 Тулуза1417
11 Ницца1417
12 Анже1416
13 Париж1415
14 Гавр1414
15 Лорьян1414
16
Стыковая зона
Нант1411
17
Зона вылета
Метц1411
18
Зона вылета
Осер149

