ПСЖ - Ренн 06 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 06-12-2025 22:05
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
06 Декабря 2025 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Ренн, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Ренн
Ренн
|39
|вр
|Матвей Сафонов
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|87
|пз
|Жоау Невеш
|17
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Фабиан Руис
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
|29
|нп
|Брэдли Баркола
|10
|нп
|Усман Дембеле
|30
|вр
|Брис Самба
|97
|зщ
|Жереми Жаке
|3
|зщ
|Лилиан Брассье
|48
|пз
|Абдельхамид Аит Будлал
|95
|пз
|Пшемыслав Франковски
|45
|пз
|Махди Камара
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|6
|пз
|Джауи Сиссе
|11
|нп
|Мусса Аль-Тамари
|9
|нп
|Эстебан Леполь
|7
|нп
|Брил Эмболо
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Хабиб Бей
История личных встреч
|08.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|1 : 4
|27.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|3 : 1
|03.04.2024
|Кубок Франции
|1/2 финала
|1 : 0
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 1
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 3
|19.03.2023
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 2
|15.01.2023
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 0
|11.02.2022
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 0
|03.10.2021
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 0
|09.05.2021
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|1 : 1
|29.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|1 : 0
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|5 : 3
|22.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|3 : 0
|09.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|2 : 3
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 2
|28.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|0 : 1
|22.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|4 : 1
|07.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|0 : 1
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|4 : 1
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ланс
|14
|31
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|14
|30
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|14
|29
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|14
|26
| 5
Лига Европы
|Ренн
|14
|24
| 6
Лига конференций
|Лион
|14
|24
|7
|Монако
|15
|23
|8
|Страсбург
|14
|22
|9
|Брест
|15
|19
|10
|Тулуза
|14
|17
|11
|Ницца
|14
|17
|12
|Анже
|14
|16
|13
|Париж
|14
|15
|14
|Гавр
|14
|14
|15
|Лорьян
|14
|14
| 16
Стыковая зона
|Нант
|14
|11
| 17
Зона вылета
|Метц
|14
|11
| 18
Зона вылета
|Осер
|14
|9