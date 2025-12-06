06:34 ()
Хераклес - Телстар 06 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 06-12-2025 21:00
Стадион: Асито (Алмело, Нидерланды), вместимость: 13500
06 Декабря 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Хераклес
Телстар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - Телстар, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Асито (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хераклес
Алмело
Телстар
Велзен
История личных встреч
28.10.2020 Кубок Нидерландов 1-й раунд Хераклес3 : 0Телстар
29.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур 1 : 1Хераклес
22.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур Хераклес4 : 2
08.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур 1 : 2Хераклес
02.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Хераклес8 : 2
29.10.2025 Кубок Нидерландов 1-й раунд 1 : 4Хераклес
30.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур Телстар1 : 2
23.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур Телстар1 : 1
07.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур 0 : 0Телстар
01.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Телстар2 : 2
29.10.2025 Кубок Нидерландов 1-й раунд 0 : 5Телстар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1437
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1431
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген1424
4
Лига Европы
АЗ Алкмар1424
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс1423
6
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1421
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1420
8
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1420
9 Фортуна1418
10 Гоу Эхед Иглс1417
11 Херенвен1417
12 Спарта1417
13 Эксельсиор1416
14 ПЕК Зволле1416
15 Волендам1414
16
Стыковая зона
Хераклес1413
17
Зона вылета
НАК Бреда1412
18
Зона вылета
Телстар1410

Отзывы и комментарии к матчу

