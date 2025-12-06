Хераклес - Телстар 06 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 06-12-2025 21:00
Стадион: Асито (Алмело, Нидерланды), вместимость: 13500
06 Декабря 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - Телстар, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Асито (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хераклес
Алмело
Телстар
Велзен
История личных встреч
|28.10.2020
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|3 : 0
|29.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 1
|22.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|4 : 2
|08.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 2
|02.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|8 : 2
|29.10.2025
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 4
|30.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 2
|23.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 1
|07.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|0 : 0
|01.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|2 : 2
|29.10.2025
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|0 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|14
|37
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|14
|31
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|14
|24
| 4
Лига Европы
|АЗ Алкмар
|14
|24
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|14
|23
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|14
|21
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|14
|20
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|14
|20
|9
|Фортуна
|14
|18
|10
|Гоу Эхед Иглс
|14
|17
|11
|Херенвен
|14
|17
|12
|Спарта
|14
|17
|13
|Эксельсиор
|14
|16
|14
|ПЕК Зволле
|14
|16
|15
|Волендам
|14
|14
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|14
|13
| 17
Зона вылета
|НАК Бреда
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Телстар
|14
|10