АВС - Риу Аве 06 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 06-12-2025 20:00
06 Декабря 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 13-й тур
АВС
Риу Аве

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АВС - Риу Аве, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АВС
Вила-даз-Авиш
Риу Аве
Вила-ду-Конде
99 Португалия вр Жоау Гонсалвиш
4 Сенегал зщ Сиди Бане
35 Португалия зщ Рубен Семеду
42 Колумбия зщ Cristian Devenish
24 Португалия зщ Кики
2 Португалия зщ Диогу Спенсер
6 Бразилия пз Густаво Ассунсао
15 Испания пз Хауме
11 Швеция пз Бабатунде Акинсола
14 Колумбия пз Оскар Переа
18 Бразилия нп Нене
1 Польша вр Цезарий Мишта
23 Аргентина зщ Франсиско Петрассо
4 Англия зщ Джонатан Панзо
6 Англия зщ Нельсон Эбби
5 Греция зщ Андреас Нтои
3 Греция зщ Николаос Атанасиу
17 Греция пз Мариус Врусаи
10 Коста-Рика пз Брандон Агилера
11 Бразилия нп Андре Силва
9 Бразилия нп Клейтон
80 Германия нп Оле Польман
Главные тренеры
Португалия Паулу Соуза
Португалия Жоау Педру Соуза
Португалия Жоау Педру Соуза
Греция Сотирис Силайдопулос
История личных встреч
16.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур Риу Аве1 : 1АВС
14.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур АВС1 : 0Риу Аве
28.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур 4 : 0АВС
22.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала АВС0 : 0 7 : 6
09.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур АВС1 : 1
02.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур АВС2 : 2
25.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур 2 : 0АВС
30.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур Риу Аве1 : 1
08.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур 1 : 1Риу Аве
01.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур Риу Аве0 : 4
25.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур 1 : 2Риу Аве
19.10.2025 Кубок Португалии 3-й раунд 3 : 2Риу Аве
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1234
2
Лига чемпионов
Спортинг1231
3
Лига Европы
Бенфика1228
4
Лига конференций
Жил Висенте1223
5 Фамаликан1220
6 Брага1219
7 Морейренсе1219
8 Витория Гимарайнш1217
9 Алверка1214
10 Эшторил1213
11 Риу Аве1213
12 Санта-Клара1212
13 Насьонал1212
14 Эштрела1211
15 Каза Пия129
16
Стыковая зона
Тондела129
17
Зона вылета
Арока129
18
Зона вылета
АВС123

Отзывы и комментарии к матчу

