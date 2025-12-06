АВС - Риу Аве 06 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 06-12-2025 20:00
06 Декабря 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 13-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АВС - Риу Аве, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АВС
Вила-даз-Авиш
Риу Аве
Вила-ду-Конде
|99
|вр
|Жоау Гонсалвиш
|4
|зщ
|Сиди Бане
|35
|зщ
|Рубен Семеду
|42
|зщ
|Cristian Devenish
|24
|зщ
|Кики
|2
|зщ
|Диогу Спенсер
|6
|пз
|Густаво Ассунсао
|15
|пз
|Хауме
|11
|пз
|Бабатунде Акинсола
|14
|пз
|Оскар Переа
|18
|нп
|Нене
|1
|вр
|Цезарий Мишта
|23
|зщ
|Франсиско Петрассо
|4
|зщ
|Джонатан Панзо
|6
|зщ
|Нельсон Эбби
|5
|зщ
|Андреас Нтои
|3
|зщ
|Николаос Атанасиу
|17
|пз
|Мариус Врусаи
|10
|пз
|Брандон Агилера
|11
|нп
|Андре Силва
|9
|нп
|Клейтон
|80
|нп
|Оле Польман
Главные тренеры
|Паулу Соуза
|Жоау Педру Соуза
|Жоау Педру Соуза
|Сотирис Силайдопулос
История личных встреч
|16.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|1 : 1
|14.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 0
|28.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|4 : 0
|22.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 0 7 : 6
|09.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 1
|02.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|2 : 2
|25.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|2 : 0
|30.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|1 : 1
|08.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 1
|01.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|0 : 4
|25.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|1 : 2
|19.10.2025
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|12
|34
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|12
|31
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|12
|28
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|12
|23
|5
|Фамаликан
|12
|20
|6
|Брага
|12
|19
|7
|Морейренсе
|12
|19
|8
|Витория Гимарайнш
|12
|17
|9
|Алверка
|12
|14
|10
|Эшторил
|12
|13
|11
|Риу Аве
|12
|13
|12
|Санта-Клара
|12
|12
|13
|Насьонал
|12
|12
|14
|Эштрела
|12
|11
|15
|Каза Пия
|12
|9
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|12
|9
| 17
Зона вылета
|Арока
|12
|9
| 18
Зона вылета
|АВС
|12
|3