06:35 ()
Онлайн трансляции
Суббота 06 декабря
Свернуть список

Истанбул Башакшехир - Фенербахче 06 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 06-12-2025 19:00
Стадион: Башакшехир Фатих Терим (Стамбул, Турция), вместимость: 17319
06 Декабря 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 15-й тур
Истанбул Башакшехир
Фенербахче

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Истанбул Башакшехир - Фенербахче, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Башакшехир Фатих Терим (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Истанбул Башакшехир
Стамбул
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
Турция Чагдаш Атан
Турция Нури Шахин
Германия Доменико Тедеско
История личных встреч
09.05.2025 Турция — Суперлига 35-й тур Истанбул Башакшехир1 : 4Фенербахче
15.12.2024 Турция — Суперлига 16-й тур Фенербахче3 : 1Истанбул Башакшехир
24.01.2024 Турция - Суперлига 22-й тур Истанбул Башакшехир0 : 1Фенербахче
28.09.2023 Турция - Суперлига 3-й тур Фенербахче4 : 0Истанбул Башакшехир
19.04.2023 Турция - Суперлига 30-й тур Истанбул Башакшехир1 : 2Фенербахче
22.10.2022 Турция - Суперлига 11-й тур Фенербахче1 : 0Истанбул Башакшехир
05.02.2022 Турция - Суперлига 24-й тур Фенербахче0 : 1Истанбул Башакшехир
19.09.2021 Турция - Суперлига 5-й тур Истанбул Башакшехир2 : 0Фенербахче
18.04.2021 Турция - Суперлига 35-й тур Истанбул Башакшехир1 : 2Фенербахче
23.12.2020 Турция - Суперлига 14-й тур Фенербахче4 : 1Истанбул Башакшехир
29.11.2025 Турция — Суперлига 14-й тур 1 : 3Истанбул Башакшехир
24.11.2025 Турция — Суперлига 13-й тур Истанбул Башакшехир3 : 4
07.11.2025 Турция — Суперлига 12-й тур 2 : 1Истанбул Башакшехир
31.10.2025 Турция — Суперлига 11-й тур Истанбул Башакшехир1 : 0
26.10.2025 Турция — Суперлига 10-й тур 0 : 4Истанбул Башакшехир
01.12.2025 Турция — Суперлига 14-й тур Фенербахче1 : 1
27.11.2025 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Фенербахче1 : 1
23.11.2025 Турция — Суперлига 13-й тур 2 : 5Фенербахче
09.11.2025 Турция — Суперлига 12-й тур Фенербахче4 : 2
06.11.2025 Лига Европы Общий этап. 4-й тур 0 : 0Фенербахче
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай1536
2
Лига чемпионов
Фенербахче1432
3
Лига Европы
Трабзонспор1431
4
Лига конференций
Гёзтепе1426
5 Самсунспор1525
6 Бешикташ1424
7 Газиантеп1422
8 Коджаэлиспор1418
9 Истанбул Башакшехир1416
10 Аланьяспор1416
11 Коньяспор1415
12 Ризеспор1414
13 Антальяспор1414
14 Касымпаша1413
15 Эюпспор1412
16
Зона вылета
Кайсериспор1412
17
Зона вылета
Генчлербирлиги1411
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк148

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close