ЛНЗ Черкассы - Оболонь-Бровар 06 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 06-12-2025 13:00
Стадион: Черкассы-Арена (Черкассы, Украина), вместимость: 10321
06 Декабря 2025 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 15-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЛНЗ Черкассы - Оболонь-Бровар, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Черкассы-Арена (Черкассы, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Оболонь-Бровар
Киев
История личных встреч
|10.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 0
|09.11.2024
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 1
|04.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|29.10.2023
|Украина - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|29.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|21.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 2
|09.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|03.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
|29.10.2025
|Кубок Украины
|1/8 финала
|1 : 0
|28.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 0
|22.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 6
|07.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|31.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|25.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|14
|31
| 2
Лига конференций
|ЛНЗ Черкассы
|14
|29
| 3
Лига конференций
|Полесье
|14
|27
|4
|Колос
|14
|23
|5
|Заря
|15
|23
|6
|Кривбасс
|14
|22
|7
|Металлист 1925
|14
|21
|8
|Динамо К
|14
|20
|9
|Карпаты
|15
|19
|10
|Верес
|14
|18
|11
|Оболонь-Бровар
|14
|17
|12
|Кудровка
|14
|14
| 13
Стыковая зона
|Рух В
|14
|13
| 14
Стыковая зона
|Эпицентр
|14
|11
| 15
Зона вылета
|Александрия
|14
|10
| 16
Зона вылета
|Полтава
|14
|9