ЛНЗ Черкассы - Оболонь-Бровар 06 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 06-12-2025 13:00
Стадион: Черкассы-Арена (Черкассы, Украина), вместимость: 10321
06 Декабря 2025 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 15-й тур
ЛНЗ Черкассы
Оболонь-Бровар

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЛНЗ Черкассы - Оболонь-Бровар, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Черкассы-Арена (Черкассы, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Оболонь-Бровар
Киев
История личных встреч
10.05.2025 Украина — Премьер-лига 28-й тур Оболонь-Бровар0 : 0ЛНЗ Черкассы
09.11.2024 Украина — Премьер-лига 13-й тур ЛНЗ Черкассы0 : 1Оболонь-Бровар
04.05.2024 Украина - Премьер-лига 27-й тур Оболонь-Бровар1 : 0ЛНЗ Черкассы
29.10.2023 Украина - Премьер-лига 12-й тур ЛНЗ Черкассы3 : 0Оболонь-Бровар
29.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур ЛНЗ Черкассы1 : 0
21.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур 0 : 2ЛНЗ Черкассы
09.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур 0 : 1ЛНЗ Черкассы
03.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур ЛНЗ Черкассы0 : 1
29.10.2025 Кубок Украины 1/8 финала ЛНЗ Черкассы1 : 0
28.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур Оболонь-Бровар0 : 0
22.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур Оболонь-Бровар0 : 6
07.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур 1 : 2Оболонь-Бровар
31.10.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур 1 : 0Оболонь-Бровар
25.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур Оболонь-Бровар0 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр1431
2
Лига конференций
ЛНЗ Черкассы1429
3
Лига конференций
Полесье1427
4 Колос1423
5 Заря1523
6 Кривбасс1422
7 Металлист 19251421
8 Динамо К1420
9 Карпаты1519
10 Верес1418
11 Оболонь-Бровар1417
12 Кудровка1414
13
Стыковая зона
Рух В1413
14
Стыковая зона
Эпицентр1411
15
Зона вылета
Александрия1410
16
Зона вылета
Полтава149

