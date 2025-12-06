06:35 ()
Колос - Шахтёр 06 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 06-12-2025 15:30
Стадион: Колос (Борисполь, Украина), вместимость: 7500
06 Декабря 2025 года в 16:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 15-й тур
Колос
Шахтёр

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колос - Шахтёр, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Колос (Борисполь, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колос
Ковалёвка
Шахтёр
Главные тренеры
Турция Арда Туран
История личных встреч
19.04.2025 Украина — Премьер-лига 25-й тур Шахтёр2 : 4Колос
18.10.2024 Украина — Премьер-лига 10-й тур Колос0 : 1Шахтёр
08.03.2024 Украина - Премьер-лига 20-й тур Шахтёр3 : 2Колос
27.08.2023 Украина - Премьер-лига 5-й тур Колос0 : 2Шахтёр
28.04.2023 Украина - Премьер-лига 23-й тур Колос1 : 3Шахтёр
19.10.2022 Украина - Премьер-лига 8-й тур Шахтёр3 : 0Колос
07.11.2021 Украина - Премьер-лига 14-й тур Колос1 : 3Шахтёр
14.02.2021 Украина - Премьер-лига 14-й тур Колос0 : 0Шахтёр
21.08.2020 Украина - Премьер-лига 1-й тур Шахтёр3 : 1Колос
15.07.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 9-й тур Шахтёр2 : 0Колос
28.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур 0 : 0Колос
22.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур Колос2 : 1
07.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур 1 : 3Колос
01.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур Колос1 : 1
26.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур 2 : 2Колос
01.12.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур Шахтёр2 : 2
27.11.2025 Лига конференций Общий этап. 4-й тур 1 : 2Шахтёр
22.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур 0 : 6Шахтёр
09.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур Шахтёр7 : 1
06.11.2025 Лига конференций Общий этап. 3-й тур Шахтёр2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр1431
2
Лига конференций
ЛНЗ Черкассы1429
3
Лига конференций
Полесье1427
4 Колос1423
5 Заря1523
6 Кривбасс1422
7 Металлист 19251421
8 Динамо К1420
9 Карпаты1519
10 Верес1418
11 Оболонь-Бровар1417
12 Кудровка1414
13
Стыковая зона
Рух В1413
14
Стыковая зона
Эпицентр1411
15
Зона вылета
Александрия1410
16
Зона вылета
Полтава149

