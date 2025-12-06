Колос - Шахтёр 06 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 06-12-2025 15:30
Стадион: Колос (Борисполь, Украина), вместимость: 7500
06 Декабря 2025 года в 16:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 15-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колос - Шахтёр, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Колос (Борисполь, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колос
Ковалёвка
Шахтёр
Главные тренеры
|Арда Туран
История личных встреч
|19.04.2025
|Украина — Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 4
|18.10.2024
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|08.03.2024
|Украина - Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 2
|27.08.2023
|Украина - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 2
|28.04.2023
|Украина - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 3
|19.10.2022
|Украина - Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 0
|07.11.2021
|Украина - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 3
|14.02.2021
|Украина - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 0
|21.08.2020
|Украина - Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 1
|15.07.2020
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 9-й тур
|2 : 0
|28.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 0
|22.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|07.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 3
|01.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|26.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|01.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 2
|27.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 2
|22.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 6
|09.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|7 : 1
|06.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|14
|31
| 2
Лига конференций
|ЛНЗ Черкассы
|14
|29
| 3
Лига конференций
|Полесье
|14
|27
|4
|Колос
|14
|23
|5
|Заря
|15
|23
|6
|Кривбасс
|14
|22
|7
|Металлист 1925
|14
|21
|8
|Динамо К
|14
|20
|9
|Карпаты
|15
|19
|10
|Верес
|14
|18
|11
|Оболонь-Бровар
|14
|17
|12
|Кудровка
|14
|14
| 13
Стыковая зона
|Рух В
|14
|13
| 14
Стыковая зона
|Эпицентр
|14
|11
| 15
Зона вылета
|Александрия
|14
|10
| 16
Зона вылета
|Полтава
|14
|9