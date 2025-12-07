Кривбасс - Александрия 07 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 07-12-2025 13:00
Стадион: Горняк (Кривой Рог, Украина), вместимость: 2700
07 Декабря 2025 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 15-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кривбасс - Александрия, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Горняк (Кривой Рог, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кривбасс
Кривой Рог
Александрия
Александрия
Главные тренеры
|Патрик ван Леуэн
|Кирилл Александрович Нестеренко
История личных встреч
|06.04.2025
|Украина — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
|28.09.2024
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|02.12.2023
|Украина - Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|30.07.2023
|Украина - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
|29.04.2023
|Украина - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 1
|18.10.2022
|Украина - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|08.04.2012
|Украина - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 2
|25.09.2011
|Украина - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|01.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 2
|23.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 2
|08.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|01.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|26.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|4 : 0
|30.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|24.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 2
|09.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 3
|01.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|24.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ЛНЗ Черкассы
|15
|32
| 2
Лига конференций
|Шахтёр
|15
|32
| 3
Лига конференций
|Полесье
|14
|27
|4
|Колос
|15
|24
|5
|Динамо К
|15
|23
|6
|Заря
|15
|23
|7
|Кривбасс
|14
|22
|8
|Металлист 1925
|14
|21
|9
|Карпаты
|15
|19
|10
|Верес
|14
|18
|11
|Оболонь-Бровар
|15
|17
|12
|Кудровка
|15
|14
| 13
Стыковая зона
|Рух В
|14
|13
| 14
Стыковая зона
|Эпицентр
|14
|11
| 15
Зона вылета
|Александрия
|14
|10
| 16
Зона вылета
|Полтава
|14
|9