02:05 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 07 декабря
Свернуть список

Кривбасс - Александрия 07 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 07-12-2025 13:00
Стадион: Горняк (Кривой Рог, Украина), вместимость: 2700
07 Декабря 2025 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 15-й тур
Кривбасс
Александрия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кривбасс - Александрия, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Горняк (Кривой Рог, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кривбасс
Кривой Рог
Александрия
Александрия
Главные тренеры
Нидерланды Патрик ван Леуэн
Украина Кирилл Александрович Нестеренко
История личных встреч
06.04.2025 Украина — Премьер-лига 23-й тур Александрия1 : 0Кривбасс
28.09.2024 Украина — Премьер-лига 8-й тур Кривбасс0 : 1Александрия
02.12.2023 Украина - Премьер-лига 16-й тур Кривбасс2 : 1Александрия
30.07.2023 Украина - Премьер-лига 1-й тур Александрия1 : 0Кривбасс
29.04.2023 Украина - Премьер-лига 23-й тур Кривбасс2 : 1Александрия
18.10.2022 Украина - Премьер-лига 8-й тур Александрия2 : 0Кривбасс
08.04.2012 Украина - Премьер-лига 26-й тур Кривбасс1 : 2Александрия
25.09.2011 Украина - Премьер-лига 11-й тур Александрия1 : 1Кривбасс
01.12.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур 2 : 2Кривбасс
23.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур Кривбасс2 : 2
08.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур 1 : 0Кривбасс
01.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур Кривбасс2 : 2
26.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур 4 : 0Кривбасс
30.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур Александрия0 : 1
24.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур 2 : 2Александрия
09.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур Александрия0 : 3
01.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур 1 : 1Александрия
24.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур Александрия0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ЛНЗ Черкассы1532
2
Лига конференций
Шахтёр1532
3
Лига конференций
Полесье1427
4 Колос1524
5 Динамо К1523
6 Заря1523
7 Кривбасс1422
8 Металлист 19251421
9 Карпаты1519
10 Верес1418
11 Оболонь-Бровар1517
12 Кудровка1514
13
Стыковая зона
Рух В1413
14
Стыковая зона
Эпицентр1411
15
Зона вылета
Александрия1410
16
Зона вылета
Полтава149

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close