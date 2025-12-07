Металлист 1925 - Верес 07 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 07-12-2025 15:30
Стадион: Центральный (Житомир, Украина), вместимость: 5928
07 Декабря 2025 года в 16:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 15-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Металлист 1925 - Верес, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Житомир, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Металлист 1925
Харьков
Верес
Ровно
История личных встреч
|25.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 2
|25.11.2023
|Украина - Премьер-лига
|15-й тур
|4 : 3
|14.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 0
|05.11.2022
|Украина - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 4
|22.11.2021
|Украина - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 0
|16.05.2021
|Украина - Первая лига
|26-й тур
|4 : 1
|05.11.2020
|Украина - Первая лига
|11-й тур
|0 : 0
|30.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 0
|22.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|08.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 3
|03.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|30.10.2025
|Кубок Украины
|1/8 финала
|4 : 3
|29.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 0
|23.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 2
|08.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|01.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 3
|24.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ЛНЗ Черкассы
|15
|32
| 2
Лига конференций
|Шахтёр
|15
|32
| 3
Лига конференций
|Полесье
|14
|27
|4
|Колос
|15
|24
|5
|Динамо К
|15
|23
|6
|Заря
|15
|23
|7
|Кривбасс
|14
|22
|8
|Металлист 1925
|14
|21
|9
|Карпаты
|15
|19
|10
|Верес
|14
|18
|11
|Оболонь-Бровар
|15
|17
|12
|Кудровка
|15
|14
| 13
Стыковая зона
|Рух В
|14
|13
| 14
Стыковая зона
|Эпицентр
|14
|11
| 15
Зона вылета
|Александрия
|14
|10
| 16
Зона вылета
|Полтава
|14
|9