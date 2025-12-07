02:05 ()
Воскресенье 07 декабря
Металлист 1925 - Верес 07 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 07-12-2025 15:30
Стадион: Центральный (Житомир, Украина), вместимость: 5928
07 Декабря 2025 года в 16:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 15-й тур
Металлист 1925
Верес

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Металлист 1925 - Верес, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Житомир, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Металлист 1925
Харьков
Верес
Ровно
История личных встреч
25.05.2024 Украина - Премьер-лига 30-й тур Металлист 19251 : 2Верес
25.11.2023 Украина - Премьер-лига 15-й тур Верес4 : 3Металлист 1925
14.05.2023 Украина - Премьер-лига 26-й тур Верес1 : 0Металлист 1925
05.11.2022 Украина - Премьер-лига 11-й тур Металлист 19251 : 4Верес
22.11.2021 Украина - Премьер-лига 15-й тур Верес2 : 0Металлист 1925
16.05.2021 Украина - Первая лига 26-й тур Металлист 19254 : 1Верес
05.11.2020 Украина - Первая лига 11-й тур Верес0 : 0Металлист 1925
30.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур 0 : 0Металлист 1925
22.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур 1 : 2Металлист 1925
08.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур Металлист 19251 : 3
03.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур 0 : 0Металлист 1925
30.10.2025 Кубок Украины 1/8 финала Металлист 19254 : 3
29.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур Верес0 : 0
23.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур 2 : 2Верес
08.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур Верес1 : 0
01.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур 2 : 3Верес
24.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур Верес0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ЛНЗ Черкассы1532
2
Лига конференций
Шахтёр1532
3
Лига конференций
Полесье1427
4 Колос1524
5 Динамо К1523
6 Заря1523
7 Кривбасс1422
8 Металлист 19251421
9 Карпаты1519
10 Верес1418
11 Оболонь-Бровар1517
12 Кудровка1514
13
Стыковая зона
Рух В1413
14
Стыковая зона
Эпицентр1411
15
Зона вылета
Александрия1410
16
Зона вылета
Полтава149

