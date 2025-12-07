Рух - Полесье 07 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 07-12-2025 18:00
Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
07 Декабря 2025 года в 19:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 15-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рух В - Полесье, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рух В
Винники
Полесье
Житомир
Главные тренеры
|Руслан Петрович Ротань
История личных встреч
|09.12.2024
|Украина — Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 1
|04.12.2024
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|25.02.2024
|Украина - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Украина - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1
|30.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|23.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 2
|08.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|02.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|29.10.2025
|Кубок Украины
|1/8 финала
|1 : 0
|30.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|23.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 0
|09.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 3
|03.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|25.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ЛНЗ Черкассы
|15
|32
| 2
Лига конференций
|Шахтёр
|15
|32
| 3
Лига конференций
|Полесье
|14
|27
|4
|Колос
|15
|24
|5
|Динамо К
|15
|23
|6
|Заря
|15
|23
|7
|Кривбасс
|14
|22
|8
|Металлист 1925
|14
|21
|9
|Карпаты
|15
|19
|10
|Верес
|14
|18
|11
|Оболонь-Бровар
|15
|17
|12
|Кудровка
|15
|14
| 13
Стыковая зона
|Рух В
|14
|13
| 14
Стыковая зона
|Эпицентр
|14
|11
| 15
Зона вылета
|Александрия
|14
|10
| 16
Зона вылета
|Полтава
|14
|9