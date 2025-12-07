02:05 ()
Рух - Полесье 07 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 07-12-2025 18:00
Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
07 Декабря 2025 года в 19:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 15-й тур
Рух В
Полесье

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рух В - Полесье, которое состоится 07 Декабря 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рух В
Винники
Полесье
Житомир
Главные тренеры
Украина Руслан Петрович Ротань
История личных встреч
09.12.2024 Украина — Премьер-лига 16-й тур Полесье0 : 1Рух В
04.12.2024 Украина — Премьер-лига 1-й тур Рух В1 : 1Полесье
25.02.2024 Украина - Премьер-лига 18-й тур Рух В1 : 1Полесье
12.08.2023 Украина - Премьер-лига 3-й тур Полесье0 : 1Рух В
30.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур 0 : 1Рух В
23.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур Рух В4 : 2
08.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур 1 : 0Рух В
02.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур 1 : 0Рух В
29.10.2025 Кубок Украины 1/8 финала 1 : 0Рух В
30.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур Полесье2 : 0
23.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур Полесье0 : 0
09.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур 0 : 3Полесье
03.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур Полесье0 : 0
25.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур 0 : 4Полесье
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ЛНЗ Черкассы1532
2
Лига конференций
Шахтёр1532
3
Лига конференций
Полесье1427
4 Колос1524
5 Динамо К1523
6 Заря1523
7 Кривбасс1422
8 Металлист 19251421
9 Карпаты1519
10 Верес1418
11 Оболонь-Бровар1517
12 Кудровка1514
13
Стыковая зона
Рух В1413
14
Стыковая зона
Эпицентр1411
15
Зона вылета
Александрия1410
16
Зона вылета
Полтава149

Отзывы и комментарии к матчу

