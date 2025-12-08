00:30 ()
Свернуть список

Полтава - Эпицентр 08 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 08-12-2025 15:30
08 Декабря 2025 года в 16:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 15-й тур
Полтава
Эпицентр

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Полтава - Эпицентр, которое состоится 08 Декабря 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Полтава
Полтава
Эпицентр
Дунаевцы
История личных встреч
01.12.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур 1 : 2Полтава
21.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур Полтава0 : 2
09.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур 7 : 1Полтава
01.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур 2 : 2Полтава
26.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур Полтава2 : 2
30.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур Эпицентр0 : 0
23.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур 0 : 0Эпицентр
07.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур Эпицентр1 : 2
01.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур Эпицентр2 : 3
24.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур 0 : 1Эпицентр
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ЛНЗ Черкассы1532
2
Лига конференций
Шахтёр1532
3
Лига конференций
Полесье1427
4 Кривбасс1525
5 Колос1524
6 Динамо К1523
7 Заря1523
8 Металлист 19251421
9 Карпаты1519
10 Верес1418
11 Оболонь-Бровар1517
12 Кудровка1514
13
Стыковая зона
Рух В1413
14
Стыковая зона
Эпицентр1411
15
Зона вылета
Александрия1510
16
Зона вылета
Полтава149

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close