Полтава - Эпицентр 08 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 08-12-2025 15:30
08 Декабря 2025 года в 16:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 15-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Полтава - Эпицентр, которое состоится 08 Декабря 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Полтава
Эпицентр
Дунаевцы
История личных встреч
|01.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 2
|21.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 2
|09.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|7 : 1
|01.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|26.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|30.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 0
|23.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 0
|07.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|01.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 3
|24.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ЛНЗ Черкассы
|15
|32
| 2
Лига конференций
|Шахтёр
|15
|32
| 3
Лига конференций
|Полесье
|14
|27
|4
|Кривбасс
|15
|25
|5
|Колос
|15
|24
|6
|Динамо К
|15
|23
|7
|Заря
|15
|23
|8
|Металлист 1925
|14
|21
|9
|Карпаты
|15
|19
|10
|Верес
|14
|18
|11
|Оболонь-Бровар
|15
|17
|12
|Кудровка
|15
|14
| 13
Стыковая зона
|Рух В
|14
|13
| 14
Стыковая зона
|Эпицентр
|14
|11
| 15
Зона вылета
|Александрия
|15
|10
| 16
Зона вылета
|Полтава
|14
|9