Кайрат - Олимпиакос 09 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 09-12-2025 17:30
Стадион: Центральный (Алма-Ата, Казахстан), вместимость: 26242
09 Декабря 2025 года в 18:30 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайрат - Олимпиакос, которое состоится 09 Декабря 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Алма-Ата, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Олимпиакос
Пирей, Греция
|77
|вр
|Темирлан Анарбеков
|80
|зщ
|Егор Сорокин
|4
|зщ
|Дамир Касабулат
|3
|зщ
|Луиш Мата
|14
|зщ
|Александр Мартынович
|24
|зщ
|Александр Мрынский
|20
|пз
|Еркин Тапалов
|18
|пз
|Дан Глейзер
|55
|нп
|Валерий Громыко
|7
|нп
|Жоржинью
|26
|нп
|Эдмилсон
|88
|вр
|Константинос Цолакис
|23
|зщ
|Родиней
|5
|зщ
|Лоренцо Пирола
|3
|зщ
|Франсиско Ортега
|4
|зщ
|Жулиан Бьянкон
|96
|пз
|Христос Музакитис
|22
|пз
|Шикинью
|56
|пз
|Даниэл Поденсе
|32
|пз
|Сантьяго Эссе
|27
|пз
|Габриэл Стрефезза
|9
|нп
|Айюб Эль-Кааби
Главные тренеры
|Рафаэль Радикович Уразбахтин
|Хосе Луис Мендилибар
История личных встреч
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 2
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 1
|26.10.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 0
|17.10.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 1
|06.12.2025
|Греция — Суперлига
|13-й тур
|3 : 0
|30.11.2025
|Греция — Суперлига
|12-й тур
|0 : 1
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 4
|22.11.2025
|Греция — Суперлига
|11-й тур
|3 : 0
|09.11.2025
|Греция — Суперлига
|10-й тур
|1 : 3
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Кайрат» — «Олимпиакос». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Арсенал
|5
|15
| 2
1/8 финала
|ПСЖ
|5
|12
| 3
1/8 финала
|Бавария
|5
|12
| 4
1/8 финала
|Интер М
|5
|12
| 5
1/8 финала
|Реал Мадрид
|5
|12
| 6
1/8 финала
|Боруссия Д
|5
|10
| 7
1/8 финала
|Челси
|5
|10
| 8
1/8 финала
|Спортинг
|5
|10
| 9
Плей-офф
|Манчестер Сити
|5
|10
| 10
Плей-офф
|Аталанта
|5
|10
| 11
Плей-офф
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|9
| 12
Плей-офф
|Атлетико М
|5
|9
| 13
Плей-офф
|Ливерпуль
|5
|9
| 14
Плей-офф
|Галатасарай
|5
|9
| 15
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|5
|8
| 16
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|5
|8
| 17
Плей-офф
|Байер
|5
|8
| 18
Плей-офф
|Барселона
|5
|7
| 19
Плей-офф
|Карабах
|5
|7
| 20
Плей-офф
|Наполи
|5
|7
| 21
Плей-офф
|Марсель
|5
|6
| 22
Плей-офф
|Ювентус
|5
|6
| 23
Плей-офф
|Монако
|5
|6
| 24
Плей-офф
|Пафос
|5
|6
|25
|Юнион
|5
|6
|26
|Брюгге
|5
|4
|27
|Атлетик Б
|5
|4
|28
|Айнтрахт Ф
|5
|4
|29
|Копенгаген
|5
|4
|30
|Бенфика
|5
|3
|31
|Славия П
|5
|3
|32
|Будё-Глимт
|5
|2
|33
|Олимпиакос
|5
|2
|34
|Вильярреал
|5
|1
|35
|Кайрат
|5
|1
|36
|Аякс
|5
|0