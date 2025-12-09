22:57 ()
Кайрат - Олимпиакос 09 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 09-12-2025 17:30
Стадион: Центральный (Алма-Ата, Казахстан), вместимость: 26242
09 Декабря 2025 года в 18:30 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Кайрат
Олимпиакос

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайрат - Олимпиакос, которое состоится 09 Декабря 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Алма-Ата, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Олимпиакос
Пирей, Греция
77КазахстанврТемирлан Анарбеков
80РоссиязщЕгор Сорокин
4КазахстанзщДамир Касабулат
3ПортугалиязщЛуиш Мата
14БеларусьзщАлександр Мартынович
24КазахстанзщАлександр Мрынский
20КазахстанпзЕркин Тапалов
18ИзраильпзДан Глейзер
55БеларусьнпВалерий Громыко
7Португалиянп Жоржинью
26Бразилиянп Эдмилсон
88ГрецияврКонстантинос Цолакис
23Бразилиязщ Родиней
5ИталиязщЛоренцо Пирола
3АргентиназщФрансиско Ортега
4ФранциязщЖулиан Бьянкон
96ГрецияпзХристос Музакитис
22Португалияпз Шикинью
56ПортугалияпзДаниэл Поденсе
32АргентинапзСантьяго Эссе
27БразилияпзГабриэл Стрефезза
9МарокконпАйюб Эль-Кааби
Главные тренеры
КазахстанРафаэль Радикович Уразбахтин
ИспанияХосе Луис Мендилибар
История личных встреч
26.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур3 : 2Кайрат
05.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур2 : 1Кайрат
26.10.2025Казахстан — Премьер-лига26-й турКайрат1 : 1
21.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турКайрат0 : 0
17.10.2025Казахстан — Премьер-лига25-й тур0 : 1Кайрат
06.12.2025Греция — Суперлига13-й турОлимпиакос3 : 0
30.11.2025Греция — Суперлига12-й тур0 : 1Олимпиакос
26.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турОлимпиакос3 : 4
22.11.2025Греция — Суперлига11-й турОлимпиакос3 : 0
09.11.2025Греция — Суперлига10-й тур1 : 3Олимпиакос
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Кайрат» — «Олимпиакос». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Арсенал515
2
1/8 финала
ПСЖ512
3
1/8 финала
Бавария512
4
1/8 финала
Интер М512
5
1/8 финала
Реал Мадрид512
6
1/8 финала
Боруссия Д510
7
1/8 финала
Челси510
8
1/8 финала
Спортинг510
9
Плей-офф
Манчестер Сити510
10
Плей-офф
Аталанта510
11
Плей-офф
Ньюкасл Юнайтед59
12
Плей-офф
Атлетико М59
13
Плей-офф
Ливерпуль59
14
Плей-офф
Галатасарай59
15
Плей-офф
ПСВ Эйндховен58
16
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур58
17
Плей-офф
Байер58
18
Плей-офф
Барселона57
19
Плей-офф
Карабах57
20
Плей-офф
Наполи57
21
Плей-офф
Марсель56
22
Плей-офф
Ювентус56
23
Плей-офф
Монако56
24
Плей-офф
Пафос56
25 Юнион56
26 Брюгге54
27 Атлетик Б54
28 Айнтрахт Ф54
29 Копенгаген54
30 Бенфика53
31 Славия П53
32 Будё-Глимт52
33 Олимпиакос52
34 Вильярреал51
35 Кайрат51
36 Аякс50

