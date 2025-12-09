22:57 ()
Интер М - Ливерпуль 09 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 09-12-2025 22:00
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
09 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Интер М
Ливерпуль

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Ливерпуль, которое состоится 09 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан, Италия
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1ШвейцарияврЯн Зоммер
31ГерманиязщЯнн Биссекк
95ИталиязщАлессандро Бастони
30БразилиязщКарлос Аугусто
15ИталиязщФранческо Ачерби
23ИталияпзНиколо Барелла
20ТурцияпзХакан Чалханоглу
32ИталияпзФедерико Димарко
22АрменияпзГенрих Мхитарян
10АргентинанпЛаутаро Мартинес
9ФранциянпМаркус Тюрам
1БразилияврАлисон Бекер
4НидерландызщВирджил ван Дейк
26ШотландиязщЭндрю Робертсон
5ФранциязщИбраима Конате
38НидерландыпзРайан Гравенберх
8ВенгрияпзДоминик Собослаи
12Северная ИрландияпзКонор Брэдли
7ГерманияпзФлориан Вирц
10АргентинапзАлексис Мак Аллистер
22ФранциянпУго Экитике
9ШвециянпАлександер Исак
Главные тренеры
РумынияКристиан Киву
НидерландыАрне Слот
История личных встреч
08.03.2022Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчЛиверпуль0 : 1Интер М
16.02.2022Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчИнтер М0 : 2Ливерпуль
11.03.2008Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчИнтер М0 : 1Ливерпуль
19.02.2008Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчЛиверпуль2 : 0Интер М
06.12.2025Италия — Серия А14-й турИнтер М4 : 0
03.12.2025Кубок Италии1/8 финалаИнтер М5 : 1
30.11.2025Италия — Серия А13-й тур0 : 2Интер М
26.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур2 : 1Интер М
23.11.2025Италия — Серия А12-й турИнтер М0 : 1
06.12.2025Англия — Премьер-лига15-й тур3 : 3Ливерпуль
03.12.2025Англия — Премьер-лига14-й турЛиверпуль1 : 1
30.11.2025Англия — Премьер-лига13-й тур0 : 2Ливерпуль
26.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турЛиверпуль1 : 4
22.11.2025Англия — Премьер-лига12-й турЛиверпуль0 : 3
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Интер» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Арсенал515
2
1/8 финала
ПСЖ512
3
1/8 финала
Бавария512
4
1/8 финала
Интер М512
5
1/8 финала
Реал Мадрид512
6
1/8 финала
Боруссия Д510
7
1/8 финала
Челси510
8
1/8 финала
Спортинг510
9
Плей-офф
Манчестер Сити510
10
Плей-офф
Аталанта510
11
Плей-офф
Ньюкасл Юнайтед59
12
Плей-офф
Атлетико М59
13
Плей-офф
Ливерпуль59
14
Плей-офф
Галатасарай59
15
Плей-офф
ПСВ Эйндховен58
16
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур58
17
Плей-офф
Байер58
18
Плей-офф
Барселона57
19
Плей-офф
Карабах57
20
Плей-офф
Наполи57
21
Плей-офф
Марсель56
22
Плей-офф
Ювентус56
23
Плей-офф
Монако56
24
Плей-офф
Пафос56
25 Юнион56
26 Брюгге54
27 Атлетик Б54
28 Айнтрахт Ф54
29 Копенгаген54
30 Бенфика53
31 Славия П53
32 Будё-Глимт52
33 Олимпиакос52
34 Вильярреал51
35 Кайрат51
36 Аякс50

