Интер М - Ливерпуль 09 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 09-12-2025 22:00
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
09 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Ливерпуль, которое состоится 09 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия).
Составы команд
Интер М
Милан, Италия
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
|1
|вр
|Ян Зоммер
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|30
|зщ
|Карлос Аугусто
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|32
|пз
|Федерико Димарко
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|1
|вр
|Алисон Бекер
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|12
|пз
|Конор Брэдли
|7
|пз
|Флориан Вирц
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|22
|нп
|Уго Экитике
|9
|нп
|Александер Исак
Главные тренеры
|Кристиан Киву
|Арне Слот
История личных встреч
|08.03.2022
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 1
|16.02.2022
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 2
|11.03.2008
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 1
|19.02.2008
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 0
|06.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|4 : 0
|03.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|5 : 1
|30.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 2
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 1
|23.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|0 : 1
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 3
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|30.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 2
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 4
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 3
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Интер» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Арсенал
|5
|15
| 2
1/8 финала
|ПСЖ
|5
|12
| 3
1/8 финала
|Бавария
|5
|12
| 4
1/8 финала
|Интер М
|5
|12
| 5
1/8 финала
|Реал Мадрид
|5
|12
| 6
1/8 финала
|Боруссия Д
|5
|10
| 7
1/8 финала
|Челси
|5
|10
| 8
1/8 финала
|Спортинг
|5
|10
| 9
Плей-офф
|Манчестер Сити
|5
|10
| 10
Плей-офф
|Аталанта
|5
|10
| 11
Плей-офф
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|9
| 12
Плей-офф
|Атлетико М
|5
|9
| 13
Плей-офф
|Ливерпуль
|5
|9
| 14
Плей-офф
|Галатасарай
|5
|9
| 15
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|5
|8
| 16
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|5
|8
| 17
Плей-офф
|Байер
|5
|8
| 18
Плей-офф
|Барселона
|5
|7
| 19
Плей-офф
|Карабах
|5
|7
| 20
Плей-офф
|Наполи
|5
|7
| 21
Плей-офф
|Марсель
|5
|6
| 22
Плей-офф
|Ювентус
|5
|6
| 23
Плей-офф
|Монако
|5
|6
| 24
Плей-офф
|Пафос
|5
|6
|25
|Юнион
|5
|6
|26
|Брюгге
|5
|4
|27
|Атлетик Б
|5
|4
|28
|Айнтрахт Ф
|5
|4
|29
|Копенгаген
|5
|4
|30
|Бенфика
|5
|3
|31
|Славия П
|5
|3
|32
|Будё-Глимт
|5
|2
|33
|Олимпиакос
|5
|2
|34
|Вильярреал
|5
|1
|35
|Кайрат
|5
|1
|36
|Аякс
|5
|0