Среда 10 декабря
Четверг 11 декабря
Штурм - Црвена Звезда 11 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 11-12-2025 19:45
Стадион: Меркур Арена (Грац, Австрия), вместимость: 16764
11 Декабря 2025 года в 20:45 (+03:00). , Общий этап. 6-й тур
Штурм
Црвена Звезда

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штурм - Црвена Звезда, которое состоится 11 Декабря 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Меркур Арена (Грац, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штурм
Грац, Австрия
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Главные тренеры
АвстрияЮрген Зоймель
СербияВладан Милоевич
История личных встреч
07.12.2025Австрия — Бундеслига16-й турШтурм2 : 1
03.12.2025Австрия — Бундеслига4-й турШтурм1 : 3
30.11.2025Австрия — Бундеслига15-й тур0 : 1Штурм
27.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й тур2 : 1Штурм
23.11.2025Австрия — Бундеслига14-й турШтурм1 : 3
07.12.2025Сербия — Суперлига18-й турЦрвена Звезда0 : 1
04.12.2025Сербия — Суперлига6-й турЦрвена Звезда3 : 0
30.11.2025Сербия — Суперлига17-й тур3 : 4Црвена Звезда
27.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й турЦрвена Звезда1 : 0
23.11.2025Сербия — Суперлига16-й тур1 : 0Црвена Звезда
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Лион512
2
1/8 финала
Мидтьюлланн512
3
1/8 финала
Астон Вилла512
4
1/8 финала
Фрайбург511
5
1/8 финала
Бетис511
6
1/8 финала
Ференцварош511
7
1/8 финала
Генк510
8
1/8 финала
Порту510
9
Плей-офф
Брага510
10
Плей-офф
Виктория Пльзень59
11
Плей-офф
Штутгарт59
12
Плей-офф
Лилль59
13
Плей-офф
Панатинаикос59
14
Плей-офф
Сельта59
15
Плей-офф
Рома59
16
Плей-офф
Бранн58
17
Плей-офф
ПАОК58
18
Плей-офф
Болонья58
19
Плей-офф
Ноттингем Форест58
20
Плей-офф
Фенербахче58
21
Плей-офф
Селтик57
22
Плей-офф
Црвена Звезда57
23
Плей-офф
Динамо З57
24
Плей-офф
Янг Бойз56
25 Базель56
26 Гоу Эхед Иглс56
27 Лудогорец56
28 Штурм54
29 Ред Булл Зальцбург53
30 Фейеноорд53
31 ФКСБ53
32 Утрехт51
33 Рейнджерс51
34 Мальмё51
35 Маккаби Т-А51
36 Ницца50

