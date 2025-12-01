21:05 ()
Онлайн трансляции
Среда 10 декабря
Четверг 11 декабря
Свернуть список

Дрита - АЗ Алкмар 11 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 11-12-2025 19:45
Стадион: Фадиль Вокри (Приштина, Косово), вместимость: 13500
11 Декабря 2025 года в 20:45 (+03:00). , Общий этап. 5-й тур
Дрита
АЗ Алкмар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дрита - АЗ Алкмар, которое состоится 11 Декабря 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Фадиль Вокри (Приштина, Косово). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дрита
Гнилане, Косово
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
История личных встреч
27.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 4-й турДрита1 : 0
06.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 3-й тур0 : 1Дрита
23.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 2-й турДрита1 : 1
02.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 1-й тур1 : 1Дрита
28.08.2025Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матч0 : 1Дрита
07.12.2025Нидерланды — Эредивизия15-й турАЗ Алкмар2 : 2
03.12.2025Кубок Нидерландов1/16 финала1 : 3АЗ Алкмар
30.11.2025Нидерланды — Эредивизия14-й тур1 : 0АЗ Алкмар
27.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 4-й турАЗ Алкмар2 : 0
23.11.2025Нидерланды — Эредивизия13-й тур3 : 1АЗ Алкмар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Самсунспор410
2
1/8 финала
Страсбург410
3
1/8 финала
Целе49
4
1/8 финала
Шахтёр49
5
1/8 финала
Майнц49
6
1/8 финала
Ракув48
7
1/8 финала
АЕК Ларнака48
8
1/8 финала
Ягеллония48
9
Плей-офф
Дрита48
10
Плей-офф
АЕК Афины47
11
Плей-офф
Спарта П47
12
Плей-офф
Райо Вальекано47
13
Плей-офф
Лозанна47
14
Плей-офф
Сигма Оломоуц47
15
Плей-офф
Университатя Кр47
16
Плей-офф
Кристал Пэлас46
17
Плей-офф
Лех П46
18
Плей-офф
Фиорентина46
19
Плей-офф
Зриньски46
20
Плей-офф
АЗ Алкмар46
21
Плей-офф
Ноа45
22
Плей-офф
Омония45
23
Плей-офф
КуПС45
24
Плей-офф
Риека45
25 Шкендия44
26 Линкольн44
27 Динамо К43
28 Легия43
29 Слован Бр43
30 Хамрун Спартанс43
31 Хеккен42
32 Брейдаблик42
33 Абердин42
34 Шелбурн41
35 Шэмрок Роверс41
36 Рапид В40

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close