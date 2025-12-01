21:05 ()
Ягеллония - Райо Вальекано 11 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 11-12-2025 19:45
Стадион: Мейски (Белосток, Польша), вместимость: 22372
11 Декабря 2025 года в 20:45 (+03:00). , Общий этап. 5-й тур
Ягеллония
Райо Вальекано

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ягеллония - Райо Вальекано, которое состоится 11 Декабря 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Белосток, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ягеллония
Белосток, Польша
Райо Вальекано
Мадрид, Испания
Главные тренеры
ПольшаАдриан Семенец
ИспанияИньиго Перес
История личных встреч
07.12.2025Польша — Экстракласса18-й тур2 : 1Ягеллония
30.11.2025Польша — Экстракласса17-й тур0 : 0Ягеллония
27.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 4-й турЯгеллония1 : 0
09.11.2025Польша — Экстракласса15-й тур1 : 2Ягеллония
06.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 3-й тур1 : 1Ягеллония
07.12.2025Испания — Примера15-й тур1 : 0Райо Вальекано
04.12.2025Кубок Испании2-й раунд1 : 2 ДВРайо Вальекано
01.12.2025Испания — Примера14-й турРайо Вальекано1 : 1
27.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 4-й тур2 : 1Райо Вальекано
23.11.2025Испания — Примера13-й тур0 : 0Райо Вальекано
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Самсунспор410
2
1/8 финала
Страсбург410
3
1/8 финала
Целе49
4
1/8 финала
Шахтёр49
5
1/8 финала
Майнц49
6
1/8 финала
Ракув48
7
1/8 финала
АЕК Ларнака48
8
1/8 финала
Ягеллония48
9
Плей-офф
Дрита48
10
Плей-офф
АЕК Афины47
11
Плей-офф
Спарта П47
12
Плей-офф
Райо Вальекано47
13
Плей-офф
Лозанна47
14
Плей-офф
Сигма Оломоуц47
15
Плей-офф
Университатя Кр47
16
Плей-офф
Кристал Пэлас46
17
Плей-офф
Лех П46
18
Плей-офф
Фиорентина46
19
Плей-офф
Зриньски46
20
Плей-офф
АЗ Алкмар46
21
Плей-офф
Ноа45
22
Плей-офф
Омония45
23
Плей-офф
КуПС45
24
Плей-офф
Риека45
25 Шкендия44
26 Линкольн44
27 Динамо К43
28 Легия43
29 Слован Бр43
30 Хамрун Спартанс43
31 Хеккен42
32 Брейдаблик42
33 Абердин42
34 Шелбурн41
35 Шэмрок Роверс41
36 Рапид В40

