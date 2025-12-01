Брейдаблик - Шэмрок Роверс 11 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 11-12-2025 19:45
Стадион: Лаугардалсвёллур (Рейкьявик, Исландия), вместимость: 15000
11 Декабря 2025 года в 20:45 (+03:00). , Общий этап. 5-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брейдаблик - Шэмрок Роверс, которое состоится 11 Декабря 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Лаугардалсвёллур (Рейкьявик, Исландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брейдаблик
Коупавогюр, Исландия
Шэмрок Роверс
Дублин, Ирландия
Главные тренеры
|Стивен Брэдли
История личных встреч
|18.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|27.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 2
|06.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 0
|23.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 0
|02.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 0
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 3
|27.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 2
|06.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 1
|01.11.2025
|Ирландия — Премьер дивизион 2025
|36-й тур
|1 : 2
|29.10.2025
|Ирландия — Премьер дивизион 2025
|33-й тур
|1 : 0
|26.10.2025
|Ирландия — Премьер дивизион 2025
|35-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Самсунспор
|4
|10
| 2
1/8 финала
|Страсбург
|4
|10
| 3
1/8 финала
|Целе
|4
|9
| 4
1/8 финала
|Шахтёр
|4
|9
| 5
1/8 финала
|Майнц
|4
|9
| 6
1/8 финала
|Ракув
|4
|8
| 7
1/8 финала
|АЕК Ларнака
|4
|8
| 8
1/8 финала
|Ягеллония
|4
|8
| 9
Плей-офф
|Дрита
|4
|8
| 10
Плей-офф
|АЕК Афины
|4
|7
| 11
Плей-офф
|Спарта П
|4
|7
| 12
Плей-офф
|Райо Вальекано
|4
|7
| 13
Плей-офф
|Лозанна
|4
|7
| 14
Плей-офф
|Сигма Оломоуц
|4
|7
| 15
Плей-офф
|Университатя Кр
|4
|7
| 16
Плей-офф
|Кристал Пэлас
|4
|6
| 17
Плей-офф
|Лех П
|4
|6
| 18
Плей-офф
|Фиорентина
|4
|6
| 19
Плей-офф
|Зриньски
|4
|6
| 20
Плей-офф
|АЗ Алкмар
|4
|6
| 21
Плей-офф
|Ноа
|4
|5
| 22
Плей-офф
|Омония
|4
|5
| 23
Плей-офф
|КуПС
|4
|5
| 24
Плей-офф
|Риека
|4
|5
|25
|Шкендия
|4
|4
|26
|Линкольн
|4
|4
|27
|Динамо К
|4
|3
|28
|Легия
|4
|3
|29
|Слован Бр
|4
|3
|30
|Хамрун Спартанс
|4
|3
|31
|Хеккен
|4
|2
|32
|Брейдаблик
|4
|2
|33
|Абердин
|4
|2
|34
|Шелбурн
|4
|1
|35
|Шэмрок Роверс
|4
|1
|36
|Рапид В
|4
|0