21:06 ()
Онлайн трансляции
Среда 10 декабря
Четверг 11 декабря
Свернуть список

Брейдаблик - Шэмрок Роверс 11 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 11-12-2025 19:45
Стадион: Лаугардалсвёллур (Рейкьявик, Исландия), вместимость: 15000
11 Декабря 2025 года в 20:45 (+03:00). , Общий этап. 5-й тур
Брейдаблик
Шэмрок Роверс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брейдаблик - Шэмрок Роверс, которое состоится 11 Декабря 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Лаугардалсвёллур (Рейкьявик, Исландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брейдаблик
Коупавогюр, Исландия
Шэмрок Роверс
Дублин, Ирландия
Главные тренеры
ИрландияСтивен Брэдли
История личных встреч
18.07.2023Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 2-й матчБрейдаблик2 : 1Шэмрок Роверс
11.07.2023Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 1-й матчШэмрок Роверс0 : 1Брейдаблик
27.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 4-й турБрейдаблик2 : 2
06.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 3-й тур2 : 0Брейдаблик
23.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 2-й турБрейдаблик0 : 0
02.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 1-й тур3 : 0Брейдаблик
28.08.2025Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матч1 : 3Брейдаблик
27.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 4-й турШэмрок Роверс1 : 2
06.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 3-й тур1 : 1Шэмрок Роверс
01.11.2025Ирландия — Премьер дивизион 202536-й турШэмрок Роверс1 : 2
29.10.2025Ирландия — Премьер дивизион 202533-й турШэмрок Роверс1 : 0
26.10.2025Ирландия — Премьер дивизион 202535-й тур2 : 1Шэмрок Роверс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Самсунспор410
2
1/8 финала
Страсбург410
3
1/8 финала
Целе49
4
1/8 финала
Шахтёр49
5
1/8 финала
Майнц49
6
1/8 финала
Ракув48
7
1/8 финала
АЕК Ларнака48
8
1/8 финала
Ягеллония48
9
Плей-офф
Дрита48
10
Плей-офф
АЕК Афины47
11
Плей-офф
Спарта П47
12
Плей-офф
Райо Вальекано47
13
Плей-офф
Лозанна47
14
Плей-офф
Сигма Оломоуц47
15
Плей-офф
Университатя Кр47
16
Плей-офф
Кристал Пэлас46
17
Плей-офф
Лех П46
18
Плей-офф
Фиорентина46
19
Плей-офф
Зриньски46
20
Плей-офф
АЗ Алкмар46
21
Плей-офф
Ноа45
22
Плей-офф
Омония45
23
Плей-офф
КуПС45
24
Плей-офф
Риека45
25 Шкендия44
26 Линкольн44
27 Динамо К43
28 Легия43
29 Слован Бр43
30 Хамрун Спартанс43
31 Хеккен42
32 Брейдаблик42
33 Абердин42
34 Шелбурн41
35 Шэмрок Роверс41
36 Рапид В40

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close