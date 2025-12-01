21:06 ()
Онлайн трансляции
Среда 10 декабря
Четверг 11 декабря
Свернуть список

Университатя Кр - Спарта П 11 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 11-12-2025 19:45
Стадион: Крайова (Крайова, Румыния), вместимость: 30983
11 Декабря 2025 года в 20:45 (+03:00). , Общий этап. 5-й тур
Университатя Кр
Спарта П

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Университатя Кр - Спарта П, которое состоится 11 Декабря 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Крайова (Крайова, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Университатя Кр
Крайова, Румыния
Спарта П
Прага, Чехия
Главные тренеры
ДанияБрайан Приске Педерсен
История личных встреч
07.12.2025Румыния — Лига 119-й турУниверситатя Кр1 : 1
01.12.2025Румыния — Лига 118-й тур0 : 0Университатя Кр
27.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 4-й турУниверситатя Кр1 : 0
21.11.2025Румыния — Лига 117-й тур1 : 2Университатя Кр
09.11.2025Румыния — Лига 116-й турУниверситатя Кр1 : 2
06.12.2025Чехия — Высшая лига18-й тур0 : 1Спарта П
30.11.2025Чехия — Высшая лига17-й турСпарта П2 : 4
27.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 4-й тур0 : 1Спарта П
22.11.2025Чехия — Высшая лига16-й тур1 : 2Спарта П
09.11.2025Чехия — Высшая лига15-й турСпарта П2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Самсунспор410
2
1/8 финала
Страсбург410
3
1/8 финала
Целе49
4
1/8 финала
Шахтёр49
5
1/8 финала
Майнц49
6
1/8 финала
Ракув48
7
1/8 финала
АЕК Ларнака48
8
1/8 финала
Ягеллония48
9
Плей-офф
Дрита48
10
Плей-офф
АЕК Афины47
11
Плей-офф
Спарта П47
12
Плей-офф
Райо Вальекано47
13
Плей-офф
Лозанна47
14
Плей-офф
Сигма Оломоуц47
15
Плей-офф
Университатя Кр47
16
Плей-офф
Кристал Пэлас46
17
Плей-офф
Лех П46
18
Плей-офф
Фиорентина46
19
Плей-офф
Зриньски46
20
Плей-офф
АЗ Алкмар46
21
Плей-офф
Ноа45
22
Плей-офф
Омония45
23
Плей-офф
КуПС45
24
Плей-офф
Риека45
25 Шкендия44
26 Линкольн44
27 Динамо К43
28 Легия43
29 Слован Бр43
30 Хамрун Спартанс43
31 Хеккен42
32 Брейдаблик42
33 Абердин42
34 Шелбурн41
35 Шэмрок Роверс41
36 Рапид В40

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close