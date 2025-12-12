Реал Сосьедад - Жирона 12 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 12-12-2025 22:00
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
12 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 16-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Жирона, которое состоится 12 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Жирона
Жирона
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|2
|зщ
|Хон Арамбуру
|31
|зщ
|Хон Мартин
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|6
|зщ
|Ариц Элустондо
|4
|пз
|Йон Горротксатеги
|18
|пз
|Карлос Солер
|23
|пз
|Брайс Мендес
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|11
|нп
|Гонсалу Гедеш
|7
|нп
|Андер Барренечеа
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|24
|зщ
|Алекс Морено
|20
|зщ
|Аксель Витсель
|12
|зщ
|Витор Рейс
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|23
|пз
|Иван Мартин
|18
|пз
|Аззедин Унаи
|15
|нп
|Виктор Цыганков
|19
|нп
|Владислав Ванат
|21
|нп
|Брайан Хиль
Главные тренеры
|Серхио Франсиско
|Мичел Санчес
История личных встреч
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|3 : 2
|19.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|0 : 1
|03.02.2024
|Испания - Примера
|23-й тур
|0 : 0
|12.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 1
|13.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 2
|02.10.2022
|Испания - Примера
|7-й тур
|3 : 5
|25.02.2019
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 0
|22.10.2018
|Испания - Примера
|9-й тур
|0 : 0
|08.04.2018
|Испания - Примера
|31-й тур
|5 : 0
|17.11.2017
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 1
|06.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 0
|30.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 3
|22.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 3
|07.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 1
|01.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|3 : 2
|07.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|3 : 0
|03.12.2025
|Кубок Испании
|2-й раунд
|2 : 1
|30.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|1 : 1
|23.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 1
|08.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|16
|40
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|16
|36
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|15
|35
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|16
|31
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|15
|27
| 6
Лига конференций
|Бетис
|15
|24
|7
|Атлетик Б
|16
|23
|8
|Хетафе
|15
|20
|9
|Эльче
|15
|19
|10
|Сельта
|15
|19
|11
|Алавес
|15
|18
|12
|Севилья
|15
|17
|13
|Райо Вальекано
|15
|17
|14
|Реал Сосьедад
|15
|16
|15
|Осасуна
|15
|15
|16
|Валенсия
|15
|15
|17
|Мальорка
|15
|14
| 18
Зона вылета
|Жирона
|15
|12
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|15
|10
| 20
Зона вылета
|Леванте
|15
|9