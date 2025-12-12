02:17 ()
Реал Сосьедад - Жирона 12 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 12-12-2025 22:00
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
12 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 16-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Реал Сосьедад
Жирона

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Жирона, которое состоится 12 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Жирона
Жирона
1 Испания вр Алекс Ремиро
2 Венесуэла зщ Хон Арамбуру
31 Испания зщ Хон Мартин
17 Испания зщ Серхио Гомес
6 Испания зщ Ариц Элустондо
4 Испания пз Йон Горротксатеги
18 Испания пз Карлос Солер
23 Испания пз Брайс Мендес
14 Япония нп Такефуса Кубо
11 Португалия нп Гонсалу Гедеш
7 Испания нп Андер Барренечеа
13 Аргентина вр Пауло Гассанига
17 Нидерланды зщ Дейли Блинд
24 Испания зщ Алекс Морено
20 Бельгия зщ Аксель Витсель
12 Бразилия зщ Витор Рейс
4 Испания зщ Арнау Мартинес
23 Испания пз Иван Мартин
18 Марокко пз Аззедин Унаи
15 Украина нп Виктор Цыганков
19 Украина нп Владислав Ванат
21 Испания нп Брайан Хиль
Главные тренеры
Испания Серхио Франсиско
Испания Мичел Санчес
История личных встреч
18.05.2025 Испания — Примера 37-й тур Реал Сосьедад3 : 2Жирона
19.10.2024 Испания — Примера 10-й тур Жирона0 : 1Реал Сосьедад
03.02.2024 Испания - Примера 23-й тур Жирона0 : 0Реал Сосьедад
12.08.2023 Испания - Примера 1-й тур Реал Сосьедад1 : 1Жирона
13.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Реал Сосьедад2 : 2Жирона
02.10.2022 Испания - Примера 7-й тур Жирона3 : 5Реал Сосьедад
25.02.2019 Испания - Примера 25-й тур Жирона0 : 0Реал Сосьедад
22.10.2018 Испания - Примера 9-й тур Реал Сосьедад0 : 0Жирона
08.04.2018 Испания - Примера 31-й тур Реал Сосьедад5 : 0Жирона
17.11.2017 Испания - Примера 12-й тур Жирона1 : 1Реал Сосьедад
06.12.2025 Испания — Примера 15-й тур 1 : 0Реал Сосьедад
30.11.2025 Испания — Примера 14-й тур Реал Сосьедад2 : 3
22.11.2025 Испания — Примера 13-й тур 1 : 3Реал Сосьедад
07.11.2025 Испания — Примера 12-й тур 1 : 1Реал Сосьедад
01.11.2025 Испания — Примера 11-й тур Реал Сосьедад3 : 2
07.12.2025 Испания — Примера 15-й тур 3 : 0Жирона
03.12.2025 Кубок Испании 2-й раунд 2 : 1Жирона
30.11.2025 Испания — Примера 14-й тур Жирона1 : 1
23.11.2025 Испания — Примера 13-й тур 1 : 1Жирона
08.11.2025 Испания — Примера 12-й тур Жирона1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1640
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1636
3
Лига чемпионов
Вильярреал1535
4
Лига чемпионов
Атлетико М1631
5
Лига Европы
Эспаньол1527
6
Лига конференций
Бетис1524
7 Атлетик Б1623
8 Хетафе1520
9 Эльче1519
10 Сельта1519
11 Алавес1518
12 Севилья1517
13 Райо Вальекано1517
14 Реал Сосьедад1516
15 Осасуна1515
16 Валенсия1515
17 Мальорка1514
18
Зона вылета
Жирона1512
19
Зона вылета
Овьедо1510
20
Зона вылета
Леванте159

