02:17 ()
Свернуть список

Лечче - Пиза 12 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 12-12-2025 21:45
Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
12 Декабря 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 15-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
Лечче
Пиза

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Пиза, которое состоится 12 Декабря 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Пиза
Пиза
30 Италия вр Владимиро Фальконе
17 Португалия зщ Данилу Вейга
4 Ангола зщ Киалонда Гаспар
44 Португалия зщ Тьягу Габриэл
25 Италия зщ Антонино Галло
20 Албания пз Юльбер Рамадани
29 Мали пз Лассана Кулибали
10 Албания пз Медон Бериша
9 Сербия нп Никола Штулич
50 Аргентина нп Сантьяго Пьеротти
19 Замбия нп Ламек Банда
22 Италия вр Симоне Скуффет
33 Италия зщ Артуро Калабрези
4 Италия зщ Антонио Караччоло
5 Италия зщ Симоне Канестрелли
3 Италия зщ Самуэеле Ангори
15 Германия пз Идрисса Туре
20 Швейцария пз Михел Эбишер
14 Нигерия пз Эбенезер Акинсанмиро
32 Италия пз Стефано Морео
9 Дания нп Хенрик Мейстер
7 Алжир нп Мехди Лери
Главные тренеры
Италия Эусебио Ди Франческо
Италия Альберто Джилардино
История личных встреч
25.04.2022 Италия - Серия B Серия B. 36-й тур Лечче2 : 0Пиза
11.12.2021 Италия - Серия B Серия B. 17-й тур Пиза1 : 0Лечче
05.04.2021 Италия - Серия B Серия B. 32-й тур Пиза0 : 1Лечче
19.12.2020 Италия - Серия B Серия B. 13-й тур Лечче0 : 3Пиза
07.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур 2 : 0Лечче
30.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур Лечче2 : 1
23.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур 2 : 0Лечче
08.11.2025 Италия — Серия А 11-й тур Лечче0 : 0
02.11.2025 Италия — Серия А 10-й тур 0 : 1Лечче
08.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур Пиза0 : 1
30.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур Пиза0 : 2
24.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур 2 : 2Пиза
07.11.2025 Италия — Серия А 11-й тур Пиза1 : 0
02.11.2025 Италия — Серия А 10-й тур 2 : 2Пиза
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Милан1431
2
Лига чемпионов
Наполи1431
3
Лига чемпионов
Интер М1430
4
Лига чемпионов
Рома1427
5
Лига Европы
Болонья1425
6
Лига конференций
Комо1424
7 Ювентус1423
8 Кремонезе1420
9 Сассуоло1420
10 Лацио1419
11 Удинезе1418
12 Аталанта1416
13 Кальяри1414
14 Парма1414
15 Торино1414
16 Дженоа1414
17 Лечче1413
18
Зона вылета
Пиза1410
19
Зона вылета
Верона149
20
Зона вылета
Фиорентина146

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close