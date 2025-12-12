Лечче - Пиза 12 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 12-12-2025 21:45
Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
12 Декабря 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 15-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Составы команд
Лечче
Лечче
Пиза
Пиза
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Данилу Вейга
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|44
|зщ
|Тьягу Габриэл
|25
|зщ
|Антонино Галло
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|10
|пз
|Медон Бериша
|9
|нп
|Никола Штулич
|50
|нп
|Сантьяго Пьеротти
|19
|нп
|Ламек Банда
|22
|вр
|Симоне Скуффет
|33
|зщ
|Артуро Калабрези
|4
|зщ
|Антонио Караччоло
|5
|зщ
|Симоне Канестрелли
|3
|зщ
|Самуэеле Ангори
|15
|пз
|Идрисса Туре
|20
|пз
|Михел Эбишер
|14
|пз
|Эбенезер Акинсанмиро
|32
|пз
|Стефано Морео
|9
|нп
|Хенрик Мейстер
|7
|нп
|Мехди Лери
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
|Альберто Джилардино
История личных встреч
|25.04.2022
|Италия - Серия B
|Серия B. 36-й тур
|2 : 0
|11.12.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 17-й тур
|1 : 0
|05.04.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 32-й тур
|0 : 1
|19.12.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. 13-й тур
|0 : 3
|07.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|2 : 0
|30.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 1
|23.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|2 : 0
|08.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 0
|02.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 1
|08.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|0 : 1
|30.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 2
|24.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|2 : 2
|07.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|1 : 0
|02.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|14
|31
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|14
|31
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|14
|30
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|14
|27
| 5
Лига Европы
|Болонья
|14
|25
| 6
Лига конференций
|Комо
|14
|24
|7
|Ювентус
|14
|23
|8
|Кремонезе
|14
|20
|9
|Сассуоло
|14
|20
|10
|Лацио
|14
|19
|11
|Удинезе
|14
|18
|12
|Аталанта
|14
|16
|13
|Кальяри
|14
|14
|14
|Парма
|14
|14
|15
|Торино
|14
|14
|16
|Дженоа
|14
|14
|17
|Лечче
|14
|13
| 18
Зона вылета
|Пиза
|14
|10
| 19
Зона вылета
|Верона
|14
|9
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|14
|6