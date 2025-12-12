Унион - РБ Лейпциг 12 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 12-12-2025 21:30
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
12 Декабря 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - РБ Лейпциг, которое состоится 12 Декабря 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Унион
Берлин
РБ Лейпциг
Лейпциг
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|14
|зщ
|Леопольд Кверфельд
|39
|зщ
|Деррик Кён
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|28
|пз
|Кристофер Триммель
|6
|пз
|Алёша Кемляйн
|13
|пз
|Андраш Шефер
|11
|пз
|Чон У Ён
|8
|пз
|Рани Хедира
|10
|нп
|Ильяс Анса
|1
|вр
|Петер Гулачи
|19
|зщ
|Коста Неделькович
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|22
|зщ
|Давид Раум
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|24
|пз
|Ксавер Шлагер
|13
|пз
|Николас Зайвальд
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|49
|нп
|Ян Диоманд
|11
|нп
|Конрад Хардер
|9
|нп
|Жоан Бакайоко
Главные тренеры
|Штеффен Баумгарт
|Оле Вернер
История личных встреч
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|0 : 0
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|0 : 0
|04.02.2024
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|2 : 0
|03.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|0 : 3
|11.02.2023
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|20.08.2022
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|2 : 1
|23.04.2022
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
|20.04.2022
|Кубок Германии
|1/2 финала
|2 : 1
|03.12.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|22.05.2021
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|3 : 1
|03.12.2025
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 3
|29.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|23.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|0 : 1
|08.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|2 : 2
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|6 : 0
|02.12.2025
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 1
|28.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|0 : 0
|23.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|08.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|13
|37
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|13
|29
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|13
|28
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|13
|23
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|13
|23
| 6
Лига конференций
|Штутгарт
|13
|22
|7
|Айнтрахт Ф
|13
|21
|8
|Кёльн
|13
|16
|9
|Фрайбург
|13
|16
|10
|Боруссия М
|13
|16
|11
|Вердер
|13
|16
|12
|Унион
|13
|15
|13
|Гамбург
|13
|15
|14
|Аугсбург
|13
|13
|15
|Вольфсбург
|13
|12
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|13
|11
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|13
|8
| 18
Зона вылета
|Майнц
|13
|6