Унион - РБ Лейпциг 12 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 12-12-2025 21:30
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
12 Декабря 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Унион
РБ Лейпциг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - РБ Лейпциг, которое состоится 12 Декабря 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин
РБ Лейпциг
Лейпциг
1 Дания вр Фредерик Рённов
5 Нидерланды зщ Данило Дуки
14 Австрия зщ Леопольд Кверфельд
39 Германия зщ Деррик Кён
4 Португалия зщ Диогу Лейте
28 Австрия пз Кристофер Триммель
6 Германия пз Алёша Кемляйн
13 Венгрия пз Андраш Шефер
11 Южная Корея пз Чон У Ён
8 Германия пз Рани Хедира
10 Германия нп Ильяс Анса
1 Венгрия вр Петер Гулачи
19 Сербия зщ Коста Неделькович
4 Венгрия зщ Вилли Орбан
22 Германия зщ Давид Раум
23 Франция зщ Кастелло Люкеба
24 Австрия пз Ксавер Шлагер
13 Австрия пз Николас Зайвальд
14 Австрия пз Кристоф Баумгартнер
49 Кот-д'Ивуар нп Ян Диоманд
11 Дания нп Конрад Хардер
9 Бельгия нп Жоан Бакайоко
Главные тренеры
Германия Штеффен Баумгарт
Германия Оле Вернер
История личных встреч
01.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур Унион0 : 0РБ Лейпциг
14.09.2024 Германия — Бундеслига 3-й тур РБ Лейпциг0 : 0Унион
04.02.2024 Германия - Бундеслига 20-й тур РБ Лейпциг2 : 0Унион
03.09.2023 Германия - Бундеслига 3-й тур Унион0 : 3РБ Лейпциг
11.02.2023 Германия - Бундеслига 20-й тур РБ Лейпциг1 : 2Унион
20.08.2022 Германия - Бундеслига 3-й тур Унион2 : 1РБ Лейпциг
23.04.2022 Германия - Бундеслига 31-й тур РБ Лейпциг1 : 2Унион
20.04.2022 Кубок Германии 1/2 финала РБ Лейпциг2 : 1Унион
03.12.2021 Германия - Бундеслига 14-й тур Унион2 : 1РБ Лейпциг
22.05.2021 Германия — Бундеслига 34-й тур Унион2 : 1РБ Лейпциг
06.12.2025 Германия — Бундеслига 13-й тур 3 : 1Унион
03.12.2025 Кубок Германии 1/8 финала Унион2 : 3
29.11.2025 Германия — Бундеслига 12-й тур Унион1 : 2
23.11.2025 Германия — Бундеслига 11-й тур 0 : 1Унион
08.11.2025 Германия — Бундеслига 10-й тур Унион2 : 2
06.12.2025 Германия — Бундеслига 13-й тур РБ Лейпциг6 : 0
02.12.2025 Кубок Германии 1/8 финала РБ Лейпциг3 : 1
28.11.2025 Германия — Бундеслига 12-й тур 0 : 0РБ Лейпциг
23.11.2025 Германия — Бундеслига 11-й тур РБ Лейпциг2 : 0
08.11.2025 Германия — Бундеслига 10-й тур 3 : 1РБ Лейпциг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1337
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1329
3
Лига чемпионов
Боруссия Д1328
4
Лига чемпионов
Байер1323
5
Лига Европы
Хоффенхайм1323
6
Лига конференций
Штутгарт1322
7 Айнтрахт Ф1321
8 Кёльн1316
9 Фрайбург1316
10 Боруссия М1316
11 Вердер1316
12 Унион1315
13 Гамбург1315
14 Аугсбург1313
15 Вольфсбург1312
16
Стыковая зона
Хайденхайм1311
17
Зона вылета
Санкт-Паули138
18
Зона вылета
Майнц136

