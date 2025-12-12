02:17 ()
Александрия - Кудровка 12 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 12-12-2025 15:30
Стадион: Ника (Александрия, Украина), вместимость: 7000
12 Декабря 2025 года в 16:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 16-й тур
Александрия
Кудровка

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Александрия - Кудровка, которое состоится 12 Декабря 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Ника (Александрия, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Александрия
Александрия
Кудровка
Главные тренеры
Украина Кирилл Александрович Нестеренко
История личных встреч
03.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур Кудровка3 : 1Александрия
07.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур 3 : 0Александрия
30.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур Александрия0 : 1
24.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур 2 : 2Александрия
09.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур Александрия0 : 3
01.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур 1 : 1Александрия
06.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур Кудровка1 : 2
29.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур 1 : 0Кудровка
23.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур 4 : 2Кудровка
07.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур Кудровка1 : 3
31.10.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур Кудровка1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ЛНЗ Черкассы1532
2
Лига конференций
Шахтёр1532
3
Лига конференций
Полесье1527
4 Кривбасс1525
5 Колос1524
6 Динамо К1523
7 Заря1523
8 Металлист 19251421
9 Карпаты1519
10 Верес1418
11 Оболонь-Бровар1517
12 Рух В1516
13
Стыковая зона
Кудровка1514
14
Стыковая зона
Эпицентр1514
15
Зона вылета
Александрия1510
16
Зона вылета
Полтава159

