Александрия - Кудровка 12 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 12-12-2025 15:30
Стадион: Ника (Александрия, Украина), вместимость: 7000
12 Декабря 2025 года в 16:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 16-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Александрия - Кудровка, которое состоится 12 Декабря 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Ника (Александрия, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Александрия
Александрия
Кудровка
Главные тренеры
|Кирилл Александрович Нестеренко
История личных встреч
|03.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 1
|07.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 0
|30.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|24.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 2
|09.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 3
|01.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|06.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|29.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|23.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 2
|07.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 3
|31.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ЛНЗ Черкассы
|15
|32
| 2
Лига конференций
|Шахтёр
|15
|32
| 3
Лига конференций
|Полесье
|15
|27
|4
|Кривбасс
|15
|25
|5
|Колос
|15
|24
|6
|Динамо К
|15
|23
|7
|Заря
|15
|23
|8
|Металлист 1925
|14
|21
|9
|Карпаты
|15
|19
|10
|Верес
|14
|18
|11
|Оболонь-Бровар
|15
|17
|12
|Рух В
|15
|16
| 13
Стыковая зона
|Кудровка
|15
|14
| 14
Стыковая зона
|Эпицентр
|15
|14
| 15
Зона вылета
|Александрия
|15
|10
| 16
Зона вылета
|Полтава
|15
|9