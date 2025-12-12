02:18 ()
Оболонь-Бровар - Металлист 1925 12 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 12-12-2025 18:00
Стадион: Оболонь-Арена (Киев, Украина), вместимость: 5103
12 Декабря 2025 года в 19:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 16-й тур
Оболонь-Бровар
Металлист 1925

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оболонь-Бровар - Металлист 1925, которое состоится 12 Декабря 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Оболонь-Арена (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оболонь-Бровар
Киев
Металлист 1925
Харьков
История личных встреч
04.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур Металлист 19250 : 0Оболонь-Бровар
22.04.2024 Украина - Премьер-лига 25-й тур Металлист 19251 : 1Оболонь-Бровар
08.10.2023 Украина - Премьер-лига 10-й тур Оболонь-Бровар1 : 0Металлист 1925
08.05.2021 Украина - Первая лига 25-й тур Оболонь-Бровар1 : 1Металлист 1925
31.10.2020 Украина - Первая лига 10-й тур Металлист 19250 : 1Оболонь-Бровар
07.08.2020 Украина - Первая лига 29-й тур Оболонь-Бровар3 : 0Металлист 1925
19.10.2019 Украина - Первая лига 14-й тур Металлист 19252 : 1Оболонь-Бровар
27.03.2019 Украина - Первая лига 20-й тур Оболонь-Бровар1 : 0Металлист 1925
22.08.2018 Кубок Украины 2-й предварительный раунд Металлист 19252 : 0Оболонь-Бровар
18.08.2018 Украина - Первая лига 5-й тур Металлист 19250 : 1Оболонь-Бровар
06.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур 3 : 0Оболонь-Бровар
28.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур Оболонь-Бровар0 : 0
22.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур Оболонь-Бровар0 : 6
07.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур 1 : 2Оболонь-Бровар
31.10.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур 1 : 0Оболонь-Бровар
30.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур 0 : 0Металлист 1925
22.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур 1 : 2Металлист 1925
08.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур Металлист 19251 : 3
03.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур 0 : 0Металлист 1925
30.10.2025 Кубок Украины 1/8 финала Металлист 19254 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ЛНЗ Черкассы1532
2
Лига конференций
Шахтёр1532
3
Лига конференций
Полесье1527
4 Кривбасс1525
5 Колос1524
6 Динамо К1523
7 Заря1523
8 Металлист 19251421
9 Карпаты1519
10 Верес1418
11 Оболонь-Бровар1517
12 Рух В1516
13
Стыковая зона
Кудровка1514
14
Стыковая зона
Эпицентр1514
15
Зона вылета
Александрия1510
16
Зона вылета
Полтава159

