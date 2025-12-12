Оболонь-Бровар - Металлист 1925 12 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 12-12-2025 18:00
Стадион: Оболонь-Арена (Киев, Украина), вместимость: 5103
12 Декабря 2025 года в 19:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 16-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оболонь-Бровар - Металлист 1925, которое состоится 12 Декабря 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Оболонь-Арена (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оболонь-Бровар
Киев
Металлист 1925
Харьков
История личных встреч
|04.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|22.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|08.10.2023
|Украина - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|08.05.2021
|Украина - Первая лига
|25-й тур
|1 : 1
|31.10.2020
|Украина - Первая лига
|10-й тур
|0 : 1
|07.08.2020
|Украина - Первая лига
|29-й тур
|3 : 0
|19.10.2019
|Украина - Первая лига
|14-й тур
|2 : 1
|27.03.2019
|Украина - Первая лига
|20-й тур
|1 : 0
|22.08.2018
|Кубок Украины
|2-й предварительный раунд
|2 : 0
|18.08.2018
|Украина - Первая лига
|5-й тур
|0 : 1
|06.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 0
|28.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 0
|22.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 6
|07.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|31.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|30.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 0
|22.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|08.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 3
|03.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|30.10.2025
|Кубок Украины
|1/8 финала
|4 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ЛНЗ Черкассы
|15
|32
| 2
Лига конференций
|Шахтёр
|15
|32
| 3
Лига конференций
|Полесье
|15
|27
|4
|Кривбасс
|15
|25
|5
|Колос
|15
|24
|6
|Динамо К
|15
|23
|7
|Заря
|15
|23
|8
|Металлист 1925
|14
|21
|9
|Карпаты
|15
|19
|10
|Верес
|14
|18
|11
|Оболонь-Бровар
|15
|17
|12
|Рух В
|15
|16
| 13
Стыковая зона
|Кудровка
|15
|14
| 14
Стыковая зона
|Эпицентр
|15
|14
| 15
Зона вылета
|Александрия
|15
|10
| 16
Зона вылета
|Полтава
|15
|9